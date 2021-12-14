"Экономический паспорт" украинца приведет к росту госдолга, - экономист

Инициатива по введению экономического паспорта украинцев свидетельствует о том, что власти не понимают принципы экономики, а также закладывают основы для нарушения конституционных прав украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.

Так, в частности, он раскритиковал механизм, по которому деньги так называемого "Фонда благосостояния будущих поколений" будут вкладываться в государственные облигации. Ведь таким образом государство вместо того, чтобы забирать рентные платежи в государственный бюджет и направлять их на необходимые выплаты, будет получать их в форме кредитных обязательств и платить с них проценты.

По мнению эксперта, за 18 лет власти сформируют дополнительный долг, который ляжет на граждан Украины, которые достигнут 18 лет. Кроме того, сама система распределения не справедлива - ведь выплаты будут поступать только украинцам, рожденным с 2019 года. А все родившиеся ранее в этом году получат лишь дополнительный долговый груз.

"Вы говорите, что мы будем это делать для тех, кто родился с 2019 года. А родившиеся раньше - они ничего не получают? Они получат только государственный долг на себе, но при этом им не поступит никаких средств. Причем те, кто получат эти деньги в 18 лет, скажут "ОК, я забираю деньги и уезжаю из этой страны". А те, кто останутся - будут платить их долги", - подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его убеждению, идею введения экономического паспорта украинца следует отсрочить до тех пор, пока в Украине не сформируется профицитный бюджет. Только тогда денежный излишек можно будет выводить в отдельный фонд.

Как известно, законопроект "Об экономическом паспорте украинца" (№ 6394 - 6397) уже внесен Верховной радой. Этот законопроект предусматривает создание Фонда будущих поколений (ФБП), участниками которого станут только граждане Украины, родившиеся с 1.01.2019. Выплаты, как прогнозируется, они получат после 18 лет, то есть не раньше чем с 2037 года. Средства, аккумулированные в Фонде, будут вкладываться в ОВГЗ.