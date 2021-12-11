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Мы поддерживаем Украину перед лицом агрессии России, – президент Литвы Науседа

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Мы поддерживаем Украину перед лицом агрессии России, – президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил полную поддержку как Украине в ее противостоянии российской агрессии, так и народу Беларуси, борющемуся с режимом Лукашенко.

Об этом он сказал в пятницу на саммите "За демократию", организованном президентом США Джо Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Автократическим режимам для победы нужно убедиться, что демократические страны дезориентированы, а наши ценности забыты. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Именно поэтому Литва готова поддерживать демократию там, где она находится под угрозой. Мы поддерживаем Украину перед лицом агрессии России. Мы поддерживаем демократические институты в Беларуси, борющиеся со страшным режимом", - заявил президент Литвы.

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Правильная позиция , ее и Байдену в уши !
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11.12.2021 10:24 Ответить
***** про це не знає
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11.12.2021 10:33 Ответить
Литва, дякуємо !!!
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11.12.2021 10:49 Ответить
Литва - країна гідних людей, що цінують демократію не на словах а на ділі.

Повага Литві.
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11.12.2021 19:18 Ответить
 
 