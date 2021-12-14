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Двух доз COVID-вакцин мало для защиты от "Омикрона", - исследование

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Двух доз COVID-вакцин мало для защиты от

Британские ученые обнаружили, что режим двухдозовой вакцинации против COVID-19 не вызывает достаточного количества антител против варианта Omicron, и это увеличивает вероятность количества инфекций у ранее переболевших или у вакцинированных.

Исследователи Оксфордского университета опубликовали в понедельник результаты исследования с проанализированными образцами крови участников, вакцинированных дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) или Pfizer-BioNTech (PFE.N), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

В исследовании указано, что пока нет доказательств того, что низкий уровень антител против Omicron, борющихся с инфекцией, может привести к большему риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у получивших две дозы одобренных вакцин.

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"Эти данные важны, но это лишь одна сторона картины. Они рассматривают только нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", – сказал Мэтью Снейп, профессор Оксфорда.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання
А якби у риб була шерсть, то в ній водилися би блохи...
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14.12.2021 08:38
+14
Дайошш третю, четверту, п"яту дозу!
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14.12.2021 08:37
+12
ктобысомневался, не для того мамка квитку ростила, шоб двумя проколами обойтись, минимум два бустера.
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14.12.2021 08:48
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Дайошш третю, четверту, п"яту дозу!
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14.12.2021 08:37 Ответить
На пятой как раз и включится 5G
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14.12.2021 08:48 Ответить
...
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14.12.2021 09:08 Ответить
...буде і 4-та і 7-ма і 8-ма ....
от - все тільки починаеться....

Pfizer планує купити велику фармкомпанію в США

Фармацевтична компанія Pfizer планує купити американську фармкомпанію Arena Pharmaceuticals, яка займається розробкою препаратів для лікування імунних захворювань. Угоду на $6,7 млрд обговорили ради директорів обох компаній.
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14.12.2021 09:52 Ответить
немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання
А якби у риб була шерсть, то в ній водилися би блохи...
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14.12.2021 08:38 Ответить
ктобысомневался, не для того мамка квитку ростила, шоб двумя проколами обойтись, минимум два бустера.
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14.12.2021 08:48 Ответить
Але по " по-щучьему велению" Ляшка на свята епідемічна ситуація буде стабільна. Діду Морозу написав чи що ?
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14.12.2021 08:51 Ответить
Дід мороз в московії , в Україні - Святий Миколай.
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14.12.2021 08:56 Ответить
Как бы было хорошо, если бы вдруг все болезни куда-то исчезли и только один ковид остался! Даже на все буковки греческого алфавита!
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14.12.2021 08:52 Ответить
В Польщі вже роблять третю вакцинацію , через пів року після другої . Вакцину наш уряд закупив , тож ніяких проблем не виникне з третьою дозою
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14.12.2021 08:54 Ответить
В польщі багато хто і першої не робив, і в супермаркетах ходять без масочок, хто хоче - той в масці.
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14.12.2021 11:22 Ответить
Назва заголовку не відповідає публікації.
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14.12.2021 08:55 Ответить
Шах и мат вам антиваксы...😀

і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих. Джерело: https://censor.net/ua/n3305043
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14.12.2021 08:56 Ответить
А далее первого абзаца прочитать слабо, шахматист ?
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14.12.2021 09:10 Ответить
Нам достатньо перших двох слів світлини.
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14.12.2021 09:15 Ответить
Щоб пересвідчитися в помиковості теорій, що природній імунітет завжди сильніший за вакцинний...
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14.12.2021 10:59 Ответить
Остальные абзацы подтверждают мною сказанное...😀
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14.12.2021 09:28 Ответить


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14.12.2021 08:58 Ответить
куда пропала дельта..
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14.12.2021 08:59 Ответить
Вона вже не в тренді.
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14.12.2021 10:24 Ответить
Каждые сутки заражается 300-400 медработников...надо им космические скафандры надевать и маску электросварщика надевать,руки мыть 555 раз в сутки...а глаза защищать особым способом...контактные линзы носить...глядишь и спасем медиков...
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14.12.2021 09:00 Ответить
На 1 января 2022 года запланирован запуск нового вида Ковида...Черный тюльман...Ужос...как страшно жить...
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14.12.2021 09:03 Ответить
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14.12.2021 09:05 Ответить
Повеселили прямо с утра 😀😀😀
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14.12.2021 09:07 Ответить
Дякую Софи...Жена моя говорит,мне тяжело с тобой жить,ржать даже тогда Когда не смешно и уже 30 лет...Каже Сенатор,не надоело?Кажу не...
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14.12.2021 09:09 Ответить
От стрессов с зашкваров в Украине только смех спасает - бо просто позорище какое то.
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14.12.2021 09:16 Ответить
А на весну готовьтесь к обновлённой версии укола! Там уже денег на разработку и производство столько затрачено, что колоть вас, ЗЕбанутых ваксеров, будем сколько нужно будет!
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14.12.2021 09:06 Ответить
Як же ти нас будеш колоти , коли вас - антиваксерів , скоро загонять у резервації з колючим дротом і під напругою , по всьому світу. ? ..
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14.12.2021 11:23 Ответить
стать в строй, на укол! Сейчас лечить вас будем!
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14.12.2021 11:29 Ответить
Голову собі вилічи , спочатку . ! .
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14.12.2021 11:32 Ответить
Когда у тебя там срок после вакцинации в 365 дней заканчивается?! Смотри следующий укол не пропусти, а то без жижи по вене совсем слабенький. Ничё, забустим тебя, будешь как новенький летать ).
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14.12.2021 11:36 Ответить
І так щороку по п'ять штук
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14.12.2021 09:07 Ответить
Ця шобла вже нагадує лохотронщиків біля базару ,що впраюють "приз" ,але віддадуть тому хто більше заплатить.
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14.12.2021 09:07 Ответить
Лохотронщики то дуже мілко. Це профессіонали...
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14.12.2021 10:26 Ответить
Скіки в нас роздували свинячий грип, хтось пам'ятає? Місяця 1,5-2?
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14.12.2021 09:10 Ответить
То була одна з репетицій того, що робиться зараз. Був ще пташиний, ***** та сибірка з Китаю.
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14.12.2021 09:17 Ответить
Здається до нового року 2010 його вже не було.
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14.12.2021 09:24 Ответить
Пять будет в самый раз😁
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14.12.2021 09:13 Ответить
о! теперь уже не вирус, а инфекция.
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14.12.2021 09:15 Ответить
Вовочка, пришло время давать по 3 тысячи. ставки повышаются. Хочу на самолете кататься.
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14.12.2021 09:15 Ответить
Перефразируйте название темы. "15лярдом за мало"
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14.12.2021 09:29 Ответить
Помню, месяца полтора назад мы ржали мол погодите, будет 9, 10…
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14.12.2021 10:14 Ответить
я помню кто-то написал: ширанулся с утречка - и целый день свободен))
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14.12.2021 14:52 Ответить
вакцинолохотрон набирает обороты.
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14.12.2021 10:17 Ответить
Гарний штам - ніяких побочок, суто соплі.
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14.12.2021 10:28 Ответить
ввиду крайней противоречивости и брехливости подобных сообщений больше такое не читаю
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14.12.2021 11:56 Ответить
На манєже всьо тєже!

Не розумію, чому антиваксів так хвилює ця тема, що під кожною такою статею влаштовується холівар? Ваша неприхована агресія видає страх перед хворобою та невпевненість у своїх переконаннях.
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14.12.2021 12:12 Ответить
"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории (вакцине) подправить?"
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14.12.2021 12:30 Ответить
"Двух доз COVID-вакцин мало для защиты от "Омикрона - исследования".

Да в общем-то и не было сомнений, чем эти "исследования" закончатся.
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14.12.2021 12:33 Ответить
 
 