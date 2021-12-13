Раде нужно возобновить проведение парламентских слушаний, - Стефанчук. ВИДЕО

Спикер Руслан Стефанчук считает, что нужно возобновить проведение в Верховной Раде парламентских слушаний.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

"В связи с COVID-19 была большая пауза. Но мы с вами приняли правила, по которым мы допускаем людей в Верховную Раду. Напомню: это вакцинация или тесты, или справка о том, что человек переболел в течение определенного периода. Используя эти же принципы, мы можем возобновить парламентские слушания по тем вопросам, которые чрезвычайно важны для Верховной Рады", - отметил спикер.

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Стефанчук сообщил, что многие парламентские слушания уже проголосованы в комитетах, но их даты смещены, поэтому нужно решить этот вопрос.

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