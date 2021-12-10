Не виключаю проведення референдуму про статус Донбасу та Криму, - Зеленський (оновлено)
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що не виключає проведення референдуму про статус окупованих територій ОРДЛО та Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я не виключаю референдуму щодо Донбасу загалом. І тут питання не в статусі. В нас може бути таке в житті. Це (референдум - Ред.) може бути щодо Донбасу, щодо Криму. Це може бути в цілому", - заявив Зеленський в ефірі телеканалу "1+1", відповідаючи на запитання журналістки про те, чи хоче він порадитися з українцями стосовно статусу окупованих територій.
Крім того, президент допустив і проведення референдуму про припинення війни.
"Це (референдум - Ред.) може бути загалом щодо припинення війни. Так може бути, що хтось, якась країна, нам пропонуватиме ті чи інші умови. Так може бути. Сьогодні цього немає точно. Тут немає жодних секретів у мене від суспільства, я такими речами не жартував би й точно секретів не мав би, тому що це дуже важливі речі, які стосуються нашого статусу,... наших територій. Але якщо буде якийсь такий складний виклик, я точно радитимуся з нашим суспільством", - наголосив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
та мiжнароднi злочинцi пуйло та кремлядь:
або хАтєлкi кацапо-ординських рассєянських злочинцiв
- підписання із НАТО юридичного документа, який закріпить зупинку розширення Північноатлантичного альянсу на Схід, а також повне припинення військової підтримки України;
- повернення азiопськоi Орди-рассєї до клубу «великих держав», які мають право вирішувати долі менших держав і народів;
- досягнути глобальної домовленості із Заходом щодо розподілу зон впливу, так би мовити, «Ялта 2» - Україна має повністю перейти під вплив азiопського Мордору-рассєї;
- закріплення свого панівного становища у Чорному й Азовському морях;
- закріплення свого енергетичного впливу в Європі через «Північний потік-2»;
- анулювання або нівелювання незалежності України та Білорусі, а в ідеалі - в подальшому розширення кордонів азiопської Орди-рассєї до тих розмірів, які мав в Європі сЕрЕсЕр до розпаду;
- в загальному підсумку - отримати реванш за розпад сЕрЕсЕру і повернути світ до існування в умовах «холодної війни-2».
докладно на Радiо Свобода
https://www.radiosvoboda.org/a/choho-khoche-kreml-shcho-mozhe-zakhid/31597658.html
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THE LAYNYUK
Или же препоручить внести особо острое «революционное» предложение кому-то из соратничков.
Но чтобы прямо подписаться под каким-либо заведомо «неоднозначным» (читай, палаческим) документом - ни-ни!
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https://video.search.yahoo.com/search/video?fr=mcafee&ei=UTF-8&p=%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8C+%D0%BC%D0%B8+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D2%91%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8&type=E210US714G0#id=1&vid=199af6b321b052568db5eca9b7b8bd47&action=view
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/39-20#Text