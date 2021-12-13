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Полевой командир российско-оккупационных войск "бригады "Призрак" Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью "За заслуги", - Казанский. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Полевой командир российско-оккупационных войск

Полевой командир российско-оккупационных войск "ЛНР" (начштаба так называемой "бригады "Призрак") Юрий Шевченко похвастался российской медалью "За заслуги перед родиной", которую ему вручили в Кремле.

Об этом пишет в Фейсбуке журналист Денис Казанский, передает Цензор.НЕТ.

"Шевченко - типичный "ихтамнет". Офицер армии РФ. В 2014 году приехал в Луганск из Ростовской области изображать восставшего шахтера. Номинально бригадой "Призрак" командовал уроженец Луганщины - Алексей Мозговой (надо же было изображать видимость "гражданской войны"). Россияне Юрий Шевченко, Алексей Марков, Петр Бирюков (все трое на фото, Шевченко в центре)", – отмечает он.

Полевой командир российско-оккупационных войск бригады Призрак Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью За заслуги, - Казанский 01

"Как видим, никто уже не стесняется. Если раньше не афишировали награды от Путина за убийство украинцев, то теперь они сами гордо выкладывают их в соцсети. Потому что "позволили показывать". Вот такой "внутренний конфликт", - добавляет Казанский.

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Полевой командир российско-оккупационных войск бригады Призрак Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью За заслуги, - Казанский 02
Полевой командир российско-оккупационных войск бригады Призрак Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью За заслуги, - Казанский 03

Полевой командир российско-оккупационных войск бригады Призрак Шевченко хвастается в соцсетях врученной в Кремле медалью За заслуги, - Казанский 04
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Топ комментарии
+18
13-17 декабря с.г. на Государственном испытательном полигоне Алибей недалеко от поселка Тузлы Татарбунарского района Одесской области, подразделения ВС Украины проведут боевые пуски ракет.
Будут осуществляться гос/испытания модернизированной "Ольха-М" на максимальной дальности до 110 км.
Пожелаем успехов всему коллективу волшебных гномов из КБ "Луч" и его главному чародею Олегу Коростылёву!
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13.12.2021 10:37
+10
ну и беала у упырей,прости,Господи..
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13.12.2021 10:38
+8
Типичные лица московитов
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13.12.2021 10:52
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13-17 декабря с.г. на Государственном испытательном полигоне Алибей недалеко от поселка Тузлы Татарбунарского района Одесской области, подразделения ВС Украины проведут боевые пуски ракет.
Будут осуществляться гос/испытания модернизированной "Ольха-М" на максимальной дальности до 110 км.
Пожелаем успехов всему коллективу волшебных гномов из КБ "Луч" и его главному чародею Олегу Коростылёву!
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13.12.2021 10:37 Ответить
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13.12.2021 10:37 Ответить
ну и беала у упырей,прости,Господи..
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13.12.2021 10:38 Ответить
а что удивительного? типичные московиты)))
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13.12.2021 10:51 Ответить
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13.12.2021 11:02 Ответить
че такой грустный? петушок сосал невкусный?
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13.12.2021 11:19 Ответить
Тупой манкрут...без роду и племени..
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13.12.2021 10:39 Ответить
Прізвища не перекладаються. Не Шевченко, а Шевчєнка. Вже було, коли Ньютона (хоча, можливо, правильніше - Н'ютона) Невтоном називали.
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13.12.2021 10:40 Ответить
А якби Шевченко працював у нас, то був би заступником поліції як Гоги і мав би свідчення УБД.
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13.12.2021 10:42 Ответить
Шєфчєнка ...
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13.12.2021 10:48 Ответить
а на фото вони точно не на пляшках сидять?
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13.12.2021 10:51 Ответить
не сумнівайтеся: біжутерію цьому організмові повісили суто за знаковість прізвища - аби з українства позбиткуватися
"служи, дурачьок, - получішь значок..."
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13.12.2021 10:52 Ответить
Типичные лица московитов
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13.12.2021 10:52 Ответить
Гоги алаверды тоже может похвастаться орденом за заслуги и должностью полученной во время употребления метадона.
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13.12.2021 10:53 Ответить
«Славних прадідів великих... правнуки погані».

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13.12.2021 10:57 Ответить
трепло и хвастун . толи дело наши зеленые из ОП . получат медальку от Путина и сидят тихонько никому не показывают
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13.12.2021 11:04 Ответить
Бурбы на них нет !
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13.12.2021 11:08 Ответить
Вот такая гражданская война у нас. И Рашка кричит что она не сторона конфликта когда доказательств выше крыши.
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13.12.2021 11:23 Ответить
Моторола с Гиви заждались хероя
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13.12.2021 11:24 Ответить
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13.12.2021 11:50 Ответить
будущий кандидат на сериал
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13.12.2021 11:54 Ответить
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13.12.2021 11:57 Ответить
Дивує, яким дурнем був Мозговий погодившись допомогати ерефії. І що саме головне, що він такий був не один. Віра в ерефію згубила 7% нашої території, я люди продовжують їздити на расєю на роботу. І це однаково актуально, як для Донбасу так і для Західної України.
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13.12.2021 12:05 Ответить
вот только жалеть таких не надо
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13.12.2021 12:12 Ответить
Шкода не їх, шкода території. Як не крути, а з Луганськом і Донецьком пов'язано пів життя. А тепер з 25 однакласників 23 сепара.
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13.12.2021 12:24 Ответить
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13.12.2021 12:48 Ответить
Рашистські мразі. Всі. Від недопалка да останнього мокшанського бомжа.
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13.12.2021 12:57 Ответить
Поздравляю в его лице все 73% прастова нариду,черни,охлоса и совкодрочеров.Он ведь тоже сражался против клятого Порошенки.Надеюсь, они гордятся этим фактом.
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13.12.2021 13:18 Ответить
Значит будет "По заслугам"!
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13.12.2021 14:12 Ответить
 
 