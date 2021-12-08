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ЕС утвердил санкции против ЧВК "Вагнера"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ЕС утвердил санкции против ЧВК

Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск.

Европейский союз утвердили санкции в отношении членов частной военной кампании "Вагнер". Они касаются граждан Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Послы ЕС сегодня (8 декабря, – ред.) решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера", – говорится в сообщении.

В ЕС также добавят:

  • трех лиц, связанных с группой, в санкционный список по правам человека,
  • одного – в санкционный список в отношении Ливии,
  • трех – в санкционный список в отношении Украины,
  • двух физлиц и трех юрлиц – в санкционный список по Сирии.

Наемники ЧВК "Вагнер" воюют по всему миру на стороне гибридных российских войск, в частности в Сирии и на востоке Украины. Украинские разведчики их впервые зафиксировали на Донбассе еще в 2014 году. При этом официальный Кремль отрицает существование ЧВК "Вагнер".

Также читайте: Несколько человек из Офиса Президента могли "слить" информацию об операции по задержанию "вагнеровцев", - экс-разведчик Червинский

В "черный список" европейских ограничений попал глава ЧВК Дмитрий Уткин, а за преступления на Донбассе заместитель регионального астраханского отдела союза добровольцев Донбасса Денис Харитонов и внештатный сотрудник ГРУ РФ Сергей Щербаков. Им ограничат въезд в ЕС, а их активы заморозят.

Санкции еще должны согласовать на министерском съезде в Брюсселе, и они вступят в силу после официальной публикации.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+7
А проти їх пособників в Україні?
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08.12.2021 16:57
+6
Дитячий садок. Санкції потрібно вводити до країни-агресора, у КК якої є стаття за найманство, яку країна-агресор не застосовує!
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08.12.2021 16:56
+5
Більш цікаво ,дії зеленої плісняви відносно цього питання !!)))
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08.12.2021 17:07
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Дитячий садок. Санкції потрібно вводити до країни-агресора, у КК якої є стаття за найманство, яку країна-агресор не застосовує!
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08.12.2021 16:56 Ответить
Згоден. Пригожин завтра создаст три новых ЧВК назовет их например Пчелка Ромашка и Кузнечик и по фиг санкции для Вагнера. Поэтому это просто игра еэсовских бюрократов, чтоб ни хрена не делать, как обычно. Надо перезагружать международные институты, но для этого есть война, к сожалению, иначе они не поменяются
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08.12.2021 17:38 Ответить
Просто бздят
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08.12.2021 17:42 Ответить
А проти їх пособників в Україні?
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08.12.2021 16:57 Ответить
Их нет . И не будет . Может быть потом , после следующих выборов . И то , не факт .
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08.12.2021 17:03 Ответить
Кремлівські гниди почувають себе в Україні ,як в рідній хаті !!!)))
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08.12.2021 17:05 Ответить
Как-то поздно .
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08.12.2021 17:01 Ответить
А санкции против тех кто слил спецоперацию по вангеровцам они затвердить не хтят?
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08.12.2021 17:04 Ответить
Більш цікаво ,дії зеленої плісняви відносно цього питання !!)))
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08.12.2021 17:07 Ответить
Вот это да, давите гадов. не ..................... выговора выносить.
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08.12.2021 17:34 Ответить
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08.12.2021 17:40 Ответить
Садисты в белых халатах
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08.12.2021 17:42 Ответить
Забыли ещё парочку обсосов из "юнармии". Не ЕС,а посмешище.
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08.12.2021 17:42 Ответить
Судя по мизерному количеству подсанкционных рыл, весь массив информации по вагнеровцам, нарытый СБУ при Бурбе и Порохе, зеленая шобла слила в унитаз и не сами им санкции не влепили, ни Западу материалы не передали.
Зрадники зеленые!
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08.12.2021 17:49 Ответить
Ох як глибоко озаботились!
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08.12.2021 18:09 Ответить
Их отстреливать на месте надо а не санкции..
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08.12.2021 18:13 Ответить
САНКЦІЇ - Та ви шо... А не рановато!???
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08.12.2021 18:17 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣
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08.12.2021 19:09 Ответить
у нас зеля наемник кремлевский
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08.12.2021 19:10 Ответить
 
 