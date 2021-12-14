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Дніпропетровщина (2352) дороги (1505) Резніченко (493) Велике будівництво (718)

Вперше за часів Незалежності відновлено трасу Дніпро-Хутірське, - Дніпропетровська ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж

На 30-кілометровому відрізку траси Дніпро-Хутірське завершено перший за часи незалежності України комплексний ремонт. Дорогу було відновлено в рамках програми "Велике будівництво".

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.

Вперше за часів Незалежності відновлено трасу Дніпро-Хутірське, - Дніпропетровська ОДА 01

"Більш ніж півтисячі кілометрів автошляхів Дніпропетровщини цьогоріч відремонтовані. І це не тільки траси державного значення, а й місцеві та комунальні дороги. Вперше за часів незалежності відбулося оновлення ділянки Дніпро-Хутірське", – заявив очільник області Валентин Резніченко.

Вперше за часів Незалежності відновлено трасу Дніпро-Хутірське, - Дніпропетровська ОДА 02

Раніше на цій трасі проводився лише ямковий ремонт. За програми "Велике будівництво" стартувало відновлення ділянок від села Хутірське до Степового та від розв’язки з Донецьким шосе до села Степове. Там поклали тришарове асфальтобетонне покриття, нанесли розмітку холодним пластиком та встановили дорожні знаки.

Також дивіться: У Павлограді відремонтували найдовшу вулицю, що є складовою "Дороги Єдності", - ОДА. ФОТОрепортаж

Вперше за часів Незалежності відновлено трасу Дніпро-Хутірське, - Дніпропетровська ОДА 03

Всього за цей рік в області оновили 9 доріг територіального значення. Серед них ділянка автошляху від межі міста Кам’янське у напрямку села Шульгівка, а також траса Станція Верхньодніпровськ – Верхівцеве – Божедарівка. Загалом в області у 2021 році зведено та відремонтовано понад 430 км автошляхів державного значення.

Як раніше повідомлялося, в планах "Великого будівництва" до кінця 2024 року – відновити та побудувати 24 тис. км автодоріг по всій Україні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
Свої доходи цей зелений п"дар вивів в офшори ухилившись від сплати податків, а за наші податки робить дороги й називає це "програмою президента". Ну не г"ндон?
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14.12.2021 18:55
+3
С коптера красота
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14.12.2021 18:48
+1
Великий Дуполізінг
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14.12.2021 18:51
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С коптера красота
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14.12.2021 18:48 Відповісти
Ска .опять впервые... Пора менять календарь... И начинать летоисчисление от великого зеклована...до него не было ни чего. И пришел клован и молвил да будет все впервые.🤡💩
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14.12.2021 23:00 Відповісти
По этой трассе не ездил, но там где я живу тоже есть дороги которые уже лет 30 как были уложены, там то делают каждый год ремонт, но толку ноль. Так что если там тоже сделают новую дорогу - то тоже можно сказать "впервые со времен независимости", ну это ж будет логично
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15.12.2021 12:05 Відповісти
и деревья в 2 метрах от дороги
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14.12.2021 18:49 Відповісти
Надо было деревья вырубить?
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14.12.2021 20:02 Відповісти
Відкат не забули «слугам» занести
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14.12.2021 18:50 Відповісти
Великий Дуполізінг
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14.12.2021 18:51 Відповісти
Свої доходи цей зелений п"дар вивів в офшори ухилившись від сплати податків, а за наші податки робить дороги й називає це "програмою президента". Ну не г"ндон?
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14.12.2021 18:55 Відповісти
Саме цікаве, що паралельно цій "відремонтованій" йде р52 на Полтаву, тобто це чергове закопування в асфальт мінімум 600млн.грн.
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14.12.2021 19:08 Відповісти
тебе денег для селян жалко? Может в колхозы их загонишь?
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14.12.2021 19:48 Відповісти
30 лет мы платим налоги , только все 30 лет их пиз..ли по карманах и за новые дороги даже никто не думал , Зеленский не идеал но он первый кто решился на ремонт дорог , ну ничого в скором времени будут выборы и такие как ты пойдут и выберут не зеленого га..на а черного допустим и все станет на места опять наши налоги будут пиз...ть по карманах а вместо дорог будут на ети деньги строить себе дачи и вот вто время твоя душенька и успокоиться все вернулось на свои места нах нам ети дороги , если я пешком хожу 🤣
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20.12.2021 08:17 Відповісти
Кому ти париш, тут думаєш всі з амнезією сидять? Дороги активно почав будувати Порошенко а не Зеленський! При цьому Порошенко прийшов на порожню казну й наповнив її а Зеленський повнісіньку і опустошив!
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20.12.2021 08:52 Відповісти
200 метрів дороги ?
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14.12.2021 18:55 Відповісти
Что читать не умеешь? 30 км же написано
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14.12.2021 18:58 Відповісти
А ти шо сліпий, показують ту саму ділянку, тільки з різних ракурсів.
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14.12.2021 19:21 Відповісти
Ну а тебе может фотографии нужно было сделать на протяжении всей дороги через каждые 100м?
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14.12.2021 19:44 Відповісти
Вперший(42 рази) брехун оманський.
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14.12.2021 19:00 Відповісти
"Велике крадівництво": Кар'єр брата «слуги» Юзіка продав щебню на майже 2 млрд грн
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14.12.2021 19:06 Відповісти
Баааа... Да тут усі свої.))))
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14.12.2021 19:37 Відповісти
Кажуть це той чувак, якому несуть відкати за будівництво доріг. Сума відкату - 60%
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14.12.2021 20:29 Відповісти
побачимо скільки ті дороги "проживуть" ...
З.І. Умань-Вінниця вже на першому році колія вимальовується...
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14.12.2021 19:07 Відповісти
авария под черниговом с маршруткой (13 погибших) произошла из-за колеи 10 см на дороге которую с помпой открыли летом. фуру просто кинуло по колее
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14.12.2021 19:15 Відповісти
за Тепликом, як до Умані, латали, ще й року не пройшло. а в деяких місцяхНІ через асфальт трава проросла.
і НІКОМУ, НІ,,,,УЯ нема.
бабло поділено, всі довольні.
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14.12.2021 19:19 Відповісти
Бизнес - дело тонкое, Петруха!
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14.12.2021 19:16 Відповісти
Красиво.
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14.12.2021 19:23 Відповісти
Ну этот през хоть что то после себя оставит реальное… после пети что осталось? После бджоляра? После кучманоида тоже вспомнить нечего… а тут дороги хоть. Реально они нужны. Как и мосты в Запорожье… у нас беда без них
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14.12.2021 19:38 Відповісти
Клоун сразу двух зайцев убил - отмыли на дороге хорошие бабки и подготовили дорогу для наступления российских танков и прочей техники.
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14.12.2021 19:42 Відповісти
facepalm ...
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15.12.2021 00:29 Відповісти
Два рази перечитав пост, очільника Дніпропетровської обл. Де він спочатку каже про те що зробили "більше ніж півтисячи доріг в області."... А уже в кінці говорить про: "Понад 430 км. капітальних і відремонтованих доріг в області"... І де ділися70 км. дороги ???
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14.12.2021 20:04 Відповісти
Головне з цієї дороги нікуди не повертати, особливо на магдалиновку, там трактором не проїдеш, ніхто там роками даже піском не засипає ями, місцеві точно ті ваші жалкі 30 км перекриють тільки би знати коли клоун приїде!
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14.12.2021 20:08 Відповісти
Самые плохие дороги, по которым мне пришлось ездить в Украине, это Пирятин-Прилуки-Ичня-Борзна, и от Одесской трассы на Гайворон. Просто лютый ппц. Подозреваю, что таких дорог еще много у нас. Хотя, первую, говорят, уже сделали.
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14.12.2021 20:08 Відповісти
 
 