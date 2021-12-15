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Новости Политика Украины
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контрабанда (2379) Ливан (95) наркотики (2107) Россия (91256) Николенко (155)

МИД России запустил фейк об украинском посольстве в Ливане, чтобы отвлечь внимание от собственного скандала с кокаином, - Николенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

МИД России запустил фейк об украинском посольстве в Ливане, чтобы отвлечь внимание от собственного скандала с кокаином, - Николенко

МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого – создать дымовой занавес на фоне развертывания дела о контрабанде кокаина из посольства России в Аргентине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в Фейсбуке.

По его словам, вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы.

"Напомню, дело касается попытки вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 кг кокаина на 35 миллионов евро".

Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", – написал Николенко.

Отметим, что Николенко не сообщил о каком фейке идет речь. Однако, недавно в телеграмме пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой появилось сообщение о том, что якобы украинские дипломаты в посольстве в Ливане за деньги оформляют туристические визы гражданам Сирии, желающим перебраться в Европу, а также "помогают пересечь сирийско-ливанскую границу".

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Напомним, в школе при посольстве России в Аргентине обнаружили 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы в качестве дипломатического багажа. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили мукой и отправили в Москву. Везти его злоумышленники планировали по российской дипломатической почте. Наркотрафик оказался встроен в транспортную систему МИД.

По информации СМИ, для перевозки груза использовали самолет специального отряда "Россия", которым передвигается секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

МИД России запустил фейк об украинском посольстве в Ливане, чтобы отвлечь внимание от собственного скандала с кокаином, - Николенко 01

Автор: Наталя Джума
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Тепер замість нюхати лапті напечуть блінофф на лапатє.
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15.12.2021 09:47 Ответить
ЗеУБЛЮДКИ КОПИРУЮТ Х@ остан 💯 во всем - УГАДИЛИСЬ ,И ТУТ ЖЕ ,ЕЩЁ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ХРЕНОВИНОЙ ПЕРЕБИВАЮТ !

До чего дошёл генералиссимус 🤡🤢🐲4-ды , создать под себя и гогашвилли подразделение занимающееся 🥥
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15.12.2021 10:19 Ответить
Наркотрафік і торгівля зброєю - найголовніші після нафти й газу статті доходів Московії.
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15.12.2021 09:48 Ответить
ЛайвНьюз продовжує штампувати фейки.
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15.12.2021 09:55 Ответить
увагу від кокаїну не так відверне посольство в лівані, як охорона сбу і бронеавтомобіль у чоловіка особистої помічниці президента, яка присутня на всіх нарадах не маючи жодних підстав та допусків до матеріалів..
ще ж ніхто не перевіряв чи є у неї паспорт громадянки рф, як і у її чоловіка...
як дружина громадянина рф вона ж має отримати те громадянство так само, як він отримав це
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15.12.2021 10:38 Ответить
Так вот чей кокаин жрала наркозависимая истеричка Захарова..
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15.12.2021 10:01 Ответить
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15.12.2021 10:04 Ответить
Кто насрал под дверью у захеровой и лифт обоссал? Украинцы,кто ж ещё?
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15.12.2021 10:19 Ответить
Чому Росія неодмінно буде атакувати



Темпи зростання середньої зарплатні в Україні такі, що за їхнього збереження вона може випередити російську десь у другій половині 2020-х років. Мінімалка вже випередила.

Це не стільки наша заслуга, скільки їхнє недопрацювання, але по факту так.

Це при тому, що вартість життя в Україні значно нижча.

Це при тому, що Україна не має значних запасів вуглеводнів.

Це при тому, що інші показники власне якості життя в Україні вищі. В нас людина банально має значно більше прав та значно менше ризиків, в нас краща кухня, кращий побут, навіть клімат. В нас не стоїть проблема "Васю призвали до армії, де інгушське землячество відбило йому всі внутрішні органи" і водночас "Ільхам вийшов на вулицю у день народження Адольфа, не пощастило". В нас хамство заступника міністра поліцейському є проблемою заступника міністра, а не поліцейського, і не садять за фото у короткій спідниці поблизу культової споруди.

Що це означає?

Що дуже скоро Росія втратить навіть ілюзорні переваги перед Україною як місце для життя. Ба більше - як напрямок розвитку пострадянської країни.

І саме це є головною причиною для Кремля атакувати. Бо як не можеш зробити в себе краще за сусіда, зроби в сусіда гірше за себе.

Саме тому для нас принципово встояти саме тут та зараз. Ми вирішуємо не власні долі, а долю усієї Східної Європи. Щонайменше.

Саме тому для нас дуже важливо бути сильними, розумними, виваженими та, головне, витривалими.

Саме в ці роки ми спокутуємо сторіччя помилок. І робимо історію для наших нащадків.

Нам є, що захищати.

Victor Tregubov
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15.12.2021 10:19 Ответить
Запустили фейк, о котором никто ничего не слышал?
Либо фейкометы тупые, либо Николаенко брехун.
Может и то и другое.
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15.12.2021 10:56 Ответить
 
 