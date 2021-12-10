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Новини Політика України
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Портнов (304) санкції (6827) Шабунін (457) Тупицький (227) Бужанський (102)

Портнов передає погрози мене вбити, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Портнов передає погрози мене вбити, - Шабунін

Афільований із Портновим телеграм-канал перепостив друга Портнова Макса Бужанського з явними погрозами-натяками щодо вбивства голови правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна.

Про це Шабунін повідомив у своєму телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Портнов передає погрози мене вбити, а Тупицький у ступорі, - перша реакція на санкції (запроваджені США. - Ред). Афільований з Портновим телеграм-канал перепостив друга Портнова (Бужанського) з очевидною погрозою мене вбити. Те, що цей телеграм-канал портновський читається з купи пієтетних повідомлень про власне самого Портнова (наприклад цього, чи цього, чи цього - і це за один вечір)", - зазначає він.

Шабунін також звертає увагу на реакцію Тупицького щодо запровадження санкцій.

"Для мене це шокуюча новина, яку я вважаю повною нісенітницею", - цитує він Тупицького.

"Він вважає фейком інформацію, розміщену на сайті держдепу США. Ні, пане Тупицький, це не фейк: ми (з партнерами) наполегливо над цим працювали, а невідворотність успіху стала очевидною ще в листопаді 2020 року. Допоможіть нам зробити більше", - резюмував Шабунін.

Портнов передає погрози мене вбити, - Шабунін 01

Портнов передає погрози мене вбити, - Шабунін 02

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+28
Була б нормальна країна, то таких як портянка, тут би швидко ліквідовували.
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10.12.2021 10:09
+16
Бажаю Віталію Шабуніну сил у боротьбі з цією україноненависницькою сволотою.
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10.12.2021 10:11
+13
Портянку давно пора вишвирнути із краіни , так як це відвертий ворог і колаборант 😠
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10.12.2021 10:11
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Добре на планеті Венера. День довжиною в 243 земних. Навіть портнова можна встигнути засудити - якщо почати вчасно
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10.12.2021 10:14 Відповісти
А шо альбинос не знал, что так будет, когда топил за ЗЕ в 2019-м?

Адекватные люди уже тогда знали и понимали, что ЗЕ и СН - это неорыги со всеми вытекающими в виде Портновых и Татаровых.

Значит Шабунин идиот.
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10.12.2021 10:22 Відповісти
Более того, Шабунин в 2018-2019м скакал под НБУ вместе с собачим ртом Дубинским и массовкой с предприятий Коломоя. И все норм было.

А теперь вот оно как все неожиданно обернулось.
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10.12.2021 10:26 Відповісти
Просто сейчас перед выборами много повылазят вот таких, а после выборов всё вернётся на свои места, только фигуры поменяются. Мы это заметили после двух майданов. Помните Юля на коляске прямо с тюрьмы на Майдан и выступала с пламенной речью, хотя могла и без коляски.
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10.12.2021 10:28 Відповісти
Нэ заарэштують. ЗЕ! таких любит
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10.12.2021 10:29 Відповісти
Со недысис а как дысал
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10.12.2021 10:27 Відповісти
Всех деятелей с Луганска и Донецка надо отправить на родину.
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10.12.2021 10:28 Відповісти
Давно пора , и во власть нужно брать украинцев с западной Украины, так как они меньше заражены коммунистической заразой(с 1939г) и ещё по тому что у них церкви коммунисты не успели уничтожить по тому у них Душа не пустая, как это есть у нарида юго востока Украины( ленина забрали и навязали коммерческих попов с РПЦ)
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10.12.2021 10:37 Відповісти
Кому ты нужно...соросятина.... Что Шабунин , что Портянка...дерьмо и вред для Украины!
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10.12.2021 10:29 Відповісти
лахтинская ипсошная мразь дэтэктэд.
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10.12.2021 10:42 Відповісти
Holy Biden, как там палают сраки, какой изумительный аромат 😎
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10.12.2021 10:30 Відповісти
кому ты нужен клоун платный?
ты гавкаешь только тогда когда тебе это выгодно.
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10.12.2021 10:32 Відповісти
"явные" "угрозы"??? ПАРАНОЙЯ мальчика обделенного вниманием! напоминает "покушение", когда к двери твоей тёщи привязали "гранаты"
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10.12.2021 10:56 Відповісти
В случае с Тупицким-Шабунин похож на попугая, грызущего сук на котором сидит Что во времена, когда топил за Бубочку, шо сейчас.. Тупицкий канешно гондурас, но "сбив " Тупицкого, которому суд присудил вернутся в кресло Конституционного суда, Щабуня опять посадит в кресло судью от Бубочки. Потом стонать будет, как и в случае с Зеленским.
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10.12.2021 10:59 Відповісти
Это какой-то ужас. Я конечно понимаю, что шабунин приложил немалую долю, чтобы привести к власти зеленое кубло, ну угрозы портнова и ко уже зашкаливают! Сколько Это будет продолжаться?
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10.12.2021 11:06 Відповісти
Голова конституційного суду країни - корупціонер. Це жесть жестяна )) Країна чудес, *ь.
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10.12.2021 11:28 Відповісти
Кому это Виталя на фиг нужен-грантоед..
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10.12.2021 11:50 Відповісти
Вся ця прорашиська мерзота : портнов ,бужанський ,тупицький ,медвечук ,колоиський ,рабінович ківа та інша погань горіть в пеклі.
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10.12.2021 12:21 Відповісти
Шабунин лучший!!! Удачи тебе!!!
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10.12.2021 13:42 Відповісти
ЖАБОГАДЮКІНГ
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10.12.2021 13:57 Відповісти
Павлик Морозов сдал своих родственников. А тут что?
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10.12.2021 14:29 Відповісти
И этот сдает своих)))
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11.12.2021 01:22 Відповісти
Козлорылый не козлорылый а Шабунин твой большой мудак!
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11.12.2021 19:31 Відповісти
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