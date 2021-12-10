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Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті. Це (референдум - Ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму. Це може бути в цілому", - заявив Зеленський в ефірі телеканалу "1+1", відповідаючи на запитання журналістки про те, чи хоче він порадитися з українцями стосовно статусу окупованих територій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Питання про будівництво "стіни" навколо окупованого Донбасу можуть винести на референдум

Крім того, президент допустив і проведення референдуму про припинення війни.

"Це (референдум - Ред.) може бути загалом щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, нам пропонуватиме ті чи інші умови. Так може бути. Сьогодні цього немає точно. Тут немає жодних секретів у мене від суспільства, я такими речами не жартував би й точно секретів не мав би, тому що це дуже важливі речі, які стосуються нашого статусу,... наших територій. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно радитимуся з нашим суспільством", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Росія запевнила США, що не збирається продовжувати ескалацію на Донбасі, - Зеленський про розмову з Байденом

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+125
Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський
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препіздєнт,ти хоч Конституцію почитай! Там вже визначений статус території України! Які нафіг референдуми!
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10.12.2021 20:47
+77
Тышпадла!..
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10.12.2021 20:40
+76
там четко написано. Украина - унитарная держава. какой референдум.
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10.12.2021 20:56
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Референдум, связанный с территориальной целостностью проводить запрещает Конституция
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11.12.2021 14:01 Відповісти
Порошенко если изменял что то в Конституции то этим он укреплял страну ,а зеленский явно желает Украину превратить в расейскую губернию.
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11.12.2021 14:40 Відповісти
Это другое
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11.12.2021 14:35 Відповісти
Это брехня.
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11.12.2021 18:26 Відповісти
В конституции четко прописан наш курс в НАТО и в ЕС.
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11.12.2021 14:38 Відповісти
Этими референдумами зеленский прежде всего старается угодить путину,если учесть то что показания референдумов можно скорректировать в любую сторону.В Коституции все четко прописано и менять ни чего не следует.
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11.12.2021 14:36 Відповісти
???
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11.12.2021 14:48 Відповісти
а тобі кацап хто про це щось казав??краще провалюй звідсіля макака ватна
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11.12.2021 17:39 Відповісти
Это другое
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11.12.2021 16:22 Відповісти
Ніякі референдуми відносно територій недопустимі при цій владі. Наприклад, по причині того, що ця влада має дуже високий антирейтинг.
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11.12.2021 14:53 Відповісти
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11.12.2021 15:16 Відповісти
Тут и ежу понятно, что перед "референдумом" Зеленского РФ устроит военную эскалацию, чтобы "виклик" был более весомым и побольше народу прибежало голосовать "против войны". Такая многоходовочка.
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11.12.2021 15:26 Відповісти
Коротко про те, чого хочуть кацапо-ординськi узурпатори

та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:

або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв


- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;

- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;

- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;

- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;

- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;

- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;

 - в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».

докладно на Радiо Свобода

https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html

.
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11.12.2021 15:46 Відповісти
Шо опять порохозрада?
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11.12.2021 15:59 Відповісти
Меле шо попало.
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11.12.2021 17:26 Відповісти
хто воно таке щоб вирішувати такі питання?Імпічмент дебілу і чим скорше тим краще для країни.
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11.12.2021 17:35 Відповісти
Зе ЛАЙНЮК -
THE LAYNYUK



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11.12.2021 17:37 Відповісти
Ця ілюстрація краще розкриє наміри Зе стати президентом -

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11.12.2021 17:39 Відповісти
Ленин, будучи реальным инициатором и организатором важнейших акций, имел обыкновение не брать на себя прямо инициативу этих решений, не подписывать острейших директив. Всесторонне подготовив таковые, он предпочитал изыскать любой повод объявить решение прямым следствием «революционной инициативы масс».

Или же препоручить внести особо острое «революционное» предложение кому-то из соратничков.
Но чтобы прямо подписаться под каким-либо заведомо «неоднозначным» (читай, палаческим) документом - ни-ни!
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11.12.2021 17:43 Відповісти
Я смотрю членин aka агент Германии у тебя в почёте, да?
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11.12.2021 19:25 Відповісти
А у тебя в почете агент царской охранки Сралин?
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13.12.2021 10:20 Відповісти
У меня из совковых вождей никто не в почёте.
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13.12.2021 18:38 Відповісти
Коломойському Зе актору тільки так -

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11.12.2021 17:43 Відповісти
Шо воной мэлэ??
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11.12.2021 17:54 Відповісти
Су#й син...
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11.12.2021 18:19 Відповісти
Ну, і що ще воно повинно зробити, щоб усі зрозуміли, що воно не просто нищить країну, а робить це дуже швидко? Усі можливі червоні лінії владою давно перейдені.
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11.12.2021 18:30 Відповісти
Наверно многие жалеют что голосовали за него.
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11.12.2021 18:30 Відповісти
73%
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11.12.2021 18:38 Відповісти
Скоморох зелёный коррупцию одолел, кумовство победил, экономику поднял до небес... ну теперь самое время заняться развалом страны территориально. Походу оно услышало Донбасс... хватит кормить нахлебников из Европы! Референдум!
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11.12.2021 18:50 Відповісти
Зєлєнський має диплом юриста. Необхідно зібрати якусь комісію і позбавити це лайно диплому який куплений за "три кабана". Ну це як перший крок до ІМПІЧМЕНТУ. Навіть діти знають що статус Криму і окупованих територій чітко зафіксовано в Конституції. Якщо юрист не знає Основного Закону то він не юрист. Якщо Президент не знає Конституції то він має бути відсторонений. Негайно.
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11.12.2021 19:22 Відповісти
Та мовчи вже, шматок лайна.
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11.12.2021 19:22 Відповісти
На сьогодні Зєлєнський, як стверджують експерти, уже встиг брутально порушити Конституцію 38 разів. Він не гарант а гвалтівник Конституції.
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11.12.2021 19:25 Відповісти
Дожилися... Квартал-95 вирішує долю України ...
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11.12.2021 19:40 Відповісти
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11.12.2021 19:48 Відповісти
15 тыс погибших передадут привет
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11.12.2021 20:38 Відповісти
Пане президенте, вам ще недавно дуже кортіло подивитися в очі рашенфюреру, та він в останній момент підставить вам свою стару дупу для поцілунку. Взасос. Смачного!
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11.12.2021 20:51 Відповісти
Наркомания зло!
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11.12.2021 21:18 Відповісти
Гавно кацапское, здохеш без прощенья
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11.12.2021 22:19 Відповісти
Ну вот и наступило начало конца украинской государственности. Если сегодня не остановить этот антиконституционный процесс, то страшно подумать, что будет завтра.
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11.12.2021 22:30 Відповісти
Будет тебе с****ка референдум. Будешь без штанов бежать на Рашку лесами
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11.12.2021 22:37 Відповісти
Кокса переехал?Пылисосит знатно
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12.12.2021 00:34 Відповісти
Показово, що за спиною зєдента якийсь дядько та чудисько з червоними пазурами топчуться на Українському Прапорі. Та ще й вчипилися в наш Герб - щось з ним хочуть дурне зробити.
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12.12.2021 02:16 Відповісти
Дегенерат а ты уверен что Оман примит тебя
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12.12.2021 04:16 Відповісти
Пане президенте, прочитайте хоч раз ту книжку на якій ви клялися коли заступали на посаду.
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12.12.2021 08:40 Відповісти
Мародерские путаю брехливые комменты на цензоре с Конституцией
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12.12.2021 11:43 Відповісти
А кто в курсе: каков порядок и кто должен проводить процесс импичмента президента в Украине?
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12.12.2021 09:58 Відповісти
ЗАКОН УКРАЇНИ "Про особливу процедуру усунення Президента України з поста (імпічмент)"
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#Text
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12.12.2021 10:09 Відповісти
Украина поздровляет Василия Ломаченка с победой!
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12.12.2021 11:30 Відповісти
Что он мелет? Изменить Конституцию может только двойное голосование2/3 Парламента,подпись Президента и положительное заключение Конституционного суда. В
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12.12.2021 11:47 Відповісти
Колективна зрада України повинна каратися найвищою мірою покарання з конфіскацією всього афільованого майна.
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12.12.2021 11:51 Відповісти
Этот дебильный офшорный клоун Зеленский икли наркоман или большой неадекват!!Какой сегодня можно проводить , в Украине референдум?7Какой??....Разве что об отстранения от власти самого этого придурка зелелнского!!
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12.12.2021 11:52 Відповісти
Руцкій?
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12.12.2021 21:23 Відповісти
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12.12.2021 12:44 Відповісти
Він навіть боїться публічно називати конкретну тему такого можливого референдуму, просто щось там на тему ОРДЛО і Криму. Навіть у заголовок про "статус ОРДЛО і Криму" - бурна фантазія редакторів Цензору.
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12.12.2021 13:17 Відповісти
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12.12.2021 13:26 Відповісти
Зеленский просто не понимает, что он говорит! Ни уважения к Конституции Украины, ни знаний, ни ответственности за страну - ничего! А рейтинг 25%. С зелебобиками разговаривать бесполезно: с вытаращенными глазами они на чёрное говорят белое, никаких фактов, даже очевидных, не признают. Зеленский непрерывно врёт и обещает, поэтому огромная опасность, что пройдёт и на второй срок. Нужна альтернатива.
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12.12.2021 14:17 Відповісти
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