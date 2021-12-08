ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера"

Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск.

Европейский союз утвердили санкции в отношении членов частной военной кампании "Вагнер". Они касаются граждан Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Послы ЕС сегодня (8 декабря, – ред.) решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера", – говорится в сообщении.

В ЕС также добавят:

трех лиц, связанных с группой, в санкционный список по правам человека,

одного – в санкционный список в отношении Ливии,

трех – в санкционный список в отношении Украины,

двух физлиц и трех юрлиц – в санкционный список по Сирии.

Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск, в частности в Сирии и на востоке Украины. Украинские разведчики их впервые зафиксировали на Донбассе еще в 2014 году. При этом официальный Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер".

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В "черный список" европейских ограничений попал глава ЧВК Дмитрий Уткин, а за преступления на Донбассе заместитель регионального астраханского отдела союза добровольцев Донбасса Денис Харитонов и внештатный сотрудник ГРУ РФ Сергей Щербаков. Им ограничат въезд в ЕС, а их активы заморозят.

Санкции еще должны согласовать на министерском съезде в Брюсселе, и они вступят в силу после официальной публикации.