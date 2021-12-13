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энергетика (2034) ДТЭК (407)

Энергетическая политика правительства Украины страдает от некомпетентности и коррупции - американская The National Interest

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Энергетическая политика правительства Украины страдает от некомпетентности и коррупции - американская The National Interest

Энергетическая политика правительства Украины страдает от некомпетентности и коррупции, что привело к дефициту угля и созданию долгового кризиса в возобновляемой энергетики.

Об этом говорится в статье американского издания The National Interest.

"Энергетическая политика правительства страдает от некомпетентности и коррупции, которые делают страну более уязвимой для Москвы. Чтобы удерживать низкие цены на электроэнергию для домохозяйств и предприятий, правительство ввело ценовые ограничения на рынке электроэнергии, которые гарантируют, что у тепловой генерации не будет денег для покупки угля", - говорится в статье.

По данным авторов, поставки угля из США частично спасают ситуацию, однако это заслуга скорее частного бизнеса нежели государства. "ДТЭК импортировал уголь (в основном из США), а также помогли заключить контракты на закупку угля для государства", - отмечают авторы статьи.

Помимо нехватки угля, правительство спровоцировали и кризис в сфере возобновляемых источников энергии. В частности, был накоплен долг за электричество, производственное солнечными и ветровыми электростанциями, а его выборочное погашение обернулось международным скандалом.

"Экономический спад привел к накоплению долгов перед компаниями, производящими возобновляемую энергию. Недавно были погашены долги, за исключением долга, принадлежащего ДТЭК, крупнейшему производителю ветровой энергии", - говорится в статье.

The National Interest отмечает, что провальная энергетическая политика подрывают стабильность и государственность Украины.
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Топ комментарии
+18
Не від некомпетенстності, а від свідомого виконання зеленим керівництвом криїни кацапського завдання по знищенню енергетичної незалежність країни. Під час війни.
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13.12.2021 12:35
+15
У нас вся страна страждае от некомпетентности и коррупции ,а главные коррупционеры руководят!
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13.12.2021 12:35
+14
Енергетична політика уряду Клоуна страждає від кремлівських агентів впливу Єрмака, Деркача і Галущенка.
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13.12.2021 12:44
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The National Interest - стремная полугебистская помойка.

но это не отменяет бардака в энергетике при клоуне.
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13.12.2021 12:29 Ответить
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13.12.2021 12:36 Ответить
словами в змозі написати? чи чогось не вистачає?
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13.12.2021 12:40 Ответить
Можу. Ти мав нещастя потрапити до чорного списку через своє хамство. Далі буде.
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13.12.2021 12:58 Ответить
і, що там буде, до речі? погрози школоти мене дуже лякають. смайликами закатуєш, чи непрвильно складенними реченнями?
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13.12.2021 14:57 Ответить
В Україні через відсутність палива станом на 22 листопада не працювали 20 блоків теплових електростанцій та теплоелектроцентралей загальною потужністю 7 ГВт...?

Кажуть, що електроенергію в Білорусі закупляє іно.фірма по 50$, потім продає прокладці за 100$, яка продає Україні вже по150$? Чи це правда і чи є зв'язок з не допостачанням вугілля на українські ТЕЦ і закупівлям електроенергії в Білорусі?. Якщо це так, то хто автор цієї злочинної оборудки і хто його покриває , і чи він сидить в буцегарні?
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13.12.2021 17:03 Ответить
эй, чучело комсомольское, не стесняйся, рассказывай, чем ты там мне угрожаешь)
или ты как клоун, можешь только тупые неоднозначные сентенции изрыгать?
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17.12.2021 16:00 Ответить
Енергетична політика уряду Клоуна страждає від кремлівських агентів впливу Єрмака, Деркача і Галущенка.
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13.12.2021 12:44 Ответить
...а National Interest прикриває їх диверсійну діяльність
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13.12.2021 12:46 Ответить
вот и подключились лобби Ахметыча
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13.12.2021 12:31 Ответить
А як ви хотіли гудка інтереси проти бені , всім їсти хочеться
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13.12.2021 12:35 Ответить
А если бы написали про списание долгов ББ(бородатенькой бабульке)? То чье лобби было бы? - Петича? Дескать шоб опустить Зелю.
А если написали бы что кто-то упал с 9-го этажа и пошел пить водку - то лобби попов что-ли? Дескать Боб спас грешника.
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13.12.2021 12:51 Ответить
У нас вся страна страждае от некомпетентности и коррупции ,а главные коррупционеры руководят!
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13.12.2021 12:35 Ответить
и всегда в шоколаде!
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13.12.2021 13:00 Ответить
Не від некомпетенстності, а від свідомого виконання зеленим керівництвом криїни кацапського завдання по знищенню енергетичної незалежність країни. Під час війни.
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13.12.2021 12:35 Ответить
Головна проблема країни це свинособаки та їхні агенти, яких мудрий наріт привів до влади.
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13.12.2021 12:38 Ответить
Будемо топити зебілами, їх у нас аж 73%.
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13.12.2021 12:38 Ответить
Вони горіти не будуть-їх Зелох намочив,коли їм в очі сцяв.
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13.12.2021 12:49 Ответить
"Енергетична політика уряду України страждає від некомпетентності та корупції, що призвело до..." Від ЗЛОДІЙСТВА СУЦІЛЬНОГО - потерпає. Невже в Україні завелися НЕКОМПЕТЕНТНІ злодії?
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13.12.2021 12:45 Ответить
Кто страдает????? Беня в шоколаде!
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13.12.2021 12:47 Ответить
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13.12.2021 12:53 Ответить
Во всех структурах З-Ермак власти недоумки выгодные и воры...кумовья, сваты, трахатели советниц....И Коломойша во главе грабеже Украины с помощью своего ручного Клована!
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13.12.2021 12:48 Ответить
Країну Зелі найлегше здавати на тлі енергетичної кризи у розпал зими. Залишилось лише зміни до Конституції внести.
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13.12.2021 12:49 Ответить
The National Interest это пророссийская медиапомойка финансируется "Раша Тудей"..
её исполнительный директор/политолог из США, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс подозревается в связях с российской шпионкой Марией Бутиной. .

к редакции Цензора: вы что, офигели давать такие ссылки?!.. давайте еще Соловьева начнём цитировать!!!
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13.12.2021 12:50 Ответить
Так, це реально зашквар.

In 2015, Maria Butina, who was later in 2018 convicted as a Russian spy, wrote an editorial in the magazine titled "The Bear and the Elephant" stating that only by electing a President from the Republican Party could the United States and Russia improve relations.[9][10][11]

Writing in Politico, journalist James Kirchick argued in 2016 while commenting on Donald Trump's Russian relationships that The National Interest and its parent company "are two of the most Kremlin-sympathetic institutions in the nation's capital, even more so than the Carnegie Moscow Center."

Издатель и главный исполнительный директор журнала - Дмитрий Саймс, является американским политологом, специализирующимся на России. Он известен тем, что во времена Советского Союза привёз бывшего президента США Ричарда Никсона на встречу с Михаилом Горбачёвым. С сентября 2018 года Саймс вместе с депутатом Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России» Вячеславом Никоновым ведёт общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале. Является выходцем из СССР.

С 2002 года в редколлегии журнала состоял Алексей Пушков
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13.12.2021 12:56 Ответить
Шото орёл медведя единороссов сильно напоминает.
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13.12.2021 12:58 Ответить
Да хватает у нас газа и угля.Надо просто перестать ими топить.(с)
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13.12.2021 12:53 Ответить
Трэба пидсылыты наглядови рады, раза в два.
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13.12.2021 12:54 Ответить
пора уже подключать Тимошенко как в прошлый раз, чтобы сменить загаженные подгузники у "неЛохов". иначе будет поздно.
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13.12.2021 12:55 Ответить
Ні, наш бубочка нє такой! У нього все компетентно і без корупції. Вифсьоврьоті, карочі.
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13.12.2021 12:56 Ответить
В енергетичному секторі треба перевірити велику кількість всіх радників, замів тощо на їх необхідність і на так званих "кротів". Може і перестанемо купувати енергоносії у ворога
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13.12.2021 12:57 Ответить
Потому что бандиты в 90-е пришли во власть и устроили бандитский передел Украины и стали олигархами.
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13.12.2021 12:58 Ответить
Не без цього. Але зараз уже не про це.
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13.12.2021 13:01 Ответить
Долги по зеленой энергетике накапливались не один год, это не заслуга этого правительства. А покупка дорогого американского угля Ахметовым сомнительное достижение. Американские журналисты так же некомпетентны как и Зеленский. Впрочем как всегда.
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13.12.2021 13:04 Ответить
бандиты стали олигархами - по сути королями Украины, но они такие тупые, что не смогли управлять такой большой корпорацией, как Украина и они сами свою корпорацию или свое королевство грабят. Идиоты вообщем. У них нету ума, чтобы построить сильное королевство-корпорацию, как у олигархов в США - у украинских олигархов нет ни ума, ни персонала для делегирования обязанностей. Они зека поставили президентом компании если, то что там в голове должно быть у них. Олигархи - это сельские жлобы. Как в той поговорке, что можно вывести бабу из деревни, но деревню из бабы не вывести никак, так и с олигархами Украинскими! Они тупорылые жлобы.
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13.12.2021 13:11 Ответить
Не тільки енергетична , а вся політика. І не тільки від некомпетентності , а ще й від цілеспрямованого ворожого до держави ставлення .
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13.12.2021 13:12 Ответить
Если бы Зеленский поднял цены на электричество исходя из мировых цен на энергоносители, он бы стал компетентным?

Вы бы тут хором завыли что но грабит население.

Хохлам все не так.

Он пытается спасти стариков и бедных людей от холода, но вам интересно мнение американской газеты.
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13.12.2021 13:16 Ответить
Американці ще десь угледіли енергетичну політику.Її нема і не буде при такому керівництві.
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13.12.2021 13:20 Ответить
Навмисна криза в енергетиці і є політика Зелі для того, щоб привести країну в стійло Путлера.
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13.12.2021 13:40 Ответить
Ангажована стаття The National Interest проґавила дефіцит газу в ПСГ.
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13.12.2021 13:22 Ответить
Каждая власть в Украине появляется и позорно уходит, а Ахметов всегда выигрывает.
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13.12.2021 13:30 Ответить
Вся Украина страдает от этого недоправительства, не только энергетика
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13.12.2021 13:44 Ответить
Кремлевская пропагандистская машина в Вашингтоне



Как Центр национальных интересов, созданный президентом Никсоном, стал провайдером дружбы с путинской Россией



Екатерина Смаглий

https://day.kyiv.ua/ru/article/ekonomika/kremlevskaya-propagandistskaya-mashina-v-vashingtone
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13.12.2021 13:55 Ответить
Власники зелених електростанцій, об'явіть страйк.
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13.12.2021 14:42 Ответить
в Украине буквально всё страдает из за коксо зависимого клоуна у руля страны
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13.12.2021 17:56 Ответить
 
 