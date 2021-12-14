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Иностранные банки обжалуют нарушения Украины по блокированию средств "зеленых" еврооблигаций, – юристы ДТЭК

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Иностранные банки обжалуют нарушения Украины по блокированию средств

Юридические советники ДТЭК сообщили "Укрэнерго" о признаках нарушений уголовного законодательства Англии.

Иностранные банки будут обжаловать противоправные действия властей Украины по блокированию выплаты средств "зеленых" еврооблигаций, привлекаемых НЭК "Укрэнерго", для погашения долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо юридических советников ДТЭК ВИЭ, которые сообщили "Укрэнерго" как эмитента еврооблигаций и соответствующие ключевые иностранные финансовые учреждения (BNP Paribas; Deutsche Bank; Goldman Sachs; Rothschild & Cie; Bank of New York Mellon), привлеченные к организации выпуска и оборота еврооблигаций.

В частности, организации были проинформированы о признаках нарушений уголовного законодательства Англии и исследовании факта наличия события нарушения обязательств Украины относительно необеспечения надлежащего целевого использования средств еврооблигаций на пропорциональную выплату долгов всем "зеленым" производителям.

Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – "ДТЭК ВИЭ". Долг составляет 3,04 млрд. грн.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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От якби юристи і єксперти так захищали власників соціальної землі, бабусь санітарок з мінімальною пенсією. Схилив би перед ними голову. А так продажні чуваки.
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14.12.2021 16:46 Ответить
А почему очень дорогие,талантливые, юристы должны перестать зарабатывать ?они точно никому ничего не должны ,тем более вы этот слоган спокойно съели от вашей зекрысы в 19м
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14.12.2021 17:54 Ответить
Бобики сдались, им указали на их место возле параши.
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14.12.2021 20:23 Ответить
В Европе газ по $1500, почему ети *зельоные инвестара* не лезут в Европу без мыла? Чем им в Украине так намазано что нельзя их отсюда выкурить?
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14.12.2021 17:05 Ответить
Они и не лезут. Их пригласили высшие государственные мужи, набрав кредитов под облигации. А чем отдавать не подумали, хай простят гейевропейцы.
Скоро и МВФ начнёт просить обратно.
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14.12.2021 17:27 Ответить
вони то добре подумали... віддавати повинен весь народ України, така задумка була.. от народ з цим я думаю не погодиться...
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14.12.2021 17:49 Ответить
Это кто Ахметова приглашал ?
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14.12.2021 19:14 Ответить
тут питання потрібно поставити чого це петя шоколадний не дав цьому ахметці по руках в 14 році??
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14.12.2021 19:32 Ответить
Можно и полезть, но климат теплее от этого не станет.
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14.12.2021 20:27 Ответить
ахметки ещще чуть- чуть не хватает чтобы заработать еще один бюджет страны падлу сжечь
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14.12.2021 17:23 Ответить
І платити за це буде "мудрий" нарід та ті хто за це не голосував.
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14.12.2021 17:50 Ответить
 
 