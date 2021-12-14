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Новости Фоторепортаж
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Днепропетровщина (2881) дороги (2498) Резниченко (470) Большая стройка (722)

Впервые во времена Независимости возобновлена трасса Днепро-Хуторское, - Днепропетровская ОГА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На 30-километровом отрезке трассы Днепр-Хуторское завершен первый за время независимости комплексный ремонт. Дорога была восстановлена в рамках программы "Большая стройка".

Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Впервые во времена Независимости возобновлена трасса Днепро-Хуторское, - Днепропетровская ОГА 01

"Более полутысячи километров дорог Днепропетровщины в этом году отремонтированы. И это не только трассы государственного значения, но и местные и коммунальные дороги. Впервые во времена независимости произошло обновление участка Днепр-Хуторское", – заявил глава области Валентин Резниченко.

Впервые во времена Независимости возобновлена трасса Днепро-Хуторское, - Днепропетровская ОГА 02

Ранее на этой трассе производился только ямочный ремонт. По программе "Большая стройка" стартовало восстановление участков от села Хуторское до Степного и от развязки с Донецким шоссе до села Степное. Там уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку холодным пластиком и установили дорожные знаки.

Смотрите также: Дорогу, ведущую к Торунскому перевалу, отремонтировали на Закарпатье. ФОТОрепортаж

Впервые во времена Независимости возобновлена трасса Днепро-Хуторское, - Днепропетровская ОГА 03

Всего за текущий год в области обновили 9 дорог территориального значения. Среди них участок автодороги от черты города Каменское в направлении села Шульговка, а также трасса Станция Верхнеднепровск – Верховцево – Божедаровка. Всего в области в 2021 году построены и отремонтированы более 430 км автодорог государственного значения.

Как ранее сообщалось, в планах "Большой стройки" до конца 2024 года – восстановить и построить 24 тыс. км автодорог по всей Украине.
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Топ комментарии
+6
Свої доходи цей зелений п"дар вивів в офшори ухилившись від сплати податків, а за наші податки робить дороги й називає це "програмою президента". Ну не г"ндон?
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14.12.2021 18:55
+3
С коптера красота
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14.12.2021 18:48
+1
Великий Дуполізінг
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14.12.2021 18:51
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С коптера красота
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14.12.2021 18:48 Ответить
Ска .опять впервые... Пора менять календарь... И начинать летоисчисление от великого зеклована...до него не было ни чего. И пришел клован и молвил да будет все впервые.🤡💩
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14.12.2021 23:00 Ответить
По этой трассе не ездил, но там где я живу тоже есть дороги которые уже лет 30 как были уложены, там то делают каждый год ремонт, но толку ноль. Так что если там тоже сделают новую дорогу - то тоже можно сказать "впервые со времен независимости", ну это ж будет логично
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15.12.2021 12:05 Ответить
и деревья в 2 метрах от дороги
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14.12.2021 18:49 Ответить
Надо было деревья вырубить?
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14.12.2021 20:02 Ответить
Відкат не забули «слугам» занести
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14.12.2021 18:50 Ответить
Великий Дуполізінг
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14.12.2021 18:51 Ответить
Свої доходи цей зелений п"дар вивів в офшори ухилившись від сплати податків, а за наші податки робить дороги й називає це "програмою президента". Ну не г"ндон?
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14.12.2021 18:55 Ответить
Саме цікаве, що паралельно цій "відремонтованій" йде р52 на Полтаву, тобто це чергове закопування в асфальт мінімум 600млн.грн.
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14.12.2021 19:08 Ответить
тебе денег для селян жалко? Может в колхозы их загонишь?
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14.12.2021 19:48 Ответить
30 лет мы платим налоги , только все 30 лет их пиз..ли по карманах и за новые дороги даже никто не думал , Зеленский не идеал но он первый кто решился на ремонт дорог , ну ничого в скором времени будут выборы и такие как ты пойдут и выберут не зеленого га..на а черного допустим и все станет на места опять наши налоги будут пиз...ть по карманах а вместо дорог будут на ети деньги строить себе дачи и вот вто время твоя душенька и успокоиться все вернулось на свои места нах нам ети дороги , если я пешком хожу 🤣
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20.12.2021 08:17 Ответить
Кому ти париш, тут думаєш всі з амнезією сидять? Дороги активно почав будувати Порошенко а не Зеленський! При цьому Порошенко прийшов на порожню казну й наповнив її а Зеленський повнісіньку і опустошив!
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20.12.2021 08:52 Ответить
200 метрів дороги ?
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14.12.2021 18:55 Ответить
Что читать не умеешь? 30 км же написано
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14.12.2021 18:58 Ответить
А ти шо сліпий, показують ту саму ділянку, тільки з різних ракурсів.
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14.12.2021 19:21 Ответить
Ну а тебе может фотографии нужно было сделать на протяжении всей дороги через каждые 100м?
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14.12.2021 19:44 Ответить
Вперший(42 рази) брехун оманський.
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14.12.2021 19:00 Ответить
"Велике крадівництво": Кар'єр брата «слуги» Юзіка продав щебню на майже 2 млрд грн
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14.12.2021 19:06 Ответить
Баааа... Да тут усі свої.))))
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14.12.2021 19:37 Ответить
Кажуть це той чувак, якому несуть відкати за будівництво доріг. Сума відкату - 60%
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14.12.2021 20:29 Ответить
побачимо скільки ті дороги "проживуть" ...
З.І. Умань-Вінниця вже на першому році колія вимальовується...
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14.12.2021 19:07 Ответить
авария под черниговом с маршруткой (13 погибших) произошла из-за колеи 10 см на дороге которую с помпой открыли летом. фуру просто кинуло по колее
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14.12.2021 19:15 Ответить
за Тепликом, як до Умані, латали, ще й року не пройшло. а в деяких місцяхНІ через асфальт трава проросла.
і НІКОМУ, НІ,,,,УЯ нема.
бабло поділено, всі довольні.
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14.12.2021 19:19 Ответить
Бизнес - дело тонкое, Петруха!
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14.12.2021 19:16 Ответить
Красиво.
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14.12.2021 19:23 Ответить
Ну этот през хоть что то после себя оставит реальное… после пети что осталось? После бджоляра? После кучманоида тоже вспомнить нечего… а тут дороги хоть. Реально они нужны. Как и мосты в Запорожье… у нас беда без них
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14.12.2021 19:38 Ответить
Клоун сразу двух зайцев убил - отмыли на дороге хорошие бабки и подготовили дорогу для наступления российских танков и прочей техники.
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14.12.2021 19:42 Ответить
facepalm ...
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15.12.2021 00:29 Ответить
Два рази перечитав пост, очільника Дніпропетровської обл. Де він спочатку каже про те що зробили "більше ніж півтисячи доріг в області."... А уже в кінці говорить про: "Понад 430 км. капітальних і відремонтованих доріг в області"... І де ділися70 км. дороги ???
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14.12.2021 20:04 Ответить
Головне з цієї дороги нікуди не повертати, особливо на магдалиновку, там трактором не проїдеш, ніхто там роками даже піском не засипає ями, місцеві точно ті ваші жалкі 30 км перекриють тільки би знати коли клоун приїде!
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14.12.2021 20:08 Ответить
Самые плохие дороги, по которым мне пришлось ездить в Украине, это Пирятин-Прилуки-Ичня-Борзна, и от Одесской трассы на Гайворон. Просто лютый ппц. Подозреваю, что таких дорог еще много у нас. Хотя, первую, говорят, уже сделали.
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14.12.2021 20:08 Ответить
 
 