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Новости Политика Украины
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Закарпатье (2390) Зеленский (16489) ОГА (2375) Микита Виктор (10)

Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА 01

Во время встречи Зеленский вручил новому руководителю Закарпатской ОГА служебное удостоверение.

Как сообщили в ОП, Виктор Микита родился в 1979 году в с. Ильница Иршавского района Закарпатской области. В 1998-м окончил Закарпатский лесотехнический техникум ("технология, экономика и планирование деревообработки", технолог-экономист), в 2002 году – Национальную академию внутренних дел Украины ("правоведение", юрист). Начиная с 1999 года, работал по специальности на ряде предприятий, в частности на УГППС "Укрпочта", а с 2003-го – в правоохранительных органах на разных должностях.
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хлебная должность. одни сигаретки чего стоят. интересно почем назначение
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10.12.2021 21:44 Ответить
А як же Коля Котлета? Не підійшов? Далеко до "Велюра" їздити?
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10.12.2021 22:35 Ответить
Будь хто, працюючи у злочинній владі - злочинець.
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11.12.2021 00:40 Ответить
 
 