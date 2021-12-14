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Любая уступка Путину приводит только к эскалации. Нужно демонстрировать силу, - Фейгин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Любая уступка Путину приводит только к эскалации. Нужно демонстрировать силу, - Фейгин

Любые уступки Путину ведут к дальнейшему усиленному давлению со стороны России.

Об этом телеканалу Дом заявил российский оппозиционный политический деятель, адвокат Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.

Это касается и попыток остановить военную эскалацию со стороны России у границ Украины.

"Парадокс заключается в том, что этого можно добиться только единственной целью — отказом от умиротворения его (Путина. - Ред.). Любая попытка идти ему на уступки (даже риторически) приводит только к эскалации", — сказал Фейгин.

Он напомнил недавний телефонный разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным.

"Вот они каким-то образом попытались начать обсуждать. В частности, требования Москвы о "красных линиях" по нерасширению НАТО на восток за счет Украины и Грузии и так далее. Американцы публично какие-то жесты сделали в эту сторону, предложили что-то, захотели обсуждать. А Москва только дальше начала двигаться. А замминистра (иностранных дел РФ. - Ред.) Рябков вообще заявил, что у нас есть и военный ответ, если договоренности не состоятся. То есть получается наоборот - надо не уступать", - привел пример Фейгин.

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Он подчеркнул, что любые уступки Москве ведут к последующему давлению с ее стороны.

"Уступки ведут к следующему давлению. Они считают, что раз пошли на это, значит можно еще больше… Вот если понять эту стратегию, то тогда как раз нужно действовать обратным образом. Нужно продемонстрировать силу. Особенно с учетом идущего перевооружения Вооруженных сил Украины при помощи Запада — тех же "Байрактаров", современных противотанковых средств и пр.", — акцентировал он.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
100000%. Все началось с того как все решили дать ***** с честью и победой выйти из ситуации которую он натворил вместо того чтобы наказать и пристыдить. Ето все равно что похвалить кота насравшего вам в тапки.
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14.12.2021 09:30
+6
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:44
+4
Вася, ты пишешь слово ***** так, как это делают тупые кацапы....
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14.12.2021 09:42
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100000%. Все началось с того как все решили дать ***** с честью и победой выйти из ситуации которую он натворил вместо того чтобы наказать и пристыдить. Ето все равно что похвалить кота насравшего вам в тапки.
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14.12.2021 09:30 Ответить
Опозиціонеру легко віщати. А якщо лідерам Західної цивілізації по людському страшно?
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14.12.2021 09:40 Ответить
ТОТ КТО ПРОСТО СКАЖЕ ПУТИНУ... СЛЫШЬ СМОРЧА А НЕ ПОШЕЛ БЫ НА..УЙ и забудь мой телефон... а от бешенства пойди и застрелись.... будет первым кто поставит гопника и ублюдка на место....
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14.12.2021 10:35 Ответить
Це якщо б Америці справді потрібно було втихомирити Путіна то саме силою. Але Америці може бути вигідна саме війна на Европейському континенті, а не мир. Саме на 1-ій та 2-ій Світовик Війнах Америка зробила свій капітал. Війна в Европі це річки грошей багатих буратін які течуть в Штати!
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14.12.2021 09:31 Ответить
Особенно эти реки хорошо видно по тем деньгам, которые выделяются из бюджета США на помощь Украине...
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14.12.2021 09:34 Ответить
Вася, ты пишешь слово ***** так, как это делают тупые кацапы....
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14.12.2021 09:42 Ответить
Диджитализация уже добралась до клиник для душевно больных? Дурка в смартфоне?
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14.12.2021 09:53 Ответить
Здравый смысл отсутствует
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14.12.2021 09:57 Ответить
Ось тобі критика: навіщо Путіну взагалі захоплювати Україну (з боєм чи без) та нести відповідальність за +-40 млн жителів "чемодана без ручки"? Їм треба буде видавати паспорти, платити зарплати та пенсії російського рівня, добиватись визнання та інвестицій, відновлювати економіку так оборону.

Я бачу це так, що Путіну не потрібно захоплювати Україну, йому достатньо утримувати такий мінімальний рівень нестабільності, щоб Україна залишалась в позаблоковому статусі, хай і будучи формально незалежною державою.
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14.12.2021 10:54 Ответить
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:44 Ответить
А Вас все никак не отпустит?
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14.12.2021 09:45 Ответить
Марк Фейгін нині не є адвокатом.
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14.12.2021 11:07 Ответить
Х...о розуміє тільки силу.
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14.12.2021 16:19 Ответить
Об этом телеканалу Дом заявил российский оппозиционный политический деятель, адвокат Марк Фейгин Источник: https://censor.net/ru/n3305054
С каких пор это унылое овно стало политическим деятелем и адвокатом ? Это ж клоун покруче зелоха .
про путлера ничего нового не сказал
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14.12.2021 16:58 Ответить
 
 