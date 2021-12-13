Энергетическая политика правительства Украины страдает от некомпетентности и коррупции - американская The National Interest
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Энергетическая политика правительства Украины страдает от некомпетентности и коррупции, что привело к дефициту угля и созданию долгового кризиса в возобновляемой энергетики.
Об этом говорится в статье американского издания The National Interest.
"Энергетическая политика правительства страдает от некомпетентности и коррупции, которые делают страну более уязвимой для Москвы. Чтобы удерживать низкие цены на электроэнергию для домохозяйств и предприятий, правительство ввело ценовые ограничения на рынке электроэнергии, которые гарантируют, что у тепловой генерации не будет денег для покупки угля", - говорится в статье.
По данным авторов, поставки угля из США частично спасают ситуацию, однако это заслуга скорее частного бизнеса нежели государства. "ДТЭК импортировал уголь (в основном из США), а также помогли заключить контракты на закупку угля для государства", - отмечают авторы статьи.
Помимо нехватки угля, правительство спровоцировали и кризис в сфере возобновляемых источников энергии. В частности, был накоплен долг за электричество, производственное солнечными и ветровыми электростанциями, а его выборочное погашение обернулось международным скандалом.
"Экономический спад привел к накоплению долгов перед компаниями, производящими возобновляемую энергию. Недавно были погашены долги, за исключением долга, принадлежащего ДТЭК, крупнейшему производителю ветровой энергии", - говорится в статье.
The National Interest отмечает, что провальная энергетическая политика подрывают стабильность и государственность Украины.
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но это не отменяет бардака в энергетике при клоуне.
Кажуть, що електроенергію в Білорусі закупляє іно.фірма по 50$, потім продає прокладці за 100$, яка продає Україні вже по150$? Чи це правда і чи є зв'язок з не допостачанням вугілля на українські ТЕЦ і закупівлям електроенергії в Білорусі?. Якщо це так, то хто автор цієї злочинної оборудки і хто його покриває , і чи він сидить в буцегарні?
или ты как клоун, можешь только тупые неоднозначные сентенции изрыгать?
А если написали бы что кто-то упал с 9-го этажа и пошел пить водку - то лобби попов что-ли? Дескать Боб спас грешника.
её исполнительный директор/политолог из США, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс подозревается в связях с российской шпионкой Марией Бутиной. .
к редакции Цензора: вы что, офигели давать такие ссылки?!.. давайте еще Соловьева начнём цитировать!!!
In 2015, Maria Butina, who was later in 2018 convicted as a Russian spy, wrote an editorial in the magazine titled "The Bear and the Elephant" stating that only by electing a President from the Republican Party could the United States and Russia improve relations.[9][10][11]
Writing in Politico, journalist James Kirchick argued in 2016 while commenting on Donald Trump's Russian relationships that The National Interest and its parent company "are two of the most Kremlin-sympathetic institutions in the nation's capital, even more so than the Carnegie Moscow Center."
Издатель и главный исполнительный директор журнала - Дмитрий Саймс, является американским политологом, специализирующимся на России. Он известен тем, что во времена Советского Союза привёз бывшего президента США Ричарда Никсона на встречу с Михаилом Горбачёвым. С сентября 2018 года Саймс вместе с депутатом Государственной думы VI и VII созывов от «Единой России» Вячеславом Никоновым ведёт общественно-политическое ток-шоу «Большая игра» на российском Первом канале. Является выходцем из СССР.
С 2002 года в редколлегии журнала состоял Алексей Пушков
Вы бы тут хором завыли что но грабит население.
Хохлам все не так.
Он пытается спасти стариков и бедных людей от холода, но вам интересно мнение американской газеты.
Как Центр национальных интересов, созданный президентом Никсоном, стал провайдером дружбы с путинской Россией
Екатерина Смаглий
https://day.kyiv.ua/ru/article/ekonomika/kremlevskaya-propagandistskaya-mashina-v-vashingtone