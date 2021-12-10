Зеленський призначив Микиту головою Закарпатської ОДА. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Під час зустрічі Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення.

Як повідомили в ОП, Віктор Микита народився 1979 року в с. Ільниця Іршавського району Закарпатської області. У 1998 закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум ("технологія, економіка і планування деревообробки", технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ України ("правознавство", юрист). Починаючи з 1999 року, працював за фахом на низці підприємств, зокрема на УДППЗ "Укрпошта", а з 2003 – у правоохоронних органах на різних посадах.

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