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Зеленский (16489) Крым (26014) референдум (1495) Донбасс (26944)

Не исключаю проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, - Зеленский (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не исключаю проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, - Зеленский (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такой в ​​жизни. Это (референдум - Ред.) может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос журналистки о том, хочет ли он посоветоваться с украинцами по поводу статуса оккупированных территорий.

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Кроме того, президент допустил и проведение референдума о прекращении войны.

"Это (референдум - Ред.) может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что кто-то, какая-то страна, нам будет предлагать те или иные условия. Так может быть. Сегодня этого нет точно. Здесь нет никаких секретов у меня от общества, я бы такими вещами не шутил и точно секретов не имел бы, потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса,... наших территорий. Но если будет какой-то такой сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - подчеркнул Зеленский.
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Топ комментарии
+125
Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський
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препіздєнт,ти хоч Конституцію почитай! Там вже визначений статус території України! Які нафіг референдуми!
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10.12.2021 20:47
+77
Тышпадла!..
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10.12.2021 20:40
+76
там четко написано. Украина - унитарная держава. какой референдум.
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10.12.2021 20:56
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Страница 5 из 5
Референдум, связанный с территориальной целостностью проводить запрещает Конституция
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11.12.2021 14:01 Ответить
Порошенко если изменял что то в Конституции то этим он укреплял страну ,а зеленский явно желает Украину превратить в расейскую губернию.
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11.12.2021 14:40 Ответить
Это другое
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11.12.2021 14:35 Ответить
Это брехня.
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11.12.2021 18:26 Ответить
В конституции четко прописан наш курс в НАТО и в ЕС.
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11.12.2021 14:38 Ответить
Этими референдумами зеленский прежде всего старается угодить путину,если учесть то что показания референдумов можно скорректировать в любую сторону.В Коституции все четко прописано и менять ни чего не следует.
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11.12.2021 14:36 Ответить
???
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11.12.2021 14:48 Ответить
а тобі кацап хто про це щось казав??краще провалюй звідсіля макака ватна
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11.12.2021 17:39 Ответить
Это другое
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11.12.2021 16:22 Ответить
Ніякі референдуми відносно територій недопустимі при цій владі. Наприклад, по причині того, що ця влада має дуже високий антирейтинг.
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11.12.2021 14:53 Ответить
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11.12.2021 15:16 Ответить
Тут и ежу понятно, что перед "референдумом" Зеленского РФ устроит военную эскалацию, чтобы "виклик" был более весомым и побольше народу прибежало голосовать "против войны". Такая многоходовочка.
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11.12.2021 15:26 Ответить
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

 - в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 15:46 Ответить
Шо опять порохозрада?
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11.12.2021 15:59 Ответить
Меле шо попало.
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11.12.2021 17:26 Ответить
хто воно таке щоб вирішувати такі питання?Імпічмент дебілу і чим скорше тим краще для країни.
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11.12.2021 17:35 Ответить
Зе ЛАЙНЮК -
THE LAYNYUK



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11.12.2021 17:37 Ответить
Ця ілюстрація краще розкриє наміри Зе стати президентом -

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11.12.2021 17:39 Ответить
Ленин, будучи реальным инициатором и организатором важнейших акций, имел обыкновение не брать на себя прямо инициативу этих решений, не подписывать острейших директив. Всесторонне подготовив таковые, он предпочитал изыскать любой повод объявить решение прямым следствием «революционной инициативы масс».

Или же препоручить внести особо острое «революционное» предложение кому-то из соратничков.
Но чтобы прямо подписаться под каким-либо заведомо «неоднозначным» (читай, палаческим) документом - ни-ни!
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11.12.2021 17:43 Ответить
Я смотрю членин aka агент Германии у тебя в почёте, да?
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11.12.2021 19:25 Ответить
А у тебя в почете агент царской охранки Сралин?
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13.12.2021 10:20 Ответить
У меня из совковых вождей никто не в почёте.
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13.12.2021 18:38 Ответить
Коломойському Зе актору тільки так -

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11.12.2021 17:43 Ответить
Шо воной мэлэ??
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11.12.2021 17:54 Ответить
Су#й син...
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11.12.2021 18:19 Ответить
Ну, і що ще воно повинно зробити, щоб усі зрозуміли, що воно не просто нищить країну, а робить це дуже швидко? Усі можливі червоні лінії владою давно перейдені.
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11.12.2021 18:30 Ответить
Наверно многие жалеют что голосовали за него.
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11.12.2021 18:30 Ответить
73%
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11.12.2021 18:38 Ответить
Скоморох зелёный коррупцию одолел, кумовство победил, экономику поднял до небес... ну теперь самое время заняться развалом страны территориально. Походу оно услышало Донбасс... хватит кормить нахлебников из Европы! Референдум!
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11.12.2021 18:50 Ответить
Зєлєнський має диплом юриста. Необхідно зібрати якусь комісію і позбавити це лайно диплому який куплений за "три кабана". Ну це як перший крок до ІМПІЧМЕНТУ. Навіть діти знають що статус Криму і окупованих територій чітко зафіксовано в Конституції. Якщо юрист не знає Основного Закону то він не юрист. Якщо Президент не знає Конституції то він має бути відсторонений. Негайно.
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11.12.2021 19:22 Ответить
Та мовчи вже, шматок лайна.
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11.12.2021 19:22 Ответить
На сьогодні Зєлєнський, як стверджують експерти, уже встиг брутально порушити Конституцію 38 разів. Він не гарант а гвалтівник Конституції.
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11.12.2021 19:25 Ответить
Дожилися... Квартал-95 вирішує долю України ...
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11.12.2021 19:40 Ответить
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11.12.2021 19:48 Ответить
15 тыс погибших передадут привет
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11.12.2021 20:38 Ответить
Пане президенте, вам ще недавно дуже кортіло подивитися в очі рашенфюреру, та він в останній момент підставить вам свою стару дупу для поцілунку. Взасос. Смачного!
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11.12.2021 20:51 Ответить
Наркомания зло!
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11.12.2021 21:18 Ответить
Гавно кацапское, здохеш без прощенья
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11.12.2021 22:19 Ответить
Ну вот и наступило начало конца украинской государственности. Если сегодня не остановить этот антиконституционный процесс, то страшно подумать, что будет завтра.
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11.12.2021 22:30 Ответить
Будет тебе с****ка референдум. Будешь без штанов бежать на Рашку лесами
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11.12.2021 22:37 Ответить
Кокса переехал?Пылисосит знатно
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12.12.2021 00:34 Ответить
Показово, що за спиною зєдента якийсь дядько та чудисько з червоними пазурами топчуться на Українському Прапорі. Та ще й вчипилися в наш Герб - щось з ним хочуть дурне зробити.
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12.12.2021 02:16 Ответить
Дегенерат а ты уверен что Оман примит тебя
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12.12.2021 04:16 Ответить
Пане президенте, прочитайте хоч раз ту книжку на якій ви клялися коли заступали на посаду.
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12.12.2021 08:40 Ответить
Мародерские путаю брехливые комменты на цензоре с Конституцией
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12.12.2021 11:43 Ответить
А кто в курсе: каков порядок и кто должен проводить процесс импичмента президента в Украине?
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12.12.2021 09:58 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#Text
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12.12.2021 10:09 Ответить
Украина поздровляет Василия Ломаченка с победой!
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12.12.2021 11:30 Ответить
Что он мелет? Изменить Конституцию может только двойное голосование2/3 Парламента,подпись Президента и положительное заключение Конституционного суда. В
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12.12.2021 11:47 Ответить
Колективна зрада України повинна каратися найвищою мірою покарання з конфіскацією всього афільованого майна.
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12.12.2021 11:51 Ответить
Этот дебильный офшорный клоун Зеленский икли наркоман или большой неадекват!!Какой сегодня можно проводить , в Украине референдум?7Какой??....Разве что об отстранения от власти самого этого придурка зелелнского!!
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12.12.2021 11:52 Ответить
Руцкій?
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12.12.2021 21:23 Ответить
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12.12.2021 12:44 Ответить
Він навіть боїться публічно називати конкретну тему такого можливого референдуму, просто щось там на тему ОРДЛО і Криму. Навіть у заголовок про "статус ОРДЛО і Криму" - бурна фантазія редакторів Цензору.
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12.12.2021 13:17 Ответить
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12.12.2021 13:26 Ответить
Зеленский просто не понимает, что он говорит! Ни уважения к Конституции Украины, ни знаний, ни ответственности за страну - ничего! А рейтинг 25%. С зелебобиками разговаривать бесполезно: с вытаращенными глазами они на чёрное говорят белое, никаких фактов, даже очевидных, не признают. Зеленский непрерывно врёт и обещает, поэтому огромная опасность, что пройдёт и на второй срок. Нужна альтернатива.
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12.12.2021 14:17 Ответить
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