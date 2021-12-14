Иностранные банки обжалуют нарушения Украины по блокированию средств "зеленых" еврооблигаций, – юристы ДТЭК

Юридические советники ДТЭК сообщили "Укрэнерго" о признаках нарушений уголовного законодательства Англии.

Иностранные банки будут обжаловать противоправные действия властей Украины по блокированию выплаты средств "зеленых" еврооблигаций, привлекаемых НЭК "Укрэнерго", для погашения долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо юридических советников ДТЭК ВИЭ, которые сообщили "Укрэнерго" как эмитента еврооблигаций и соответствующие ключевые иностранные финансовые учреждения (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), привлеченные к организации выпуска и оборота еврооблигаций.

В частности, организации были проинформированы о признаках нарушений уголовного законодательства Англии и исследовании факта наличия события нарушения обязательств Украины относительно необеспечения надлежащего целевого использования средств еврооблигаций на пропорциональную выплату долгов всем "зеленым" производителям.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд. грн.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.