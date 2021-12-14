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Будь-яка поступка Путіну призводить лише до ескалації. Потрібно демонструвати силу, - Фейгін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Будь-яка поступка Путіну призводить лише до ескалації. Потрібно демонструвати силу, - Фейгін

Будь-які поступки Путіну ведуть до наступного посиленого тиску з боку Росії.

Про це телеканалу "Дом" заявив російський опозиційний політичний діяч, адвокат Марк Фейгін, інформує Цензор.НЕТ.

Це стосується й спроб зупинити військову ескалацію з боку Росії біля кордонів України.

"Парадокс полягає в тому, що цього можна досягти лише єдиною метою — відмовою від умиротворення його (Путіна. — Ред.). Будь-яка спроба йти йому на поступки призводить лише до ескалації", — сказав Фейгін.

Він нагадав нещодавню телефонну розмову президента США Джо Байдена з Володимиром Путіним.

"Ось вони якимось чином спробували почати обговорювати. Зокрема, вимоги Москви про "червоні лінії" щодо нерозширення НАТО на схід завдяки Україні та Грузії. Американці публічно якісь жести зробили в цей бік, запропонували щось, захотіли обговорювати. А Москва лише далі почала рухатися. А заступник міністра (іноземних справ РФ. - Ред.) Рябков взагалі заявив, що у нас є й військова відповідь, якщо домовленості не відбудуться. Тобто, виходить навпаки — треба не поступатися", — навів приклад Фейгін.

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Він наголосив, що будь-які поступки Москві ведуть до подальшого тиску з її боку.

"Поступки ведуть до наступного тиску. Вони вважають, що раз пішли на це, значить можна ще більше... Ось якщо зрозуміти цю стратегію, то тоді якраз треба діяти зворотним чином. Потрібно продемонструвати силу. Особливо з урахуванням переозброєння Збройних сил України, що йде за допомогою Заходу — тих же "Байрактарів", сучасних протитанкових засобів тощо", — акцентував він.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+6
100000%. Все началось с того как все решили дать ***** с честью и победой выйти из ситуации которую он натворил вместо того чтобы наказать и пристыдить. Ето все равно что похвалить кота насравшего вам в тапки.
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14.12.2021 09:30
+6
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:44
+4
Вася, ты пишешь слово ***** так, как это делают тупые кацапы....
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14.12.2021 09:42
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100000%. Все началось с того как все решили дать ***** с честью и победой выйти из ситуации которую он натворил вместо того чтобы наказать и пристыдить. Ето все равно что похвалить кота насравшего вам в тапки.
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14.12.2021 09:30 Відповісти
Опозиціонеру легко віщати. А якщо лідерам Західної цивілізації по людському страшно?
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14.12.2021 09:40 Відповісти
ТОТ КТО ПРОСТО СКАЖЕ ПУТИНУ... СЛЫШЬ СМОРЧА А НЕ ПОШЕЛ БЫ НА..УЙ и забудь мой телефон... а от бешенства пойди и застрелись.... будет первым кто поставит гопника и ублюдка на место....
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14.12.2021 10:35 Відповісти
Це якщо б Америці справді потрібно було втихомирити Путіна то саме силою. Але Америці може бути вигідна саме війна на Европейському континенті, а не мир. Саме на 1-ій та 2-ій Світовик Війнах Америка зробила свій капітал. Війна в Европі це річки грошей багатих буратін які течуть в Штати!
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14.12.2021 09:31 Відповісти
Особенно эти реки хорошо видно по тем деньгам, которые выделяются из бюджета США на помощь Украине...
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14.12.2021 09:34 Відповісти
Вася, ты пишешь слово ***** так, как это делают тупые кацапы....
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14.12.2021 09:42 Відповісти
Диджитализация уже добралась до клиник для душевно больных? Дурка в смартфоне?
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14.12.2021 09:53 Відповісти
Здравый смысл отсутствует
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14.12.2021 09:57 Відповісти
Ось тобі критика: навіщо Путіну взагалі захоплювати Україну (з боєм чи без) та нести відповідальність за +-40 млн жителів "чемодана без ручки"? Їм треба буде видавати паспорти, платити зарплати та пенсії російського рівня, добиватись визнання та інвестицій, відновлювати економіку так оборону.

Я бачу це так, що Путіну не потрібно захоплювати Україну, йому достатньо утримувати такий мінімальний рівень нестабільності, щоб Україна залишалась в позаблоковому статусі, хай і будучи формально незалежною державою.
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14.12.2021 10:54 Відповісти
Треба ставити питання так : путлер має перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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14.12.2021 09:44 Відповісти
А Вас все никак не отпустит?
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14.12.2021 09:45 Відповісти
Марк Фейгін нині не є адвокатом.
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14.12.2021 11:07 Відповісти
Х...о розуміє тільки силу.
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14.12.2021 16:19 Відповісти
Об этом телеканалу Дом заявил российский оппозиционный политический деятель, адвокат Марк Фейгин Источник: https://censor.net/ru/n3305054
С каких пор это унылое овно стало политическим деятелем и адвокатом ? Это ж клоун покруче зелоха .
про путлера ничего нового не сказал
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14.12.2021 16:58 Відповісти
 
 