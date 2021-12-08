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ЄС затвердив санкції проти ПВК "Вагнера"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ЄС затвердив санкції проти ПВК

Найманці ПВК "Вагнер" воюють у всьому світі на стороні гібридних російських військ.

Європейський союз затвердили санкції щодо членів приватної воєнної кампанії "Вагнер" . Вони стосуються громадян Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Посли ЄС сьогодні (8 грудня, - ред.) вирішили дати зелене світло санкціям проти групи "Вагнера", - йдеться у повідомленні.

В ЄС також додадуть:

  • трьох осіб, пов'язаних із групою, до санкційного списку щодо прав людини,
  • одного – до санкційного списку щодо Лівії,
  • трьох – до санкційного списку щодо України,
  • двох фізосіб та трьох юросіб – до санкційного списку щодо Сирії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС готує санкції проти очільника ПВК "Вагнера" Уткіна та ще двох пов’язаних із групою людей, - ЗМІ

Найманці ПВК "Вагнер" воюють у всьому світі на боці гібридних російських військ, зокрема у Сирії та на сході України. Українські розвідники їх уперше зафіксували на Донбасі ще 2014 року. При цьому офіційний Кремль заперечує існування ПВК "Вагнер".

До "чорного списку" ЄС потрапив голова ПВК Дмитро Уткін, а за злочини на Донбасі заступник регіонального астраханського відділу спілки "добровольців Донбасу" Денис Харитонов та позаштатний співробітник ГРУ РФ Сергій Щербаков. Їм обмежать в'їзд до ЄС, а їхні активи заморозять.

Санкції ще мають погодити на міністерському з'їзді у Брюсселі, і вони набудуть чинності після офіційної публікації.
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Топ коментарі
+7
А проти їх пособників в Україні?
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08.12.2021 16:57
+6
Дитячий садок. Санкції потрібно вводити до країни-агресора, у КК якої є стаття за найманство, яку країна-агресор не застосовує!
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08.12.2021 16:56
+5
Більш цікаво ,дії зеленої плісняви відносно цього питання !!)))
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08.12.2021 17:07
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Дитячий садок. Санкції потрібно вводити до країни-агресора, у КК якої є стаття за найманство, яку країна-агресор не застосовує!
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08.12.2021 16:56 Відповісти
Згоден. Пригожин завтра создаст три новых ЧВК назовет их например Пчелка Ромашка и Кузнечик и по фиг санкции для Вагнера. Поэтому это просто игра еэсовских бюрократов, чтоб ни хрена не делать, как обычно. Надо перезагружать международные институты, но для этого есть война, к сожалению, иначе они не поменяются
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08.12.2021 17:38 Відповісти
Просто бздят
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08.12.2021 17:42 Відповісти
А проти їх пособників в Україні?
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08.12.2021 16:57 Відповісти
Их нет . И не будет . Может быть потом , после следующих выборов . И то , не факт .
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08.12.2021 17:03 Відповісти
Кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!!)))
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08.12.2021 17:05 Відповісти
Как-то поздно .
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08.12.2021 17:01 Відповісти
А санкции против тех кто слил спецоперацию по вангеровцам они затвердить не хтят?
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08.12.2021 17:04 Відповісти
Більш цікаво ,дії зеленої плісняви відносно цього питання !!)))
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08.12.2021 17:07 Відповісти
Вот это да, давите гадов. не ..................... выговора выносить.
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08.12.2021 17:34 Відповісти
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08.12.2021 17:40 Відповісти
Садисты в белых халатах
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08.12.2021 17:42 Відповісти
Забыли ещё парочку обсосов из "юнармии". Не ЕС,а посмешище.
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08.12.2021 17:42 Відповісти
Судя по мизерному количеству подсанкционных рыл, весь массив информации по вагнеровцам, нарытый СБУ при Бурбе и Порохе, зеленая шобла слила в унитаз и не сами им санкции не влепили, ни Западу материалы не передали.
Зрадники зеленые!
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08.12.2021 17:49 Відповісти
Ох як глибоко озаботились!
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08.12.2021 18:09 Відповісти
Их отстреливать на месте надо а не санкции..
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08.12.2021 18:13 Відповісти
САНКЦІЇ - Та ви шо... А не рановато!???
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08.12.2021 18:17 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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08.12.2021 19:09 Відповісти
у нас зеля наемник кремлевский
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08.12.2021 19:10 Відповісти
 
 