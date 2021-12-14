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Український національний центр розбудови миру розпочинає роботу відзавтра, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український національний центр розбудови миру розпочинає роботу відзавтра, - Верещук

Віцепрем’єр-міністр України - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Український національний центр розбудови миру розпочне роботу завтра.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

"Вже з середи має запрацювати створений Міністерством Український національний центр розбудови миру. Зібрано безліч фактів порушень прав людини на Донбасі і в Криму. Тож центр діятиме, щоб повернути довіру і поновити справедливість - РФ має заплатити юридично, політично та фінансово за все те, що вона зробила з нашими громадянами та територіями. Заклад стане діалоговою платформою для відновлення миру. Наш девіз: через діалог - до довіри і миру", - наголосила міністерка.

Крім того, повідомляється, що на КПВВ у Станиці Луганській встановлять сучасний комплекс для обслуговування громадян.

Читайте: Мінреінтеграції запропонувало Кабміну підвищити стипендію до 6,5 тис. грн студентам з окупованих територій, - Верещук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Новое ярмо на шею госбюджета. Еще с полсотни долбо..бов будут просирать наши деньги. Скоро в стране останутся только пенсы и бюджетники.
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14.12.2021 15:22
+28
Скорее сотня, и не одна, с неплохими окладами, премиями 600% за интенсивность, служебными машинками и т.д. Ну и каждый второй или ватник, или с паспортом рф, куда же без этого
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14.12.2021 15:28
+22
кормушка
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14.12.2021 15:26
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РФ має заплатити юридично, політично та фінансово за все те, що вона зробила з нашими громадянами та територіями. Джерело: https://censor.net/ua/n3305180

Наш девіз: через діалог - до довіри і миру", - наголосила міністерка. Джерело: https://censor.net/ua/n3305180

ниче не понял)
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14.12.2021 15:21 Відповісти
Дай бог, що б зарплати сєпарам апалченцям не стали платити. А чо гроші будуть , з селян по 1500 за га зберуть,і 3 корпус ДНР можна фінансувати.
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14.12.2021 15:36 Відповісти
Оруэлл таки пророк, вот оно, министерство мира!
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14.12.2021 16:59 Відповісти
Да, названия им клепать - как два пальца... Как они задолбали своим присутствием.
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15.12.2021 12:23 Відповісти
Новое ярмо на шею госбюджета. Еще с полсотни долбо..бов будут просирать наши деньги. Скоро в стране останутся только пенсы и бюджетники.
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14.12.2021 15:22 Відповісти
Скорее сотня, и не одна, с неплохими окладами, премиями 600% за интенсивность, служебными машинками и т.д. Ну и каждый второй или ватник, или с паспортом рф, куда же без этого
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14.12.2021 15:28 Відповісти
То в мэры Киева,то в МО-теперь сюда,похер куда,абы к деньгам...
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14.12.2021 16:42 Відповісти
иногда просто диву даёшся
а кто работает???
из десяти человек :
два - калеки,
три - неофициально,
один - просто носит бумажки,
два на больничном ...
секретарша ... ну то любовница начальника ...
ах, да - дядя Вася ж пенсионер остался ... и тот на минималке ...
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14.12.2021 23:22 Відповісти
Український національний центр розбудови миру розпочне роботу завтра.
Джерело: https://censor.net/ua/n3305180

А всесвіту з наступного понеділка?
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14.12.2021 15:23 Відповісти
кормушка
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14.12.2021 15:26 Відповісти
Синекура.
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14.12.2021 16:36 Відповісти
Ірка знайшла спосіб накрасти бабло з держави.
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14.12.2021 15:27 Відповісти
не з держави, а в платників податків
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14.12.2021 15:29 Відповісти
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14.12.2021 15:37 Відповісти
Господи, за что нам ее взвалил на голову?
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14.12.2021 15:37 Відповісти
Вона що прпудрена😢
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14.12.2021 15:40 Відповісти
Ещё одна лавочка для кормления барбошоперов за бюджетный кошт...
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14.12.2021 15:42 Відповісти
А шо специальности уже можно склонять как хочешь? "подчеркнула министерша", напечатала корреспондентша, уехала водительница, лечила врачиха...
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14.12.2021 15:43 Відповісти
ТЫПИЛКА!!!
Ты сама пробовала "вести диалог о доверии и мире", когда "собеседник" тебе засовывает в с...аку раскаленный паяльник и кусачками ногти вырывает?!!
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14.12.2021 15:46 Відповісти
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14.12.2021 15:51 Відповісти
Шановне панство , извините за въедливость , но уже какой-то родственник « розбудував мир з боку ригів»
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14.12.2021 15:47 Відповісти
После Гоги неплохо бы пролюстрировать всех посадовцев в Украине
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14.12.2021 15:48 Відповісти
их партреты далжны висеть возле них ...на бигбордах, безплатно !
и тада мудрый будит знать их в и пало
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14.12.2021 23:26 Відповісти
Родственник Верещук
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14.12.2021 15:49 Відповісти
І знову популістичні лозунги.
Якого миру? Узкого, зебільного, якого?
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14.12.2021 15:48 Відповісти
Она способна только воспроизвести совковый мир по типу Лукашенко .
ее мозг с рождения так воспитан
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14.12.2021 15:50 Відповісти
з ким "діалог"? - вівця небрита
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14.12.2021 15:49 Відповісти
"Диалогова платформа для відновлення миру". Диалог з ким?
Скільки гривень кинули з бюджету на створення цього "Інститут"для Верещуки?
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14.12.2021 15:53 Відповісти
какой нахер мир?
все наши соседи кричат каждый день, что Московия стягивает войска - день и ночь - день и ночь..
Уже пошли последние элементы мобилизации - кухни, бензовозы и медицина
Сами посмотрите
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1470745736463671306
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14.12.2021 16:00 Відповісти
А де цей обісцяний кнур Сивоха з своїм центром? Миротворці, ***!
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14.12.2021 15:54 Відповісти
Слідкуйте за діяльністю цієї контори! Гарантую, що там буде годуватись вся недобитасєпарня і Сивоха в перших рядах.
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14.12.2021 16:00 Відповісти
Верещучка таки отримала свою кормушку?
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14.12.2021 15:56 Відповісти
Еще одна ЗЕленая гнилая контора ниочем.
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14.12.2021 15:57 Відповісти
Верещучка у корита. Їж, не обляпайся
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14.12.2021 15:58 Відповісти
Хтось там постійно верещить про «кормушку»?
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14.12.2021 15:58 Відповісти
А як назвати її посаду і те, що вона буде робити? Може ти спробуєш?
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14.12.2021 16:01 Відповісти
А я про що? Деякі люди називають це сарказмом.
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14.12.2021 16:04 Відповісти
Боже який брєд.
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14.12.2021 16:01 Відповісти
Верещук-це нарвана сільська бичіха, котра дорвалась до влади через конробандистів і фсб.
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14.12.2021 16:03 Відповісти
Тільки не потрібно ображати сільських жінок. Ці жінки на своїх тендітних плечах побудували те, що ми сьогодні маємо. Ці сільські жінки нагодували всю країну і ніколи не користувалися тими благами, що міські. Вони замість масок, вставали в 5 ранку і доїли корів, замість помад і французських духів користувалися гліцериновими кремами, щоб вітер не обвітрив губи і обличчя при прополці з ранку і до ночі буряки і соняшники....
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14.12.2021 16:35 Відповісти
))) Толік, ти дурак?)))
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14.12.2021 18:03 Відповісти
Скоріше всього, що Ви дурак. Навіщо писати "сільська бичка", яке вона відношення має до села? По Вашому всі жінки із села "бички"? Ви виходить міський тупий бик?
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15.12.2021 09:04 Відповісти
Болтовня этой дуры, такая же сумбурная, как и название самого центра. Без внятной программы, целей и методов для их реализации. Предвижу, периодический, фонтан бредовых идей, для качестенного финансирования, случайных клоунов-дармоедов, из бюджета Украины. Даешь новый межпланетный шахматный конгресс по восстановлению доверия между народами братских стран.
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14.12.2021 16:05 Відповісти
А як це Верещалка буде розбудовувати мир? За які кошти і для чого і для кого? Дукже цінна персона, біля якої ходить 5 охоронців за кошти платників податків. Що цінного в ній, зелена парасолька, чи пір'я в роті?
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14.12.2021 16:05 Відповісти
цікаво, ця тупа пи@да, серещук, уважно прочитала назву цієї ху@ні, створення якої анансувала? що воно взагалі означає? і гооловне - за чий кошт? мені пох..., якщо фінансуватиме виключно власним коштом їб#чий квартал 95, але я підозрюю, що ця зелена шлоє@ень використає наші гроші...
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14.12.2021 16:09 Відповісти
"Украинский национальный центр развития мира" - как то мелко!
Украине с её неисчерпаемыми богатствами,учителями и врачами по 4 тыс. баксов, поголовным концом эпохи бедности в кажной дупе, следует открыть "Центр Развития Галактики" с филиалами на Тау-Кита, Глубокая-*****, Ослиная-Балда и других созвездиях!

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14.12.2021 16:10 Відповісти
Український національний центр розбудови миру розпочинає роботу відзавтра, - Верещук

в первый день Бог создал небо, землю и свет, и отделил свет от тьмы;
на второй день - создал твердь посреди воды, отделил воду над твердью от воды под твердью, и назвал твердь небом;
на третий - сушу, моря и растения,
на четвёртый - светила на тверди небесной,
на пятый - рыб, пресмыкающихся и птиц.
Наконец, на шестой - зверей земных, скот, гадов земных и человека.

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14.12.2021 16:26 Відповісти
завтра верещучка буде вс1м давать
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14.12.2021 16:31 Відповісти
не надо! никто брать не будет.
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14.12.2021 21:28 Відповісти
Нью "рава-руська"... Просто кормушка тут буде "поситнєє"... Є де "развєрнуться" для робочої сосни ....
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14.12.2021 16:45 Відповісти
що ця тупорила вівця меле, це що, набір букв?
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14.12.2021 16:48 Відповісти
Главное в развитии мира - крутить шарик в правильную сторону, как раньше он крутился. Тогда не будет перерасхода зарплат и больничных...
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14.12.2021 16:59 Відповісти
Всемирній центр Украинской коррупции и лизоблюдства.
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14.12.2021 16:59 Відповісти
Сколько всяких кормится вокруг войны?
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14.12.2021 16:59 Відповісти
ще купу дармоїдів розвели.
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14.12.2021 17:30 Відповісти
Іра вже обробила парасольку від обледеніння. Завжди буде Верещук!
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14.12.2021 17:58 Відповісти
Не встигли "поховати" сивохину платформу примирення як "народилася" вересклива платформа діалогу.
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14.12.2021 18:09 Відповісти
парасольку їй в ду пу .
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14.12.2021 19:01 Відповісти
и сто хв под килем
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14.12.2021 21:30 Відповісти
"Центр розбудовы мыру"? Шо за хня? Это очередной блестящий высер великого ума Верещучки? Очередная кормушка. Институт будущего уже есть, Верещучка решила, что можно уже мир розбудовувать. У всей ЗЕшоблы какие-то комплексы неполноценности походу, плавно переходящие в психические заболевания
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14.12.2021 19:39 Відповісти
А есть информация, как называются должности, функциональные обязанности, заработная плата и ФИО специалистов, взваливших на свои плечи, эту непосильную работу???
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14.12.2021 20:19 Відповісти
Навіщо це все, вистроюєш, людей біля стінки, направляєш на них автомат і кажеш, хто тут проти України ? Якщо хтось відкриє рот, то черго йому у груди і все.
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14.12.2021 21:30 Відповісти
слово "розбудова" це розвиток чи що ? навіщо так перекручувати слова ? ти Верещук і так орігінальна з заморочоками . . .
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14.12.2021 21:53 Відповісти
Справедливость и "Слуги народа" - слова антагонизмы.
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15.12.2021 00:08 Відповісти
 
 