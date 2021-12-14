Всі робочі процеси під час "Великого будівництва" цифровізують, - "Укравтодор"
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"Укравтодор" працює над тим, щоб максимально цифровізувати всі робочі процеси в ході реалізації програми "Велике будівництво".
Про це заявив заступник голови Укравтодору Андрій Івко, інформує Цензор.НЕТ.
Серед цілей на найближчий час: 95% планування розвитку дорожньої інфраструктури проводити за допомогою digital-інструментів, а роботу із замовниками на 100% перевести у прозорий цифровий простір.
"Укравтодор рухається у правильному напрямку. Наразі вже напрацьована база для 10-річного розвитку галузі. Ми маємо чітку візію відбудови дорожньої галузі на найближчі 5 років і впевнені у майбутніх результатах. Переконаний, разом ми зможемо трансформувати країну", - заявив Івко.
На Міжнародному семінарі "Зимове утримання доріг та громадських місць", який проходить вдруге за підтримки Всесвітньої дорожньої асоціації (PIARC), він розповів представникам дорожньої галузі про плани агентства і подальшу розбудову мережі доріг за програмою "Велике будівництво".
"Інфраструктура – одна із наймасштабніших і найважливіших галузей, від якої залежить добробут людей та конкурентоспроможність України на світовій арені. Лише за 2 роки "Велике будівництво" доріг додало до ВВП держави від +3,5% до +6,2%, а також створило 200 тис. нових робочих місць у дорожній та суміжних галузях", - заявив Івко.
За його словами, для трансформації галузі "Укравтодор" зосереджуватиме увагу на щорічному збільшенні масштабів робіт та підвищенні їх якості, системності й сталості в реалізації дорожньої політики і збереженні доріг.
Як повідомлялось, за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" до кінця 2024 року планують відновити 24 тис. км доріг.
Будь ласка, зачекайте...
Так на кого працює бєніна макака, витрачаючи більшисть коштів на величне крадівництво, а не на армію???
Цікаво, як "нинчє" цифровізуються мільярдні відкати за це "велике будівництво"?