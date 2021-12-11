Мы поддерживаем Украину перед лицом агрессии России, – президент Литвы Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа выразил полную поддержку как Украине в ее противостоянии российской агрессии, так и народу Беларуси, борющемуся с режимом Лукашенко.

Об этом он сказал в пятницу на саммите "За демократию", организованном президентом США Джо Байденом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Автократическим режимам для победы нужно убедиться, что демократические страны дезориентированы, а наши ценности забыты. Мы не можем допустить, чтобы это произошло. Именно поэтому Литва готова поддерживать демократию там, где она находится под угрозой. Мы поддерживаем Украину перед лицом агрессии России. Мы поддерживаем демократические институты в Беларуси, борющиеся со страшным режимом", - заявил президент Литвы.

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