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Новини Політика України
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Закарпаття (1575) Зеленський (17376) ОДА (1540) Микита Віктор (16)

Зеленський призначив Микиту головою Закарпатської ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Віктора Микити головою Закарпатської обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Микиту головою Закарпатської ОДА 01

Під час зустрічі Зеленський вручив новому очільнику Закарпатської ОДА службове посвідчення.

Як повідомили в ОП, Віктор Микита народився 1979 року в с. Ільниця Іршавського району Закарпатської області. У 1998 закінчив Закарпатський лісотехнічний технікум ("технологія, економіка і планування деревообробки", технолог-економіст), у 2002 році – Національну академію внутрішніх справ України ("правознавство", юрист). Починаючи з 1999 року, працював за фахом на низці підприємств, зокрема на УДППЗ "Укрпошта", а з 2003 – у правоохоронних органах на різних посадах.

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Автор: Володимир Янченко
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хлебная должность. одни сигаретки чего стоят. интересно почем назначение
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10.12.2021 21:44 Відповісти
А як же Коля Котлета? Не підійшов? Далеко до "Велюра" їздити?
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10.12.2021 22:35 Відповісти
Будь хто, працюючи у злочинній владі - злочинець.
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11.12.2021 00:40 Відповісти
 
 