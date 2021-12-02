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Призываем международное сообщество ужесточить санкции против России – заявление Зеленского, Дуды и Науседы

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Призываем международное сообщество ужесточить санкции против России – заявление Зеленского, Дуды и Науседы

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Литовской Республики Гитанас Науседа и президент Республики Польша Анджей Дуда по результатам переговоров в формате Люблинского треугольника в четверг одобрили совместное заявление.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

В тексте заявления отмечается: "По случаю 30-летия признания восстановления независимости Украины Республикой Польша и Литовской Республикой президенты Украины, Литвы и Польши:

подтвердили, что признание восстановления независимости Украины Республикой Польша, первым государством в мире, и Литовской Республикой 30 лет назад стало важной вехой на пути к полноценному воссоединению Европы;

напомнили, что демократическая традиция, которая развивалась в Содружестве Королевства Польского и Великого княжества Литовского, а также во время движения "Солидарность" в Польше, Реформаторского движения "Саюдис" в Литве, Революции Достоинства в Украине и в ходе борьбы белорусов за демократию, отражает стремление к свободе, правам человека и демократии в Центральной и Восточной Европе;

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подчеркнули, что с тех пор отношения настоящего стратегического партнерства успешно выдержали испытание временем и продолжают укрепляться. Подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию стратегического партнерства между Украиной, Литвой и Польшей на основе общих ценностей и интересов;

подтвердили четкую приверженность дальнейшему расширению их сотрудничества по широкому кругу вопросов, таких как безопасность, оборона, экономика, энергетика и другие, в том числе в рамках формата Люблинского треугольника. Литовская Республика и Республика Польша подтверждают полную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО;

выразили взаимную поддержку и солидарность в связи с миграционным кризисом, искусственно созданным и организованным Минском на литовско-белорусской и польско-белорусской границах, и заявили о решимости объединить усилия для противодействия этому кризису. Они также отметили, что эта гибридная атака является прямой угрозой безопасности всей Европы;

выразили особую обеспокоенность в связи с продолжающимся ухудшением ситуации в сфере безопасности и стабильности в регионе, а также растущими угрозами, включая гибридные, что является результатом, в частности, российской агрессии, а также согласились с необходимостью совместных усилий для повышения устойчивости к этим угрозам для противодействия им более эффективным и скоординированным способом;

подтвердили твердую приверженность дальнейшему укреплению европейской энергетической безопасности и в этой связи выразили глубокую обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", являющимся вызовом для безопасности европейского региона. Они выразили готовность совместно действовать с целью противостояния монополизации европейского газового рынка Россией, использующей энергетику как геополитический инструмент;

подтвердили приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, распространяющихся на ее территориальные воды;

призвали международное сообщество усилить санкции против Российской Федерации из-за ее продолжающейся агрессии против Украины и в очередной раз призвали Кремль к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границ Украины и с ее временно оккупированных территорий".
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Топ комментарии
+12
А яке відношення ця зелена потвора має до революції Гідності ???)))
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02.12.2021 20:15
+10
Та ти що !!! Оце гучно прокукурікав півень криворізький !!)))
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02.12.2021 20:14
+7
А зеленое чмо уже ввело санкции против кацапстана?Или кремлевский папка заругает?
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02.12.2021 20:19
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Та ти що !!! Оце гучно прокукурікав півень криворізький !!)))
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02.12.2021 20:14 Ответить
Напевне Єрмак десь відвернувся і Зєлєнскій, не давши прочитати товарісчу старшОму, підмахнув русафобську бомагу. 😊
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02.12.2021 20:46 Ответить
А яке відношення ця зелена потвора має до революції Гідності ???)))
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02.12.2021 20:15 Ответить
Ну як же! Попіарився, *****, висміюючи.
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03.12.2021 10:31 Ответить
А зеленое чмо уже ввело санкции против кацапстана?Или кремлевский папка заругает?
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02.12.2021 20:19 Ответить
В кремлівському сценарії лялькового балагана про це нічого нема !!!))))
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02.12.2021 20:20 Ответить
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02.12.2021 20:35 Ответить
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02.12.2021 20:38 Ответить
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02.12.2021 20:43 Ответить
заявлять клоун большой мастак.
как с заглядыванием в глаза хйлу, анонсированным в раде, тогда?
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02.12.2021 20:21 Ответить
чем больше санкций для кацапии 404.тем быстрей развалик этой помойки будет
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02.12.2021 20:25 Ответить
Состоялась всреча Блинкэна и Лаврова в Стокгольме...,обенялись взаимными угрозами...Виталий Портников...видос тут https://youtu.be/9Em2eAG42PU
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02.12.2021 20:32 Ответить
посилити санкції проти Росії - заява Зеленського. /Украина увеличила вдвое импорт электроэнергии из Беларуси 29.11.21 Трудно понять логику комика-пианиста в кипе.
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02.12.2021 20:34 Ответить
наскільки я пам"ятаю - першими нас визнали мадяри,а не поляки!
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02.12.2021 20:36 Ответить
Кадыров не простит Лукашеску,нелегитимный "президент" Белоруси обвинил Кадырова в создании кризиса в Белоруси...Вот это поворот...https://youtu.be/u_k6uBa6Z48
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02.12.2021 20:37 Ответить
Как сказал почти классик: іди в ср@ку. Не путать с «йдіть».
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02.12.2021 20:42 Ответить
Я дурею с Вас, пацаны . . . Украина - Польша - Литва (с Латвией и Эстонией тоже можно договориться, уверен). Да закройте нахер границу просто с рф и Беларусью. И сухопутную, и воздушную. И всё, пусть русские летают через космос в Европу. Просто всё закрыть - у них логистика ляжет нафиг. Особенно перед Новым Годом. Замахаются по морю или кругом через Среднюю Азию поставки делать, инфраструктура им не позволит. Вся торговля с ЕС встанет. ВСЯ.

В другое время ЕС бы за такое по шее дал (точнее просто кое-что оторвал бы), но в свете того, что рф с бульбенфюрером творят, мягенько пожурят для вида, а сами скажут про себя "так и надо".

Атаковать военным путём за такое русские замахаются - балты и поляки в НАТО. Побузят и придут договариваться. Поэтому блокада, блокада и только блокада. Но блокада эффективна только тогда, когда она скоординирована. По одному они нас будут щёлкать. А "гуртом і батька легше бити".

Заявления они делают, импотенты.
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02.12.2021 20:51 Ответить
Категорически поддерживаю
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03.12.2021 01:00 Ответить
Опять обдалбался!? А как же он с ***** собирается садиться за стол переговоров!?
Либо ширнулся, либо лицемерит (или все сразу)!?
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02.12.2021 20:52 Ответить
Науседа Зеленский (посередине) Дуда призываеют к введению санкций против *****
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02.12.2021 21:03 Ответить
Закликати міжнародне товариство,вован,це є добре,але може все ж таки краще БАМБІТЬ
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02.12.2021 22:17 Ответить
 
 