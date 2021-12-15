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Новини Політика України
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контрабанда (1551) Ліван (76) наркотики (1349) Росія (47203) Ніколенко (154)

МЗС Росії запустило фейк про українське посольство в Лівані, щоб відволікти увагу від власного скандалу з кокаїном, - Ніколенко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

МЗС Росії запустило фейк про українське посольство в Лівані, щоб відволікти увагу від власного скандалу з кокаїном, - Ніколенко

МЗС РФ запустило фейк про роботу українського посольства в Лівані, справжня мета якого — створити димову завісу на тлі розгортання справи контрабанди кокаїну із посольства Росії в Аргентині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, вчора ЗМІ повідомили про визнання колегією присяжних суду в Москві винними чотирьох фігурантів. Їм загрожує до 25 років позбавлення волі.

"Нагадаю, справа стосується спроби вивезти російським державним літаком з посольства в Аргентині до Росії 400 кг кокаїну на 35 мільйонів євро.

Очевидно, що інсинуації про українських дипломатів стали побічним ефектом російської кокаїнової справи", - написав Ніколенко.

Зазначимо, що Ніколенко не повідомив про який саме фейк йде мова. Однак, нещодавно у телеграмі речниці МЗС Росії Марії Захарової з'явився допис про те, що нібито українські дипломати у посольстві в Лівані за гроші оформлюють туристичні візи громадянам Сирії, які бажають перебратися до Європи, а також "допомагають перетнути сирійсько-ліванський кордон".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 400 кг кокаїну, знайденого в російському посольстві, спалили в Аргентині

Нагадаємо, у школі при посольстві Росії в Аргентині знайшли 12 валіз з майже 400 кілограмами кокаїну. Вони були зареєстровані як дипломатичний багаж. Для встановлення осіб, причетних до наркотрафіку, кокаїн замінили на борошно і відправили в Москву. Везти його зловмисники планували російською дипломатичною поштою. Наркотрафік виявився вмонтований в транспортну систему МЗС.

За інформацією ЗМІ, для перевезення вантажу використовували літак спеціального загону "Росія", яким пересувається секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев.

МЗС Росії запустило фейк про українське посольство в Лівані, щоб відволікти увагу від власного скандалу з кокаїном, - Ніколенко 01
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Тепер замість нюхати лапті напечуть блінофф на лапатє.
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15.12.2021 09:47 Відповісти
ЗеУБЛЮДКИ КОПИРУЮТ Х@ остан 💯 во всем - УГАДИЛИСЬ ,И ТУТ ЖЕ ,ЕЩЁ БОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ХРЕНОВИНОЙ ПЕРЕБИВАЮТ !

До чего дошёл генералиссимус 🤡🤢🐲4-ды , создать под себя и гогашвилли подразделение занимающееся 🥥
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15.12.2021 10:19 Відповісти
Наркотрафік і торгівля зброєю - найголовніші після нафти й газу статті доходів Московії.
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15.12.2021 09:48 Відповісти
ЛайвНьюз продовжує штампувати фейки.
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15.12.2021 09:55 Відповісти
увагу від кокаїну не так відверне посольство в лівані, як охорона сбу і бронеавтомобіль у чоловіка особистої помічниці президента, яка присутня на всіх нарадах не маючи жодних підстав та допусків до матеріалів..
ще ж ніхто не перевіряв чи є у неї паспорт громадянки рф, як і у її чоловіка...
як дружина громадянина рф вона ж має отримати те громадянство так само, як він отримав це
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15.12.2021 10:38 Відповісти
Так вот чей кокаин жрала наркозависимая истеричка Захарова..
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15.12.2021 10:01 Відповісти
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15.12.2021 10:04 Відповісти
Кто насрал под дверью у захеровой и лифт обоссал? Украинцы,кто ж ещё?
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15.12.2021 10:19 Відповісти
Чому Росія неодмінно буде атакувати



Темпи зростання середньої зарплатні в Україні такі, що за їхнього збереження вона може випередити російську десь у другій половині 2020-х років. Мінімалка вже випередила.

Це не стільки наша заслуга, скільки їхнє недопрацювання, але по факту так.

Це при тому, що вартість життя в Україні значно нижча.

Це при тому, що Україна не має значних запасів вуглеводнів.

Це при тому, що інші показники власне якості життя в Україні вищі. В нас людина банально має значно більше прав та значно менше ризиків, в нас краща кухня, кращий побут, навіть клімат. В нас не стоїть проблема "Васю призвали до армії, де інгушське землячество відбило йому всі внутрішні органи" і водночас "Ільхам вийшов на вулицю у день народження Адольфа, не пощастило". В нас хамство заступника міністра поліцейському є проблемою заступника міністра, а не поліцейського, і не садять за фото у короткій спідниці поблизу культової споруди.

Що це означає?

Що дуже скоро Росія втратить навіть ілюзорні переваги перед Україною як місце для життя. Ба більше - як напрямок розвитку пострадянської країни.

І саме це є головною причиною для Кремля атакувати. Бо як не можеш зробити в себе краще за сусіда, зроби в сусіда гірше за себе.

Саме тому для нас принципово встояти саме тут та зараз. Ми вирішуємо не власні долі, а долю усієї Східної Європи. Щонайменше.

Саме тому для нас дуже важливо бути сильними, розумними, виваженими та, головне, витривалими.

Саме в ці роки ми спокутуємо сторіччя помилок. І робимо історію для наших нащадків.

Нам є, що захищати.

Victor Tregubov
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15.12.2021 10:19 Відповісти
Запустили фейк, о котором никто ничего не слышал?
Либо фейкометы тупые, либо Николаенко брехун.
Может и то и другое.
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15.12.2021 10:56 Відповісти
 
 