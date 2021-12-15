МИД России запустил фейк об украинском посольстве в Ливане, чтобы отвлечь внимание от собственного скандала с кокаином, - Николенко
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
МИД РФ запустил фейк о работе украинского посольства в Ливане, настоящая цель которого – создать дымовой занавес на фоне развертывания дела о контрабанде кокаина из посольства России в Аргентине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом спикер МИД Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в Фейсбуке.
По его словам, вчера СМИ сообщили о признании коллегией присяжных суда в Москве виновными четырех фигурантов. Им грозит до 25 лет лишения свободы.
"Напомню, дело касается попытки вывезти российским государственным самолетом из посольства в Аргентине в Россию 400 кг кокаина на 35 миллионов евро".
Очевидно, что инсинуации об украинских дипломатах стали побочным эффектом российского кокаинового дела", – написал Николенко.
Отметим, что Николенко не сообщил о каком фейке идет речь. Однако, недавно в телеграмме пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой появилось сообщение о том, что якобы украинские дипломаты в посольстве в Ливане за деньги оформляют туристические визы гражданам Сирии, желающим перебраться в Европу, а также "помогают пересечь сирийско-ливанскую границу".
Напомним, в школе при посольстве России в Аргентине обнаружили 12 чемоданов с почти 400 килограммами кокаина. Они были зарегистрированы в качестве дипломатического багажа. Для установления лиц, причастных к наркотрафику, кокаин заменили мукой и отправили в Москву. Везти его злоумышленники планировали по российской дипломатической почте. Наркотрафик оказался встроен в транспортную систему МИД.
По информации СМИ, для перевозки груза использовали самолет специального отряда "Россия", которым передвигается секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
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До чего дошёл генералиссимус 🤡🤢🐲4-ды , создать под себя и гогашвилли подразделение занимающееся 🥥
ще ж ніхто не перевіряв чи є у неї паспорт громадянки рф, як і у її чоловіка...
як дружина громадянина рф вона ж має отримати те громадянство так само, як він отримав це
Темпи зростання середньої зарплатні в Україні такі, що за їхнього збереження вона може випередити російську десь у другій половині 2020-х років. Мінімалка вже випередила.
Це не стільки наша заслуга, скільки їхнє недопрацювання, але по факту так.
Це при тому, що вартість життя в Україні значно нижча.
Це при тому, що Україна не має значних запасів вуглеводнів.
Це при тому, що інші показники власне якості життя в Україні вищі. В нас людина банально має значно більше прав та значно менше ризиків, в нас краща кухня, кращий побут, навіть клімат. В нас не стоїть проблема "Васю призвали до армії, де інгушське землячество відбило йому всі внутрішні органи" і водночас "Ільхам вийшов на вулицю у день народження Адольфа, не пощастило". В нас хамство заступника міністра поліцейському є проблемою заступника міністра, а не поліцейського, і не садять за фото у короткій спідниці поблизу культової споруди.
Що це означає?
Що дуже скоро Росія втратить навіть ілюзорні переваги перед Україною як місце для життя. Ба більше - як напрямок розвитку пострадянської країни.
І саме це є головною причиною для Кремля атакувати. Бо як не можеш зробити в себе краще за сусіда, зроби в сусіда гірше за себе.
Саме тому для нас принципово встояти саме тут та зараз. Ми вирішуємо не власні долі, а долю усієї Східної Європи. Щонайменше.
Саме тому для нас дуже важливо бути сильними, розумними, виваженими та, головне, витривалими.
Саме в ці роки ми спокутуємо сторіччя помилок. І робимо історію для наших нащадків.
Нам є, що захищати.
Victor Tregubov
Либо фейкометы тупые, либо Николаенко брехун.
Может и то и другое.