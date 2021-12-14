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Новини Економіка
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борг (329) економічний паспорт (15)

"Економічний паспорт" українця призведе до зростання держборгу, - економіст

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Ініціатива щодо введення економічного паспорта українців свідчить про те, що влада не розуміє принципів економіки, а також закладає підвалини для порушення конституційних прав українців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву економіста Бориса Кушнірука.

Так, зокрема, він розкритикував механізм, за яким гроші з так званого "Фонду добробуту майбутніх поколінь" будуть вкладатися у державні облігації. Адже таким чином держава замість того, аби забирати рентні платежі до державного бюджету та направляти їх на необхідні виплати, буде отримувати їх у формі кредитних зобов’язань, та сплачувати з них проценти.

На думку експерта, за 18 років влада сформує додатковий борг, який ляже на тих громадян України, які досягнуть 18 років. Крім того, сама система розподілу не є справедливою - адже виплати будуть надходити лише українцям, народженим з 2019 року. А всі, хто народилися раніше цього року, отримають лише додатковий борговий тягар.

"Ви кажете, що ми будемо це робити для тих, хто народився з 2019 року. А ті, хто народилися раніше - вони нічого не отримують? Вони отримають лише державний борг на собі, але при цьому їм не надійде ніяких коштів. Причому ті, хто отримають ці гроші у 18 років, скажуть "ОК, я забираю гроші і їду з цієї країни". А ті, хто залишаться - платитимуть їхні борги", - наголосив експерт.

Саме тому, на його переконання, ідею введення економічного паспорта українця слід відтермінувати - доти, доки в Україні не сформується профіцитний бюджет. Тільки тоді грошовий надлишок можна буде виводити у окремий фонд.

Як відомо, законопроект "Про економічний паспорт українця" (№ 6394 - 6397) вже внесений Верховної ради. Цей законопроєкт передбачає створення Фонду майбутніх поколінь (ФМП), учасниками якого стануть лише громадяни України, які народилися з 1.01.2019. Виплати, як прогнозується, вони отримають після 18 років, тобто не раніше, ніж з 2037 року. Кошти, акумульовані у Фонді, будуть вкладатися у ОВГЗ.
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Топ коментарі
+13
А недоумок тут розпинається що настане епоха дастатку.
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14.12.2021 13:57
+11
В Трускавецком Кембридже своя экономика....
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14.12.2021 14:00
+7
Это тактика ЗЕгавноедов .
После нас хоть потоп.
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14.12.2021 13:56
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Это тактика ЗЕгавноедов .
После нас хоть потоп.
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14.12.2021 13:56 Відповісти
Що можна почути, від нарколиги недоучки, який замість занять у виші, повзав навколішки в КВК і просив ***** забрати його за борги. А та свора, що його оточує тупо пиляє бабло. І всі популістські заяви то просто бла-бла-бла
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14.12.2021 14:35 Відповісти
Я за "Тройной" гражданство.
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14.12.2021 14:51 Відповісти
А недоумок тут розпинається що настане епоха дастатку.
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14.12.2021 13:57 Відповісти
На то он и недоумок, чтобы раздавать то, чего не имеет.
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14.12.2021 14:47 Відповісти
ну так эпохо бедности то уже закончилась)
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14.12.2021 14:48 Відповісти
В Трускавецком Кембридже своя экономика....
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14.12.2021 14:00 Відповісти
Що значить?забере і поїде з країни? Маніпуляція чистої води. Сказано ж було, що гроші можна буде витратити або на навчання В УКраїн, або купити житло теж в Україні.
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14.12.2021 14:02 Відповісти
економіка - пофіг, головне - відосики для зебілів!
за 18 років влада сформує додатковий борг, який ляже на тих громадян України, які досягнуть 18 років. Крім того, сама система розподілу не є справедливою - адже виплати будуть надходити лише українцям, народженим з 2019 року. А всі, хто народилися раніше цього року, отримають лише додатковий борговий тягар.

"Ви кажете, що ми будемо це робити для тих, хто народився з 2019 року. А ті, хто народилися раніше - вони нічого не отримують? Вони отримають лише державний борг на собі, але при цьому їм не надійде ніяких коштів. Причому ті, хто отримають ці гроші у 18 років, скажуть "ОК, я забираю гроші і їду з цієї країни". А ті, хто залишаться - платитимуть їхні борги", - наголосив експерт. Джерело: https://censor.net/ua/n3305156
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14.12.2021 14:07 Відповісти
та продати житло в Україні
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14.12.2021 14:17 Відповісти
Стесняюсь спросить, в аптеке гробы продаются, кому за 60?
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14.12.2021 14:21 Відповісти
Сказано ж було, що вчителям по зарплата буде 4 тис."зеленими" і бідність буде подолано...сказане не зроблене ,але вуха заняті сказаним
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14.12.2021 14:52 Відповісти
Сказать можно все. Но вот обучение уже не вписывается- в институт в 17 лет поступают в основном. А выдают в 18.
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14.12.2021 16:52 Відповісти
это тупая финансовая афера.
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14.12.2021 14:06 Відповісти
Дуже добре продуманий хід поцЗедента!!
На посади тих хто буде видавати такі"паспорти"
можливо влаштувати весь (% квартал з бабусями та дуже дальними родичами
За пів року стільки бабла зберуть
що "ініціативу з паспортами" можно зачинять
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14.12.2021 14:11 Відповісти
Це не МММ а ЗеЗеЗе.
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14.12.2021 14:11 Відповісти
ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗІПАЛІ БАБЛО.
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14.12.2021 14:16 Відповісти
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14.12.2021 14:17 Відповісти
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14.12.2021 14:26 Відповісти
Дєбіли 100%.
Захисту від інфляції та гарантій держави не існує.

фонд - РОГА ТА КОПИТА
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14.12.2021 14:15 Відповісти
Не дарма ж ЗЕ копитан очевидність.😁
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14.12.2021 14:19 Відповісти
...увеличит борг,увеличит борг... - да узбагойтесь... Буба баб Юлю включил.
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14.12.2021 14:16 Відповісти
У меня - три вакцины, но мне ЗАПАДЛО зариться на зебилотыщу.
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14.12.2021 14:19 Відповісти
Вы прямо коллекционер 😀😀😀
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14.12.2021 14:20 Відповісти
Я же Вам популярно расписал... ЗЫ... а мож Вы - антиваксер...
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14.12.2021 14:23 Відповісти
С двумя Модернами
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14.12.2021 14:51 Відповісти
А з какой целью интернсуетесь?
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14.12.2021 14:54 Відповісти
Пани София, мож я шо не так понял, мож Вы растолкуете , мол за 1 000грн в кабаке можно погудеть.
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14.12.2021 14:25 Відповісти
ЗЫ... Понятно, шо "погудеть" С ЛЮБИМОЙ ЖЕНОЙ И ДЕТКАМИ...
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14.12.2021 14:27 Відповісти
😀😀😀
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14.12.2021 14:50 Відповісти
Он наверно пенсионер.
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14.12.2021 14:58 Відповісти
Нееть , пан Шамов периодически работает нужным специалистом в арабских странах . Туда пенсионеров не посылают
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14.12.2021 15:02 Відповісти
А раньше дипломатами посылали.
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14.12.2021 15:14 Відповісти
Не понял, с каких это пор Гонконг - арабская страна?
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14.12.2021 19:23 Відповісти
Так Вы же в ОАЕ КАРАНТИН проходили 😀😀
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14.12.2021 19:32 Відповісти
Не, то я добирался через Дубаи, вы же видели гонкогский флажок, поменялся на ОАЕ, нынче - наш(флажок) ... Кста сегодня в Одессе - без дождя, а то с воскресенья опять моросило. Сегодня взял трассу здоровья, оч гудственно, народу почти не было... Для коронавирусных времен - это сказка. Бо есть наглые с короной идут затариваться в магазины, да и на трассу выходят, если легкая формаковида, еще и без маски... а в маркетах только возле кассы на выходе и только кассир начинает поднимать шум , пока ты не купишь у них маску. ЗЫ... а насчет держ боргу от экономпаспортов, дык, я не верю, шо проблема, бо все продукты питания с бензинами существенно подорожали. Каарочи, потоки заработали на все100500, бо идет третий год(решающий)... Попозжа так уже не подфартит.
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14.12.2021 20:19 Відповісти
...вы... (не правильно), Вы - правильно, звиняйте.
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14.12.2021 20:22 Відповісти
Блин, чекаю-чекаю - не дочекаюся... кто-та так красиво размещает интересные картинки
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14.12.2021 20:33 Відповісти
Да и интересная эта ,,тысяча,,.Ее могут получат только те кто тусуется по спасалонам и фитнесклубам и тысячу оставляют как чайовые те у кого 2000 на месяц и нехватает на хлеб ее не видать как своих ушей.
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14.12.2021 14:54 Відповісти
"На думку експерта, за 18 років влада сформує додатковий борг"
звучит обнадеживающе
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14.12.2021 14:25 Відповісти
Красти гроші з надр у майбутнього покоління - от що приводить до зростання держборгу . Олігархи ніяк не наїдяться
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14.12.2021 14:27 Відповісти
Это называется ПОПУЛИЗМ
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14.12.2021 14:31 Відповісти
відайте ці гроші олігархам , вони ж так бідують !
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14.12.2021 14:31 Відповісти
Нормально, а от ренты бурштына прокурорам поднять зарплаты и пенсии, почему нет?
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14.12.2021 14:37 Відповісти
Еще чего, у прокуроров - свои потоки.
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14.12.2021 14:44 Відповісти
"Вы какие-то непонятные слова произносите: экономика, инфляция, госдолг... Я хочу сделать украинцев богатыми и счастливыми! А вы мне про какие-то законы развития талдычите!" (бурные алодисменты)
(с) зе......
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14.12.2021 14:45 Відповісти
правильно прибыль всю оставить как и было олигархам
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14.12.2021 14:52 Відповісти
Не олигархам, а заводам и рабочим заводов, которые эту прибыль зарабатывают. А если так за детей переживаете, то пусть Зеленский лучше декретные увеличит и пособие на детей, чтобы этих детей на ноги сейчас поставить, а не ждать 20 лет.
Раздражает это мошенничество и обман.
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14.12.2021 16:25 Відповісти
угу заберуть те що мали отримати бюджети, Алігархи так ну так будуть переживати
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14.12.2021 18:04 Відповісти
Млять!
Как можно раздавать деньги, которых НЕТ?
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14.12.2021 15:52 Відповісти
Пообещать же можно. А потом придумать причину по которой именно ты не попадаешь в счастливчики. И другой. И третий. И все.
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14.12.2021 16:21 Відповісти
А почему рожденным с 2019 года? А почему например не с 17 лет? Пройдет и ребенок сможет получит хотя бы $1000 баксов, а не $20000. Тоже неплохо для молодого человека. Но нет, потому что произойти это должно при Зеленском, а не через 20 лет. Отвечать ему придется за свои слова . При нем даже 1000 грн по-нормальному не получишь: куча отговорок и причин не дать. Даже на пенсию при нем по- нормальному не выйдешь.
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14.12.2021 16:18 Відповісти
Знов тупо популізм. Десь ми вже чули про внуків які будуть жити в свєтлом будущєм.
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14.12.2021 16:31 Відповісти
Створювати якісь там фонди можна тоді, коли в тебе є кількість грошей яку ти щорічно не використовуєш. А в нас щороку є дефіцит бюджету, який ми покриваємо за рахунок боргів.
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14.12.2021 17:41 Відповісти
та йой ми ще кредитів наберем щоб лохторату в писок мочею насцяти.
Правда віддавати буде інша влада, але какая разніца...
Доречі я не заздрю наступному президенту та парламенту, бо ці кредитів беруть ще більше ніж Юлька з Яником, прикриваючись ковідом. Після цих буде повна срака у всьому.
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14.12.2021 18:09 Відповісти
БЛин, после клоуна, следующей каденции хватит тока на возврат законов на свои места.
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14.12.2021 20:37 Відповісти
 
 