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Новости Политика Украины
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Портнов (629) санкции (10609) Шабунин (462) Тупицкий (232) Бужанский (102)

Портнов передает угрозы меня убить, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Портнов передает угрозы меня убить, - Шабунин

Аффилированный с Портновым телеграмм-канал перепостил друга Портнова Макса Бужанского с явными угрозами-намеками по поводу убийства председателя правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

Об этом Шабунин сообщил в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Портнов передает угрозы меня убить, а Тупицкий в ступоре, - первая реакция на санкции (введенные США. - Ред). Афилированный с Портновым телеграмм-канал перепостил друга Портнова (Бужанского) с очевидной угрозой меня убить. То, что этот телеграмм-канал портновский читается с кучи пиететных сообщений о собственно самом Портнове (например, этого или этого, или этого - и это за один вечер)", - отмечает он.

Шабунин также обращает внимание на реакцию Тупицкого на введение санкций.

"Для меня это шокирующая новость, которую я считаю полной чепухой", цитирует он Тупицкого.

"Он считает фейком информацию, размещенную на сайте госдепа США. Нет, господин Тупицкий, это не фейк: мы (с партнерами) упорно над этим работали, а неотвратимость успеха стала очевидна еще в ноябре 2020 года. Помогите нам сделать больше", - резюмировал Шабунин.

Также читайте: Тупицкий о санкциях США: Шокирующая новость. Это фейк, который "подают" из Офиса Президента

Портнов передает угрозы меня убить, - Шабунин 01

Портнов передает угрозы меня убить, - Шабунин 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+28
Була б нормальна країна, то таких як портянка, тут би швидко ліквідовували.
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10.12.2021 10:09
+16
Бажаю Віталію Шабуніну сил у боротьбі з цією україноненависницькою сволотою.
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10.12.2021 10:11
+13
Портянку давно пора вишвирнути із краіни , так як це відвертий ворог і колаборант 😠
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10.12.2021 10:11
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Добре на планеті Венера. День довжиною в 243 земних. Навіть портнова можна встигнути засудити - якщо почати вчасно
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10.12.2021 10:14 Ответить
А шо альбинос не знал, что так будет, когда топил за ЗЕ в 2019-м?

Адекватные люди уже тогда знали и понимали, что ЗЕ и СН - это неорыги со всеми вытекающими в виде Портновых и Татаровых.

Значит Шабунин идиот.
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10.12.2021 10:22 Ответить
Более того, Шабунин в 2018-2019м скакал под НБУ вместе с собачим ртом Дубинским и массовкой с предприятий Коломоя. И все норм было.

А теперь вот оно как все неожиданно обернулось.
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10.12.2021 10:26 Ответить
Просто сейчас перед выборами много повылазят вот таких, а после выборов всё вернётся на свои места, только фигуры поменяются. Мы это заметили после двух майданов. Помните Юля на коляске прямо с тюрьмы на Майдан и выступала с пламенной речью, хотя могла и без коляски.
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10.12.2021 10:28 Ответить
Нэ заарэштують. ЗЕ! таких любит
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10.12.2021 10:29 Ответить
Со недысис а как дысал
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10.12.2021 10:27 Ответить
Всех деятелей с Луганска и Донецка надо отправить на родину.
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10.12.2021 10:28 Ответить
Давно пора , и во власть нужно брать украинцев с западной Украины, так как они меньше заражены коммунистической заразой(с 1939г) и ещё по тому что у них церкви коммунисты не успели уничтожить по тому у них Душа не пустая, как это есть у нарида юго востока Украины( ленина забрали и навязали коммерческих попов с РПЦ)
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10.12.2021 10:37 Ответить
Кому ты нужно...соросятина.... Что Шабунин , что Портянка...дерьмо и вред для Украины!
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10.12.2021 10:29 Ответить
лахтинская ипсошная мразь дэтэктэд.
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10.12.2021 10:42 Ответить
Holy Biden, как там палают сраки, какой изумительный аромат 😎
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10.12.2021 10:30 Ответить
кому ты нужен клоун платный?
ты гавкаешь только тогда когда тебе это выгодно.
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10.12.2021 10:32 Ответить
"явные" "угрозы"??? ПАРАНОЙЯ мальчика обделенного вниманием! напоминает "покушение", когда к двери твоей тёщи привязали "гранаты"
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10.12.2021 10:56 Ответить
В случае с Тупицким-Шабунин похож на попугая, грызущего сук на котором сидит Что во времена, когда топил за Бубочку, шо сейчас.. Тупицкий канешно гондурас, но "сбив " Тупицкого, которому суд присудил вернутся в кресло Конституционного суда, Щабуня опять посадит в кресло судью от Бубочки. Потом стонать будет, как и в случае с Зеленским.
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10.12.2021 10:59 Ответить
Это какой-то ужас. Я конечно понимаю, что шабунин приложил немалую долю, чтобы привести к власти зеленое кубло, ну угрозы портнова и ко уже зашкаливают! Сколько Это будет продолжаться?
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10.12.2021 11:06 Ответить
Голова конституційного суду країни - корупціонер. Це жесть жестяна )) Країна чудес, *ь.
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10.12.2021 11:28 Ответить
Кому это Виталя на фиг нужен-грантоед..
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10.12.2021 11:50 Ответить
Вся ця прорашиська мерзота : портнов ,бужанський ,тупицький ,медвечук ,колоиський ,рабінович ківа та інша погань горіть в пеклі.
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10.12.2021 12:21 Ответить
Шабунин лучший!!! Удачи тебе!!!
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10.12.2021 13:42 Ответить
ЖАБОГАДЮКІНГ
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10.12.2021 13:57 Ответить
Павлик Морозов сдал своих родственников. А тут что?
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10.12.2021 14:29 Ответить
И этот сдает своих)))
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11.12.2021 01:22 Ответить
Козлорылый не козлорылый а Шабунин твой большой мудак!
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11.12.2021 19:31 Ответить
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