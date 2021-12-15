МЗС Росії запустило фейк про українське посольство в Лівані, щоб відволікти увагу від власного скандалу з кокаїном, - Ніколенко

МЗС РФ запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого — створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, вчора ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних суду в Москві винними чотирьох фігурантів. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

"Нагадаю, справа стосується спроби вивезти російським державним літаком з посольства в Аргентині до Росії 400 кг кокаїну на 35 мільйонів євро.

Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", - написав Ніколенко.

Зазначимо, що Ніколенко не повідомив про який саме фейк йде мова. Однак, нещодавно у телеграмі речниці МЗС Росії Марії Захарової з'явився допис про те, що нібито українські дипломати у посольстві в Лівані за гроші оформлюють туристичні візи громадянам Сирії, які бажають перебратися до Європи, а також "допомагають перетнути сирійсько-ліванський кордон".

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Нагадаємо, у школі при посольстві Росії в Аргентині знайшли 12 валіз з майже 400 кілограмами кокаїну. Вони були зареєстровані як дипломатичний багаж. Для встановлення осіб, причетних до наркотрафіку, кокаїн замінили на борошно і відправили в Москву. Везти його зловмисники планували російською дипломатичною поштою. Наркотрафік виявився вмонтований в транспортну систему МЗС.

За інформацією ЗМІ, для перевезення вантажу використовували літак спеціального загону "Росія", яким пересувається секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.