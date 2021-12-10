Не исключаю проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, - Зеленский (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такой в жизни. Это (референдум - Ред.) может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос журналистки о том, хочет ли он посоветоваться с украинцами по поводу статуса оккупированных территорий.
Кроме того, президент допустил и проведение референдума о прекращении войны.
"Это (референдум - Ред.) может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что кто-то, какая-то страна, нам будет предлагать те или иные условия. Так может быть. Сегодня этого нет точно. Здесь нет никаких секретов у меня от общества, я бы такими вещами не шутил и точно секретов не имел бы, потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса,... наших территорий. Но если будет какой-то такой сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - подчеркнул Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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THE LAYNYUK
Или же препоручить внести особо острое «революционное» предложение кому-то из соратничков.
Но чтобы прямо подписаться под каким-либо заведомо «неоднозначным» (читай, палаческим) документом - ни-ни!
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https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D2%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&type=E210US714G0#id=1&vid=199af6b321b052568db5eca9b7b8bd47&action=view
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#Text