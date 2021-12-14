Любая уступка Путину приводит только к эскалации. Нужно демонстрировать силу, - Фейгин

Любые уступки Путину ведут к дальнейшему усиленному давлению со стороны России.

Об этом телеканалу Дом заявил российский оппозиционный политический деятель, адвокат Марк Фейгин, информирует Цензор.НЕТ.

Это касается и попыток остановить военную эскалацию со стороны России у границ Украины.

"Парадокс заключается в том, что этого можно добиться только единственной целью — отказом от умиротворения его (Путина. - Ред.). Любая попытка идти ему на уступки (даже риторически) приводит только к эскалации", — сказал Фейгин.

Он напомнил недавний телефонный разговор президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным.

"Вот они каким-то образом попытались начать обсуждать. В частности, требования Москвы о "красных линиях" по нерасширению НАТО на восток за счет Украины и Грузии и так далее. Американцы публично какие-то жесты сделали в эту сторону, предложили что-то, захотели обсуждать. А Москва только дальше начала двигаться. А замминистра (иностранных дел РФ. - Ред.) Рябков вообще заявил, что у нас есть и военный ответ, если договоренности не состоятся. То есть получается наоборот - надо не уступать", - привел пример Фейгин.

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Он подчеркнул, что любые уступки Москве ведут к последующему давлению с ее стороны.

"Уступки ведут к следующему давлению. Они считают, что раз пошли на это, значит можно еще больше… Вот если понять эту стратегию, то тогда как раз нужно действовать обратным образом. Нужно продемонстрировать силу. Особенно с учетом идущего перевооружения Вооруженных сил Украины при помощи Запада — тех же "Байрактаров", современных противотанковых средств и пр.", — акцентировал он.