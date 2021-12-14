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Новости Экономика
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долг (1144) экономический паспорт (13)

"Экономический паспорт" украинца приведет к росту госдолга, - экономист

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Инициатива по введению экономического паспорта украинцев свидетельствует о том, что власти не понимают принципы экономики, а также закладывают основы для нарушения конституционных прав украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление экономиста Бориса Кушнирука.

Так, в частности, он раскритиковал механизм, по которому деньги так называемого "Фонда благосостояния будущих поколений" будут вкладываться в государственные облигации. Ведь таким образом государство вместо того, чтобы забирать рентные платежи в государственный бюджет и направлять их на необходимые выплаты, будет получать их в форме кредитных обязательств и платить с них проценты.

По мнению эксперта, за 18 лет власти сформируют дополнительный долг, который ляжет на граждан Украины, которые достигнут 18 лет. Кроме того, сама система распределения не справедлива - ведь выплаты будут поступать только украинцам, рожденным с 2019 года. А все родившиеся ранее в этом году получат лишь дополнительный долговый груз.

"Вы говорите, что мы будем это делать для тех, кто родился с 2019 года. А родившиеся раньше - они ничего не получают? Они получат только государственный долг на себе, но при этом им не поступит никаких средств. Причем те, кто получат эти деньги в 18 лет, скажут "ОК, я забираю деньги и уезжаю из этой страны". А те, кто останутся - будут платить их долги", - подчеркнул эксперт.

Именно поэтому, по его убеждению, идею введения экономического паспорта украинца следует отсрочить до тех пор, пока в Украине не сформируется профицитный бюджет. Только тогда денежный излишек можно будет выводить в отдельный фонд.

Как известно, законопроект "Об экономическом паспорте украинца" (№ 6394 - 6397) уже внесен Верховной радой. Этот законопроект предусматривает создание Фонда будущих поколений (ФБП), участниками которого станут только граждане Украины, родившиеся с 1.01.2019. Выплаты, как прогнозируется, они получат после 18 лет, то есть не раньше чем с 2037 года. Средства, аккумулированные в Фонде, будут вкладываться в ОВГЗ.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+13
А недоумок тут розпинається що настане епоха дастатку.
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14.12.2021 13:57
+11
В Трускавецком Кембридже своя экономика....
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14.12.2021 14:00
+7
Это тактика ЗЕгавноедов .
После нас хоть потоп.
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14.12.2021 13:56
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Это тактика ЗЕгавноедов .
После нас хоть потоп.
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14.12.2021 13:56 Ответить
Що можна почути, від нарколиги недоучки, який замість занять у виші, повзав навколішки в КВК і просив ***** забрати його за борги. А та свора, що його оточує тупо пиляє бабло. І всі популістські заяви то просто бла-бла-бла
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14.12.2021 14:35 Ответить
Я за "Тройной" гражданство.
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14.12.2021 14:51 Ответить
А недоумок тут розпинається що настане епоха дастатку.
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14.12.2021 13:57 Ответить
На то он и недоумок, чтобы раздавать то, чего не имеет.
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14.12.2021 14:47 Ответить
ну так эпохо бедности то уже закончилась)
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14.12.2021 14:48 Ответить
В Трускавецком Кембридже своя экономика....
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14.12.2021 14:00 Ответить
Що значить?забере і поїде з країни? Маніпуляція чистої води. Сказано ж було, що гроші можна буде витратити або на навчання В УКраїн, або купити житло теж в Україні.
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14.12.2021 14:02 Ответить
економіка - пофіг, головне - відосики для зебілів!
за 18 років влада сформує додатковий борг, який ляже на тих громадян України, які досягнуть 18 років. Крім того, сама система розподілу не є справедливою - адже виплати будуть надходити лише українцям, народженим з 2019 року. А всі, хто народилися раніше цього року, отримають лише додатковий борговий тягар.

"Ви кажете, що ми будемо це робити для тих, хто народився з 2019 року. А ті, хто народилися раніше - вони нічого не отримують? Вони отримають лише державний борг на собі, але при цьому їм не надійде ніяких коштів. Причому ті, хто отримають ці гроші у 18 років, скажуть "ОК, я забираю гроші і їду з цієї країни". А ті, хто залишаться - платитимуть їхні борги", - наголосив експерт. Джерело: https://censor.net/ua/n3305156
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14.12.2021 14:07 Ответить
та продати житло в Україні
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14.12.2021 14:17 Ответить
Стесняюсь спросить, в аптеке гробы продаются, кому за 60?
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14.12.2021 14:21 Ответить
Сказано ж було, що вчителям по зарплата буде 4 тис."зеленими" і бідність буде подолано...сказане не зроблене ,але вуха заняті сказаним
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14.12.2021 14:52 Ответить
Сказать можно все. Но вот обучение уже не вписывается- в институт в 17 лет поступают в основном. А выдают в 18.
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14.12.2021 16:52 Ответить
это тупая финансовая афера.
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14.12.2021 14:06 Ответить
Дуже добре продуманий хід поцЗедента!!
На посади тих хто буде видавати такі"паспорти"
можливо влаштувати весь (% квартал з бабусями та дуже дальними родичами
За пів року стільки бабла зберуть
що "ініціативу з паспортами" можно зачинять
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14.12.2021 14:11 Ответить
Це не МММ а ЗеЗеЗе.
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14.12.2021 14:11 Ответить
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗІПАЛІ БАБЛО.
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14.12.2021 14:16 Ответить
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14.12.2021 14:17 Ответить
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14.12.2021 14:26 Ответить
Дєбіли 100%.
Захисту від інфляції та гарантій держави не існує.

фонд - РОГА ТА КОПИТА
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14.12.2021 14:15 Ответить
Не дарма ж ЗЕ копитан очевидність.😁
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14.12.2021 14:19 Ответить
...увеличит борг,увеличит борг... - да узбагойтесь... Буба баб Юлю включил.
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14.12.2021 14:16 Ответить
У меня - три вакцины, но мне ЗАПАДЛО зариться на зебилотыщу.
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14.12.2021 14:19 Ответить
Вы прямо коллекционер 😀😀😀
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14.12.2021 14:20 Ответить
Я же Вам популярно расписал... ЗЫ... а мож Вы - антиваксер...
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14.12.2021 14:23 Ответить
С двумя Модернами
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14.12.2021 14:51 Ответить
А з какой целью интернсуетесь?
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14.12.2021 14:54 Ответить
Пани София, мож я шо не так понял, мож Вы растолкуете , мол за 1 000грн в кабаке можно погудеть.
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14.12.2021 14:25 Ответить
ЗЫ... Понятно, шо "погудеть" С ЛЮБИМОЙ ЖЕНОЙ И ДЕТКАМИ...
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14.12.2021 14:27 Ответить
😀😀😀
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14.12.2021 14:50 Ответить
Он наверно пенсионер.
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14.12.2021 14:58 Ответить
Нееть , пан Шамов периодически работает нужным специалистом в арабских странах . Туда пенсионеров не посылают
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14.12.2021 15:02 Ответить
А раньше дипломатами посылали.
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14.12.2021 15:14 Ответить
Не понял, с каких это пор Гонконг - арабская страна?
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14.12.2021 19:23 Ответить
Так Вы же в ОАЕ КАРАНТИН проходили 😀😀
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14.12.2021 19:32 Ответить
Не, то я добирался через Дубаи, вы же видели гонкогский флажок, поменялся на ОАЕ, нынче - наш(флажок) ... Кста сегодня в Одессе - без дождя, а то с воскресенья опять моросило. Сегодня взял трассу здоровья, оч гудственно, народу почти не было... Для коронавирусных времен - это сказка. Бо есть наглые с короной идут затариваться в магазины, да и на трассу выходят, если легкая формаковида, еще и без маски... а в маркетах только возле кассы на выходе и только кассир начинает поднимать шум , пока ты не купишь у них маску. ЗЫ... а насчет держ боргу от экономпаспортов, дык, я не верю, шо проблема, бо все продукты питания с бензинами существенно подорожали. Каарочи, потоки заработали на все100500, бо идет третий год(решающий)... Попозжа так уже не подфартит.
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14.12.2021 20:19 Ответить
...вы... (не правильно), Вы - правильно, звиняйте.
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14.12.2021 20:22 Ответить
Блин, чекаю-чекаю - не дочекаюся... кто-та так красиво размещает интересные картинки
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14.12.2021 20:33 Ответить
Да и интересная эта ,,тысяча,,.Ее могут получат только те кто тусуется по спасалонам и фитнесклубам и тысячу оставляют как чайовые те у кого 2000 на месяц и нехватает на хлеб ее не видать как своих ушей.
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14.12.2021 14:54 Ответить
"На думку експерта, за 18 років влада сформує додатковий борг"
звучит обнадеживающе
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14.12.2021 14:25 Ответить
Красти гроші з надр у майбутнього покоління - от що приводить до зростання держборгу . Олігархи ніяк не наїдяться
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14.12.2021 14:27 Ответить
Это называется ПОПУЛИЗМ
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14.12.2021 14:31 Ответить
відайте ці гроші олігархам , вони ж так бідують !
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14.12.2021 14:31 Ответить
Нормально, а от ренты бурштына прокурорам поднять зарплаты и пенсии, почему нет?
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14.12.2021 14:37 Ответить
Еще чего, у прокуроров - свои потоки.
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14.12.2021 14:44 Ответить
"Вы какие-то непонятные слова произносите: экономика, инфляция, госдолг... Я хочу сделать украинцев богатыми и счастливыми! А вы мне про какие-то законы развития талдычите!" (бурные алодисменты)
(с) зе......
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14.12.2021 14:45 Ответить
правильно прибыль всю оставить как и было олигархам
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14.12.2021 14:52 Ответить
Не олигархам, а заводам и рабочим заводов, которые эту прибыль зарабатывают. А если так за детей переживаете, то пусть Зеленский лучше декретные увеличит и пособие на детей, чтобы этих детей на ноги сейчас поставить, а не ждать 20 лет.
Раздражает это мошенничество и обман.
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14.12.2021 16:25 Ответить
угу заберуть те що мали отримати бюджети, Алігархи так ну так будуть переживати
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14.12.2021 18:04 Ответить
Млять!
Как можно раздавать деньги, которых НЕТ?
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14.12.2021 15:52 Ответить
Пообещать же можно. А потом придумать причину по которой именно ты не попадаешь в счастливчики. И другой. И третий. И все.
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14.12.2021 16:21 Ответить
А почему рожденным с 2019 года? А почему например не с 17 лет? Пройдет и ребенок сможет получит хотя бы $1000 баксов, а не $20000. Тоже неплохо для молодого человека. Но нет, потому что произойти это должно при Зеленском, а не через 20 лет. Отвечать ему придется за свои слова . При нем даже 1000 грн по-нормальному не получишь: куча отговорок и причин не дать. Даже на пенсию при нем по- нормальному не выйдешь.
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14.12.2021 16:18 Ответить
Знов тупо популізм. Десь ми вже чули про внуків які будуть жити в свєтлом будущєм.
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14.12.2021 16:31 Ответить
Створювати якісь там фонди можна тоді, коли в тебе є кількість грошей яку ти щорічно не використовуєш. А в нас щороку є дефіцит бюджету, який ми покриваємо за рахунок боргів.
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14.12.2021 17:41 Ответить
та йой ми ще кредитів наберем щоб лохторату в писок мочею насцяти.
Правда віддавати буде інша влада, але какая разніца...
Доречі я не заздрю наступному президенту та парламенту, бо ці кредитів беруть ще більше ніж Юлька з Яником, прикриваючись ковідом. Після цих буде повна срака у всьому.
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14.12.2021 18:09 Ответить
БЛин, после клоуна, следующей каденции хватит тока на возврат законов на свои места.
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14.12.2021 20:37 Ответить
 
 