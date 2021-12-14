Украинский национальный центр развития мира начинает работу с завтрашнего дня, - Верещук
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Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украинский национальный центр развития мира начнет работу завтра.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Луганской ОДА.
"Уже со среды должен заработать созданный Министерством Украинский национальный центр развития мира. Собрано множество фактов нарушений прав человека на Донбассе и в Крыму. Так что центр будет действовать, чтобы вернуть доверие и восстановить справедливость - РФ должна заплатить юридически, политически и финансово за все то, что она сделала с нашими гражданами и территориями. Заведение станет диалоговой платформой для восстановления мира. Наш девиз: через диалог - к доверию и миру", - подчеркнула министерша.
Кроме того, сообщается, что на КПВВ в Станице Луганской будет установлен современный комплекс для обслуживания граждан.
Пожалуйста, подождите...
Наш девіз: через діалог - до довіри і миру", - наголосила міністерка. Джерело: https://censor.net/ua/n3305180
ниче не понял)
а кто работает???
из десяти человек :
два - калеки,
три - неофициально,
один - просто носит бумажки,
два на больничном ...
секретарша ... ну то любовница начальника ...
ах, да - дядя Вася ж пенсионер остался ... и тот на минималке ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3305180
А всесвіту з наступного понеділка?
Ты сама пробовала "вести диалог о доверии и мире", когда "собеседник" тебе засовывает в с...аку раскаленный паяльник и кусачками ногти вырывает?!!
и тада мудрый будит знать их в и пало
Якого миру? Узкого, зебільного, якого?
ее мозг с рождения так воспитан
Скільки гривень кинули з бюджету на створення цього "Інститут"для Верещуки?
все наши соседи кричат каждый день, что Московия стягивает войска - день и ночь - день и ночь..
Уже пошли последние элементы мобилизации - кухни, бензовозы и медицина
Сами посмотрите
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1470745736463671306
Украине с её неисчерпаемыми богатствами,учителями и врачами по 4 тыс. баксов, поголовным концом эпохи бедности в кажной дупе, следует открыть "Центр Развития Галактики" с филиалами на Тау-Кита, Глубокая-*****, Ослиная-Балда и других созвездиях!
в первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы;
на второй день - создал твердь посреди воды, отделил воду над твердью от воды под твердью, и назвал твердь небом;
на третий - сушу, моря и растения,
на четвёртый - светила на тверди небесной,
на пятый - рыб, пресмыкающихся и птиц.
Наконец, на шестой - зверей земных, скот, гадов земных и человека.