Український національний центр розбудови миру розпочинає роботу відзавтра, - Верещук
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Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Український національний центр розбудови миру розпочне роботу завтра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
"Вже з середи має запрацювати створений Міністерством Український національний центр розбудови миру. Зібрано безліч фактів порушень прав людини на Донбасі і в Криму. Тож центр діятиме, щоб повернути довіру і поновити справедливість - РФ має заплатити юридично, політично та фінансово за все те, що вона зробила з нашими громадянами та територіями. Заклад стане діалоговою платформою для відновлення миру. Наш девіз: через діалог - до довіри і миру", - наголосила міністерка.
Крім того, повідомляється, що на КПВВ у Станиці Луганській встановлять сучасний комплекс для обслуговування громадян.
Будь ласка, зачекайте...
Наш девіз: через діалог - до довіри і миру", - наголосила міністерка. Джерело: https://censor.net/ua/n3305180
ниче не понял)
а кто работает???
из десяти человек :
два - калеки,
три - неофициально,
один - просто носит бумажки,
два на больничном ...
секретарша ... ну то любовница начальника ...
ах, да - дядя Вася ж пенсионер остался ... и тот на минималке ...
Джерело: https://censor.net/ua/n3305180
А всесвіту з наступного понеділка?
Ты сама пробовала "вести диалог о доверии и мире", когда "собеседник" тебе засовывает в с...аку раскаленный паяльник и кусачками ногти вырывает?!!
и тада мудрый будит знать их в и пало
Якого миру? Узкого, зебільного, якого?
ее мозг с рождения так воспитан
Скільки гривень кинули з бюджету на створення цього "Інститут"для Верещуки?
все наши соседи кричат каждый день, что Московия стягивает войска - день и ночь - день и ночь..
Уже пошли последние элементы мобилизации - кухни, бензовозы и медицина
Сами посмотрите
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1470745736463671306
Украине с её неисчерпаемыми богатствами,учителями и врачами по 4 тыс. баксов, поголовным концом эпохи бедности в кажной дупе, следует открыть "Центр Развития Галактики" с филиалами на Тау-Кита, Глубокая-*****, Ослиная-Балда и других созвездиях!
в первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы;
на второй день - создал твердь посреди воды, отделил воду над твердью от воды под твердью, и назвал твердь небом;
на третий - сушу, моря и растения,
на четвёртый - светила на тверди небесной,
на пятый - рыб, пресмыкающихся и птиц.
Наконец, на шестой - зверей земных, скот, гадов земных и человека.