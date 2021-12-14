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Двох доз COVID-вакцин замало для захисту від "Омікрону", - дослідження

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Двох доз COVID-вакцин замало для захисту від

Британські вчені виявили, що режим дводозової вакцинації проти COVID-19 не викликають достатньої кількості антитіл проти варіанту Omicron, і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих.

Дослідники Оксфордського університету опублікували в понеділок результати дослідження з проаналізованими зразками крові учасників, яких вакцинували дозами вакцин AstraZeneca-Oxford (AZN.L) або Pfizer-BioNTech (PFE.N), передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У дослідженні зазначено, що поки немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання, госпіталізації або смерті у тих, хто отримав дві дози схвалених вакцин.

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"Ці дані важливі, але це лише один бік картини. Вони розглядають лише нейтралізуючі антитіла після другої дози, але не говорять нам про клітинний імунітет, і це також буде перевірено", – сказав Метью Снейп, професор Оксфорда.
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Топ коментарі
+16
немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання
А якби у риб була шерсть, то в ній водилися би блохи...
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14.12.2021 08:38
+14
Дайошш третю, четверту, п"яту дозу!
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14.12.2021 08:37
+12
ктобысомневался, не для того мамка квитку ростила, шоб двумя проколами обойтись, минимум два бустера.
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14.12.2021 08:48
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Дайошш третю, четверту, п"яту дозу!
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14.12.2021 08:37 Відповісти
На пятой как раз и включится 5G
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14.12.2021 08:48 Відповісти
...
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14.12.2021 09:08 Відповісти
...буде і 4-та і 7-ма і 8-ма ....
от - все тільки починаеться....

Pfizer планує купити велику фармкомпанію в США

Фармацевтична компанія Pfizer планує купити американську фармкомпанію Arena Pharmaceuticals, яка займається розробкою препаратів для лікування імунних захворювань. Угоду на $6,7 млрд обговорили ради директорів обох компаній.
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14.12.2021 09:52 Відповісти
немає доказів того, що низький рівень антитіл проти Omicron, що борються з інфекцією, може призвести до більшого ризику важкого захворювання
А якби у риб була шерсть, то в ній водилися би блохи...
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14.12.2021 08:38 Відповісти
ктобысомневался, не для того мамка квитку ростила, шоб двумя проколами обойтись, минимум два бустера.
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14.12.2021 08:48 Відповісти
Але по " по-щучьему велению" Ляшка на свята епідемічна ситуація буде стабільна. Діду Морозу написав чи що ?
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14.12.2021 08:51 Відповісти
Дід мороз в московії , в Україні - Святий Миколай.
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14.12.2021 08:56 Відповісти
Как бы было хорошо, если бы вдруг все болезни куда-то исчезли и только один ковид остался! Даже на все буковки греческого алфавита!
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14.12.2021 08:52 Відповісти
В Польщі вже роблять третю вакцинацію , через пів року після другої . Вакцину наш уряд закупив , тож ніяких проблем не виникне з третьою дозою
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14.12.2021 08:54 Відповісти
В польщі багато хто і першої не робив, і в супермаркетах ходять без масочок, хто хоче - той в масці.
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14.12.2021 11:22 Відповісти
Назва заголовку не відповідає публікації.
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14.12.2021 08:55 Відповісти
Шах и мат вам антиваксы...😀

і це збільшує ймовірність кількості інфекцій у тих, хто раніше перехворів, або у вакцинованих. Джерело: https://censor.net/ua/n3305043
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14.12.2021 08:56 Відповісти
А далее первого абзаца прочитать слабо, шахматист ?
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14.12.2021 09:10 Відповісти
Нам достатньо перших двох слів світлини.
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14.12.2021 09:15 Відповісти
Щоб пересвідчитися в помиковості теорій, що природній імунітет завжди сильніший за вакцинний...
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14.12.2021 10:59 Відповісти
Остальные абзацы подтверждают мною сказанное...😀
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14.12.2021 09:28 Відповісти


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14.12.2021 08:58 Відповісти
куда пропала дельта..
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14.12.2021 08:59 Відповісти
Вона вже не в тренді.
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14.12.2021 10:24 Відповісти
Каждые сутки заражается 300-400 медработников...надо им космические скафандры надевать и маску электросварщика надевать,руки мыть 555 раз в сутки...а глаза защищать особым способом...контактные линзы носить...глядишь и спасем медиков...
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14.12.2021 09:00 Відповісти
На 1 января 2022 года запланирован запуск нового вида Ковида...Черный тюльман...Ужос...как страшно жить...
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14.12.2021 09:03 Відповісти
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14.12.2021 09:05 Відповісти
Повеселили прямо с утра 😀😀😀
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14.12.2021 09:07 Відповісти
Дякую Софи...Жена моя говорит,мне тяжело с тобой жить,ржать даже тогда Когда не смешно и уже 30 лет...Каже Сенатор,не надоело?Кажу не...
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14.12.2021 09:09 Відповісти
От стрессов с зашкваров в Украине только смех спасает - бо просто позорище какое то.
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14.12.2021 09:16 Відповісти
А на весну готовьтесь к обновлённой версии укола! Там уже денег на разработку и производство столько затрачено, что колоть вас, ЗЕбанутых ваксеров, будем сколько нужно будет!
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14.12.2021 09:06 Відповісти
Як же ти нас будеш колоти , коли вас - антиваксерів , скоро загонять у резервації з колючим дротом і під напругою , по всьому світу. ? ..
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14.12.2021 11:23 Відповісти
стать в строй, на укол! Сейчас лечить вас будем!
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14.12.2021 11:29 Відповісти
Голову собі вилічи , спочатку . ! .
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14.12.2021 11:32 Відповісти
Когда у тебя там срок после вакцинации в 365 дней заканчивается?! Смотри следующий укол не пропусти, а то без жижи по вене совсем слабенький. Ничё, забустим тебя, будешь как новенький летать ).
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14.12.2021 11:36 Відповісти
І так щороку по п'ять штук
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14.12.2021 09:07 Відповісти
Ця шобла вже нагадує лохотронщиків біля базару ,що впраюють "приз" ,але віддадуть тому хто більше заплатить.
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14.12.2021 09:07 Відповісти
Лохотронщики то дуже мілко. Це профессіонали...
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14.12.2021 10:26 Відповісти
Скіки в нас роздували свинячий грип, хтось пам'ятає? Місяця 1,5-2?
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14.12.2021 09:10 Відповісти
То була одна з репетицій того, що робиться зараз. Був ще пташиний, ***** та сибірка з Китаю.
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14.12.2021 09:17 Відповісти
Здається до нового року 2010 його вже не було.
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14.12.2021 09:24 Відповісти
Пять будет в самый раз😁
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14.12.2021 09:13 Відповісти
о! теперь уже не вирус, а инфекция.
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14.12.2021 09:15 Відповісти
Вовочка, пришло время давать по 3 тысячи. ставки повышаются. Хочу на самолете кататься.
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14.12.2021 09:15 Відповісти
Перефразируйте название темы. "15лярдом за мало"
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14.12.2021 09:29 Відповісти
Помню, месяца полтора назад мы ржали мол погодите, будет 9, 10…
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14.12.2021 10:14 Відповісти
я помню кто-то написал: ширанулся с утречка - и целый день свободен))
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14.12.2021 14:52 Відповісти
вакцинолохотрон набирает обороты.
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14.12.2021 10:17 Відповісти
Гарний штам - ніяких побочок, суто соплі.
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14.12.2021 10:28 Відповісти
ввиду крайней противоречивости и брехливости подобных сообщений больше такое не читаю
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14.12.2021 11:56 Відповісти
На манєже всьо тєже!

Не розумію, чому антиваксів так хвилює ця тема, що під кожною такою статею влаштовується холівар? Ваша неприхована агресія видає страх перед хворобою та невпевненість у своїх переконаннях.
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14.12.2021 12:12 Відповісти
"Консерватория, аспирантура, мошенничество, афера, суд, Сибирь.

Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь.

Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь.

Может, что-то в консерватории (вакцине) подправить?"
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14.12.2021 12:30 Відповісти
"Двух доз COVID-вакцин мало для защиты от "Омикрона - исследования".

Да в общем-то и не было сомнений, чем эти "исследования" закончатся.
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14.12.2021 12:33 Відповісти
 
 