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Новости Политика Украины
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ВР (28725) Стефанчук Руслан (578)

Раде нужно возобновить проведение парламентских слушаний, - Стефанчук. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Раде нужно возобновить проведение парламентских слушаний, - Стефанчук. ВИДЕО

Спикер Руслан Стефанчук считает, что нужно возобновить проведение в Верховной Раде парламентских слушаний.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он заявил на Согласительном Совете ВРУ в понедельник.

"В связи с COVID-19 была большая пауза. Но мы с вами приняли правила, по которым мы допускаем людей в Верховную Раду. Напомню: это вакцинация или тесты, или справка о том, что человек переболел в течение определенного периода. Используя эти же принципы, мы можем возобновить парламентские слушания по тем вопросам, которые чрезвычайно важны для Верховной Рады", - отметил спикер.

Стефанчук сообщил, что многие парламентские слушания уже проголосованы в комитетах, но их даты смещены, поэтому нужно решить этот вопрос.

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дурна свиня дорвалася до корита.
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13.12.2021 11:44 Ответить
Да, вы правы. на большой пост нужно лимитировать в весе и тока после тестирования на IQ.
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13.12.2021 11:51 Ответить
Да по ходу этой Раде уже пора заканчивать свою бездарную бурную деятельность.
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13.12.2021 11:47 Ответить
хоч за квартиру з тещою розрахувався?)
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13.12.2021 11:50 Ответить
Схоже, так, а от за їжу - то навряд чи. 😊
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13.12.2021 12:36 Ответить
Парламентські слухання Моргінштерна та Басти?
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13.12.2021 11:58 Ответить
буде парламент - будуть і слухання!
геть зелених монобільшовиків!
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13.12.2021 11:58 Ответить
вы еще чтения парламентские внедрите

вместо работы будете читать и слушать. туненядцы озабоченные
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13.12.2021 12:02 Ответить
 
 