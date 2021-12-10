Зеленский назначил Микиту главой Закарпатской ОГА. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Виктора Микиты главой Закарпатской областной государственной администрации.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Во время встречи Зеленский вручил новому руководителю Закарпатской ОГА служебное удостоверение.

Как сообщили в ОП, Виктор Микита родился в 1979 году в с. Ильница Иршавского района Закарпатской области. В 1998-м окончил Закарпатский лесотехнический техникум ("технология, экономика и планирование деревообработки", технолог-экономист), в 2002 году – Национальную академию внутренних дел Украины ("правоведение", юрист). Начиная с 1999 года, работал по специальности на ряде предприятий, в частности на УГППС "Укрпочта", а с 2003-го – в правоохранительных органах на разных должностях.