"Экономический паспорт" украинца приведет к росту госдолга, - экономист
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Инициатива по введению экономического паспорта украинцев свидетельствует о том, что власти не понимают принципы экономики, а также закладывают основы для нарушения конституционных прав украинцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.
Так, в частности, он раскритиковал механизм, по которому деньги так называемого "Фонда благосостояния будущих поколений" будут вкладываться в государственные облигации. Ведь таким образом государство вместо того, чтобы забирать рентные платежи в государственный бюджет и направлять их на необходимые выплаты, будет получать их в форме кредитных обязательств и платить с них проценты.
По мнению эксперта, за 18 лет власти сформируют дополнительный долг, который ляжет на граждан Украины, которые достигнут 18 лет. Кроме того, сама система распределения не справедлива - ведь выплаты будут поступать только украинцам, рожденным с 2019 года. А все родившиеся ранее в этом году получат лишь дополнительный долговый груз.
"Вы говорите, что мы будем это делать для тех, кто родился с 2019 года. А родившиеся раньше - они ничего не получают? Они получат только государственный долг на себе, но при этом им не поступит никаких средств. Причем те, кто получат эти деньги в 18 лет, скажут "ОК, я забираю деньги и уезжаю из этой страны". А те, кто останутся - будут платить их долги", - подчеркнул эксперт.
Именно поэтому, по его убеждению, идею введения экономического паспорта украинца следует отсрочить до тех пор, пока в Украине не сформируется профицитный бюджет. Только тогда денежный излишек можно будет выводить в отдельный фонд.
Как известно, законопроект "Об экономическом паспорте украинца" (№ 6394 - 6397) уже внесен Верховной радой. Этот законопроект предусматривает создание Фонда будущих поколений (ФБП), участниками которого станут только граждане Украины, родившиеся с 1.01.2019. Выплаты, как прогнозируется, они получат после 18 лет, то есть не раньше чем с 2037 года. Средства, аккумулированные в Фонде, будут вкладываться в ОВГЗ.
Пожалуйста, подождите...
После нас хоть потоп.
за 18 років влада сформує додатковий борг, який ляже на тих громадян України, які досягнуть 18 років. Крім того, сама система розподілу не є справедливою - адже виплати будуть надходити лише українцям, народженим з 2019 року. А всі, хто народилися раніше цього року, отримають лише додатковий борговий тягар.
"Ви кажете, що ми будемо це робити для тих, хто народився з 2019 року. А ті, хто народилися раніше - вони нічого не отримують? Вони отримають лише державний борг на собі, але при цьому їм не надійде ніяких коштів. Причому ті, хто отримають ці гроші у 18 років, скажуть "ОК, я забираю гроші і їду з цієї країни". А ті, хто залишаться - платитимуть їхні борги", - наголосив експерт. Джерело: https://censor.net/ua/n3305156
На посади тих хто буде видавати такі"паспорти"
можливо влаштувати весь (% квартал з бабусями та дуже дальними родичами
За пів року стільки бабла зберуть
що "ініціативу з паспортами" можно зачинять
Захисту від інфляції та гарантій держави не існує.
фонд - РОГА ТА КОПИТА
...вы...(не правильно), Вы - правильно, звиняйте.
звучит обнадеживающе
(с) зе......
Раздражает это мошенничество и обман.
Как можно раздавать деньги, которых НЕТ?
Правда віддавати буде інша влада, але какая разніца...
Доречі я не заздрю наступному президенту та парламенту, бо ці кредитів беруть ще більше ніж Юлька з Яником, прикриваючись ковідом. Після цих буде повна срака у всьому.