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Новости Политика Украины
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Все рабочие процессы во время "Большого строительства" цифровизируют, - "Укравтодор"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все рабочие процессы во время

"Укравтодор" работает над тем, чтобы максимально цифровизировать все рабочие процессы в ходе реализации программы "Большая стройка".

Об этом заявил заместитель главы "Укравтодора" Андрей Ивко, передает Цензор.НЕТ.

Среди целей на ближайшее время: 95% планирования развития дорожной инфраструктуры проводить с помощью digital-инструментов, а работу с заказчиками на 100% перевести в прозрачное цифровое пространство.

"Укравтодор" двигается в правильном направлении. Уже наработана база для 10-летнего развития отрасли. У нас есть четкое видение восстановления дорожной отрасли на ближайшие 5 лет, и мы уверены в будущих результатах. Убежден, что вместе мы сможем трансформировать страну", - заявил Ивко.

На Международном семинаре "Зимнее содержание дорог и общественных мест", который проходит во второй раз при поддержке Всемирной дорожной ассоциации (PIARC), он рассказал представителям дорожной отрасли о планах агентства и дальнейшем развитии сети дорог по программе "Большая стройка".

"Инфраструктура – одна из самых масштабных и важнейших отраслей, от которой зависит благосостояние людей и конкурентоспособность Украины на мировой арене. Только за 2 года "Большая стройка" дорог прибавила к ВВП государства от +3,5% до +6,2%, а также создала 200 тыс. новых рабочих мест в дорожной и смежных отраслях", - заявил Ивко.

По его словам, для трансформации отрасли "Укравтодор" сосредоточится на ежегодном увеличении масштабов работ и повышении их качества, системности в реализации дорожной политики и сохранении дорог.

Как сообщалось, по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" до конца 2024 года планируют восстановить 24 тыс. км дорог.

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Автор: Наталя Джума
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А как по бетонке зимой ездить?Трасса Днепр-Решетиловка еще не заработала нормально а уже сыпется потихоньку.
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14.12.2021 12:56 Ответить
Кому ************ дороги, якщо країни не стане??? - Загарбнику???

Так на кого працює бєніна макака, витрачаючи більшисть коштів на величне крадівництво, а не на армію???
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14.12.2021 12:58 Ответить
Так так ми вже чули ,що Юзиковий брат продав щебню на 2млрд гривень
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14.12.2021 13:46 Ответить
Грабунок народу і знищення Державності уведений у ранг ... державної політики.
Цікаво, як "нинчє" цифровізуються мільярдні відкати за це "велике будівництво"?
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14.12.2021 20:30 Ответить
 
 