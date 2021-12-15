МЗС Росії запустило фейк про українське посольство в Лівані, щоб відволікти увагу від власного скандалу з кокаїном, - Ніколенко
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МЗС РФ запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого — створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
За його словами, вчора ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних суду в Москві винними чотирьох фігурантів. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.
"Нагадаю, справа стосується спроби вивезти російським державним літаком з посольства в Аргентині до Росії 400 кг кокаїну на 35 мільйонів євро.
Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", - написав Ніколенко.
Зазначимо, що Ніколенко не повідомив про який саме фейк йде мова. Однак, нещодавно у телеграмі речниці МЗС Росії Марії Захарової з'явився допис про те, що нібито українські дипломати у посольстві в Лівані за гроші оформлюють туристичні візи громадянам Сирії, які бажають перебратися до Європи, а також "допомагають перетнути сирійсько-ліванський кордон".
Нагадаємо, у школі при посольстві Росії в Аргентині знайшли 12 валіз з майже 400 кілограмами кокаїну. Вони були зареєстровані як дипломатичний багаж. Для встановлення осіб, причетних до наркотрафіку, кокаїн замінили на борошно і відправили в Москву. Везти його зловмисники планували російською дипломатичною поштою. Наркотрафік виявився вмонтований в транспортну систему МЗС.
За інформацією ЗМІ, для перевезення вантажу використовували літак спеціального загону "Росія", яким пересувається секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.
Будь ласка, зачекайте...
До чего дошёл генералиссимус 🤡🤢🐲4-ды , создать под себя и гогашвилли подразделение занимающееся 🥥
ще ж ніхто не перевіряв чи є у неї паспорт громадянки рф, як і у її чоловіка...
як дружина громадянина рф вона ж має отримати те громадянство так само, як він отримав це
Темпи зростання середньої зарплатні в Україні такі, що за їхнього збереження вона може випередити російську десь у другій половині 2020-х років. Мінімалка вже випередила.
Це не стільки наша заслуга, скільки їхнє недопрацювання, але по факту так.
Це при тому, що вартість життя в Україні значно нижча.
Це при тому, що Україна не має значних запасів вуглеводнів.
Це при тому, що інші показники власне якості життя в Україні вищі. В нас людина банально має значно більше прав та значно менше ризиків, в нас краща кухня, кращий побут, навіть клімат. В нас не стоїть проблема "Васю призвали до армії, де інгушське землячество відбило йому всі внутрішні органи" і водночас "Ільхам вийшов на вулицю у день народження Адольфа, не пощастило". В нас хамство заступника міністра поліцейському є проблемою заступника міністра, а не поліцейського, і не садять за фото у короткій спідниці поблизу культової споруди.
Що це означає?
Що дуже скоро Росія втратить навіть ілюзорні переваги перед Україною як місце для життя. Ба більше - як напрямок розвитку пострадянської країни.
І саме це є головною причиною для Кремля атакувати. Бо як не можеш зробити в себе краще за сусіда, зроби в сусіда гірше за себе.
Саме тому для нас принципово встояти саме тут та зараз. Ми вирішуємо не власні долі, а долю усієї Східної Європи. Щонайменше.
Саме тому для нас дуже важливо бути сильними, розумними, виваженими та, головне, витривалими.
Саме в ці роки ми спокутуємо сторіччя помилок. І робимо історію для наших нащадків.
Нам є, що захищати.
Victor Tregubov
Либо фейкометы тупые, либо Николаенко брехун.
Может и то и другое.