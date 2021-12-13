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Польовий командир російсько-окупаційних військ "бригади "Призрак" Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю "За заслуги", - Казанський. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Польовий командир російсько-окупаційних військ

Польовий командир російсько-окупаційних військ "ЛНР" (начштабу так званої "бригади "Призрак") Юрій Шевченко похвалився російською медаллю "За заслуги перед батьківщиною", яку йому вручили у Кремлі.

Про це пише у фейсбуці журналіст Денис Казанський, передає Цензор.НЕТ.

"Шевченко – типовий "іхтамнет". Офіцер армії РФ. У 2014 приїхав до Луганська з Ростовської області зображати повсталого шахтаря. Номінально бригадою "Призрак" командував уродженець Луганщини – Олексій Мозговий (треба ж було зображати видимість "громадянської війни"). А насправді – росіяни Юрій Шевченко, Олексій Марков, Петро Бірюков (усі троє на фото, Шевченко у центрі)", - зазначає він.

Польовий командир російсько-окупаційних військ бригади Призрак Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю За заслуги, - Казанський 01

"Як бачимо, ніхто вже не соромиться. Якщо раніше не афішували нагороди від Путіна за вбивство українців, то тепер вони самі гордо викладають їх у соцмережі. Бо "дозволили показувати". Ось такий "внутрішній конфлікт", - додає Казанський.

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Польовий командир російсько-окупаційних військ бригади Призрак Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю За заслуги, - Казанський 02
Польовий командир російсько-окупаційних військ бригади Призрак Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю За заслуги, - Казанський 03

Польовий командир російсько-окупаційних військ бригади Призрак Шевченко вихваляється у соцмережах врученою у Кремлі медаллю За заслуги, - Казанський 04

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
13-17 декабря с.г. на Государственном испытательном полигоне Алибей недалеко от поселка Тузлы Татарбунарского района Одесской области, подразделения ВС Украины проведут боевые пуски ракет.
Будут осуществляться гос/испытания модернизированной "Ольха-М" на максимальной дальности до 110 км.
Пожелаем успехов всему коллективу волшебных гномов из КБ "Луч" и его главному чародею Олегу Коростылёву!
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13.12.2021 10:37
+10
ну и беала у упырей,прости,Господи..
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13.12.2021 10:38
+8
Типичные лица московитов
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13.12.2021 10:52
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13-17 декабря с.г. на Государственном испытательном полигоне Алибей недалеко от поселка Тузлы Татарбунарского района Одесской области, подразделения ВС Украины проведут боевые пуски ракет.
Будут осуществляться гос/испытания модернизированной "Ольха-М" на максимальной дальности до 110 км.
Пожелаем успехов всему коллективу волшебных гномов из КБ "Луч" и его главному чародею Олегу Коростылёву!
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13.12.2021 10:37 Відповісти
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13.12.2021 10:37 Відповісти
ну и беала у упырей,прости,Господи..
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13.12.2021 10:38 Відповісти
а что удивительного? типичные московиты)))
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13.12.2021 10:51 Відповісти
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13.12.2021 11:02 Відповісти
че такой грустный? петушок сосал невкусный?
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13.12.2021 11:19 Відповісти
Тупой манкрут...без роду и племени..
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13.12.2021 10:39 Відповісти
Прізвища не перекладаються. Не Шевченко, а Шевчєнка. Вже було, коли Ньютона (хоча, можливо, правильніше - Н'ютона) Невтоном називали.
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13.12.2021 10:40 Відповісти
А якби Шевченко працював у нас, то був би заступником поліції як Гоги і мав би свідчення УБД.
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13.12.2021 10:42 Відповісти
Шєфчєнка ...
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13.12.2021 10:48 Відповісти
а на фото вони точно не на пляшках сидять?
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13.12.2021 10:51 Відповісти
не сумнівайтеся: біжутерію цьому організмові повісили суто за знаковість прізвища - аби з українства позбиткуватися
"служи, дурачьок, - получішь значок..."
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13.12.2021 10:52 Відповісти
Типичные лица московитов
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13.12.2021 10:52 Відповісти
Гоги алаверды тоже может похвастаться орденом за заслуги и должностью полученной во время употребления метадона.
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13.12.2021 10:53 Відповісти
«Славних прадідів великих... правнуки погані».

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13.12.2021 10:57 Відповісти
трепло и хвастун . толи дело наши зеленые из ОП . получат медальку от Путина и сидят тихонько никому не показывают
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13.12.2021 11:04 Відповісти
Бурбы на них нет !
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13.12.2021 11:08 Відповісти
Вот такая гражданская война у нас. И Рашка кричит что она не сторона конфликта когда доказательств выше крыши.
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13.12.2021 11:23 Відповісти
Моторола с Гиви заждались хероя
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13.12.2021 11:24 Відповісти
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13.12.2021 11:50 Відповісти
будущий кандидат на сериал
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13.12.2021 11:54 Відповісти
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13.12.2021 11:57 Відповісти
Дивує, яким дурнем був Мозговий погодившись допомогати ерефії. І що саме головне, що він такий був не один. Віра в ерефію згубила 7% нашої території, я люди продовжують їздити на расєю на роботу. І це однаково актуально, як для Донбасу так і для Західної України.
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13.12.2021 12:05 Відповісти
вот только жалеть таких не надо
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13.12.2021 12:12 Відповісти
Шкода не їх, шкода території. Як не крути, а з Луганськом і Донецьком пов'язано пів життя. А тепер з 25 однакласників 23 сепара.
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13.12.2021 12:24 Відповісти
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13.12.2021 12:48 Відповісти
Рашистські мразі. Всі. Від недопалка да останнього мокшанського бомжа.
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13.12.2021 12:57 Відповісти
Поздравляю в его лице все 73% прастова нариду,черни,охлоса и совкодрочеров.Он ведь тоже сражался против клятого Порошенки.Надеюсь, они гордятся этим фактом.
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13.12.2021 13:18 Відповісти
Значит будет "По заслугам"!
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13.12.2021 14:12 Відповісти
 
 