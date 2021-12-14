Двох доз COVID-вакцин замало для захисту від "Омікрону", - дослідження
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Британські вчені виявили, що режим дводозової вакцинації проти COVID-19 не викликають достатньої кількості антитіл проти варіанту Omicron, і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих.
Дослідники Оксфордського університету опублікували в понеділок результати дослідження з проаналізованими зразками крові учасників, яких вакцинували дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) або Pfizer-BioNTech (PFE.N), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
У дослідженні зазначено, що поки немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.
"Ці дані важливі, але це лише один бік картини. Вони розглядають лише нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", – сказав Метью Снейп, професор Оксфорда.
Будь ласка, зачекайте...
от - все тільки починаеться....
Pfizer планує купити велику фармкомпанію в США
Фармацевтична компанія Pfizer планує купити американську фармкомпанію Arena Pharmaceuticals, яка займається розробкою препаратів для лікування імунних захворювань. Угоду на $6,7 млрд обговорили ради директорів обох компаній.
А якби у риб була шерсть, то в ній водилися би блохи...
і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих. Джерело: https://censor.net/ua/n3305043
Не розумію, чому антиваксів так хвилює ця тема, що під кожною такою статею влаштовується холівар? Ваша неприхована агресія видає страх перед хворобою та невпевненість у своїх переконаннях.
Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.
Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.
Может, что-то в консерватории (вакцине) подправить?"
Да в общем-то и не было сомнений, чем эти "исследования" закончатся.