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Новости Киевские новости
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Стоимость аренды земли для киевских застройщиков может возрасти в 4 раза

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Стоимость аренды земли для киевских застройщиков может возрасти в 4 раза

Стоимость аренды коммунальной земли для застройщиков многоквартирных жилых домов в Киеве может увеличиться с 3% до 12% нормативной денежной оценки. Дополнительные поступления в бюджет планируется направить на развитие социальной инфраструктуры города. Инициатором перемен выступил лидер фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко.

При обсуждении проекта бюджета Киева на 2022 год Маленко предложил правку, которая сможет увеличить доходы бюджета и принципиально повлиять на развитие социальной инфраструктуры столицы.

"Мы предлагаем изменить арендную ставку с нынешних 3% от стоимости земли до 12%. Почему в Киеве, с его объемами жилищного строительства, застройщики должны платить в три-четыре раза меньше, чем, например, во Львове?! Благодаря увеличению ставки город дополнительно получит более 1 миллиарда гривен в год за аренду и еще до 5 миллиардов от продажи земли ежегодно! Скажите, нужны ли эти деньги для развития медицины, ЖКХ, образования, транспорта Киева?" — спросил Маленко депутатов с трибуны сессионного зала.

Сначала правку поддержали, но после внеочередного перерыва проголосовали еще раз и отклонили, ссылаясь на бюджетный регламент. В свою очередь городской голова Киева Виталий Кличко поддержал предложение Маленко и дал поручение профильному заместителю доработать этот вопрос и подать на следующее заседание согласно процедуре.

Соответственно, депутаты могут принять решение о повышении стоимости аренды земли для застройщиков уже на следующем заседании Киевсовета, которое состоится 16 декабря.

Напомним, что с 1 января 2021 было отменено долевое участие застройщиков при строительстве жилья. Долевое участие — практика, когда часть жилого фонда новостроек передавали на нужды города. Таким образом, единственным платежом, осуществляющим крупный строительный бизнес в бюджет столицы, остается аренда земли во время строительных работ на уровне 3% от оценки стоимости земли. То есть только 300 миллионов гривен в год, что меньше 0,5% бюджета столицы и чуть более 1% дохода, получаемые крупными застройщиками в столице.
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Забудовникам пофігу. За все заплатить нарід.
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14.12.2021 13:51 Ответить
Обязуйте этих застройщиков строить дороги, а не только дома.
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14.12.2021 13:56 Ответить
Их нужно обязать строить садики, школы и парковки.
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14.12.2021 14:00 Ответить
Я вообще-то дико извиняюсь, но что значит аренда земли для застройки? Это что получается: застройщик за три копейки оформляет аренду на десять лет, а через 10 лет, жильцы должны будут искать место для своего дома в другом месте? Такой себе "ходячий замок"
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14.12.2021 13:59 Ответить
Золоте питання)
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14.12.2021 14:18 Ответить
Денег у воров кодлана Коломойского стало в четыре раза больше.
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14.12.2021 14:20 Ответить
Мeні цікаво, скільки зeмлі Киів купує для громадських потрeб?
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14.12.2021 14:22 Ответить
Насколько понимаю, земля в аренде у застройщика будет находится ровно на время самой застройки. А все последующие десятилетия, аренду должны платить жильцы. Тогда возникает вопрос-а дома уже построенные, и жильцы в них-по какой ставке будут платить?
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14.12.2021 22:18 Ответить
це для киян квартири зростуть в ціні та товари маркетах
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14.12.2021 23:21 Ответить
 
 