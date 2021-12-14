Двух доз COVID-вакцин мало для защиты от "Омикрона", - исследование
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Британские ученые обнаружили, что режим двухдозовой вакцинации против COVID-19 не вызывает достаточного количества антител против варианта Omicron, и это увеличивает вероятность количества инфекций у ранее переболевших или у вакцинированных.
Исследователи Оксфордского университета опубликовали в понедельник результаты исследования с проанализированными образцами крови участников, вакцинированных дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) или Pfizer-BioNTech (PFE.N), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
В исследовании указано, что пока нет доказательств того, что низкий уровень антител против Omicron, борющихся с инфекцией, может привести к большему риску тяжелого заболевания, госпитализации или смерти у получивших две дозы одобренных вакцин.
"Эти данные важны, но это лишь одна сторона картины. Они рассматривают только нейтрализующие антитела после второй дозы, но не говорят нам о клеточном иммунитете, и это также будет проверено", – сказал Мэтью Снейп, профессор Оксфорда.
Пожалуйста, подождите...
от - все тільки починаеться....
Pfizer планує купити велику фармкомпанію в США
Фармацевтична компанія Pfizer планує купити американську фармкомпанію Arena Pharmaceuticals, яка займається розробкою препаратів для лікування імунних захворювань. Угоду на $6,7 млрд обговорили ради директорів обох компаній.
А якби у риб була шерсть, то в ній водилися би блохи...
і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих. Джерело: https://censor.net/ua/n3305043
Не розумію, чому антиваксів так хвилює ця тема, що під кожною такою статею влаштовується холівар? Ваша неприхована агресія видає страх перед хворобою та невпевненість у своїх переконаннях.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории (вакцине) подправить?"
Да в общем-то и не было сомнений, чем эти "исследования" закончатся.