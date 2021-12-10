Не исключаю проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, - Зеленский (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я не исключаю референдума по Донбассу в целом. И здесь вопрос не в статусе. У нас может быть такой в ​​жизни. Это (референдум - Ред.) может быть по Донбассу, по Крыму. Это может быть в целом", - заявил Зеленский в эфире телеканала "1+1", отвечая на вопрос журналистки о том, хочет ли он посоветоваться с украинцами по поводу статуса оккупированных территорий.

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Кроме того, президент допустил и проведение референдума о прекращении войны.

"Это (референдум - Ред.) может быть в целом по прекращению войны. Так может быть, что кто-то, какая-то страна, нам будет предлагать те или иные условия. Так может быть. Сегодня этого нет точно. Здесь нет никаких секретов у меня от общества, я бы такими вещами не шутил и точно секретов не имел бы, потому что это очень важные вещи, касающиеся нашего статуса,... наших территорий. Но если будет какой-то такой сложный вызов, я точно буду советоваться с нашим обществом", - подчеркнул Зеленский.