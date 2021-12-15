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Новости Общество
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дороги (2498) Черкасщина (952) Мининфраструктуры (935) Большая стройка (722)

Строительство трассы М-05 Киев – Одесса стартовало в Черкасской области.

Новости Цензор.НЕТ Общество

Строительство трассы М-05 Киев – Одесса стартовало в Черкасской области.

Министерство инфраструктуры завершило все необходимые процедуры для того, чтобы начать следующий этап обновления трассы М-05 Киев – Одесса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, речь идет о ремонте 85 км в Черкасской области.

Восстановление одной из главных трасс страны происходит по программе "Большая стройка". В прошлом году отремонтировали 25 км дороги в Киевской и Черкасской областях, на очереди – три участка общей протяженностью 85 км в Черкасской области.

Будут финансировать ремонт за счет кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

"В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ идет речь об обновлении около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это позволит обеспечить качественное покрытие на всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов. Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже за 2 года" – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР (ECEPP).

Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстановят 6,5 тысяч км дорог государственного и местного значения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Восстановленная железнодорожная станция "Татаров-Буковель" открыта в Ивано-Франковской области, - "Укрзализныця". ФОТО
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Топ комментарии
+6
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15.12.2021 11:34
+5
Що за маячня? На Цензорі журналісти не розуміють різницю між будівництвом і ремонтом?

То може надати їм словники, най штудіюють їх?
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15.12.2021 11:35
+5
Точно будівництво? Може реконструкція або ремонт?
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15.12.2021 11:47
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Собаки гавкають, а караван іде!!!
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15.12.2021 11:32 Ответить
та які ж вони собаки?то щури
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15.12.2021 11:36 Ответить
...а Ваван крадЕ...
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15.12.2021 11:49 Ответить
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15.12.2021 11:34 Ответить
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15.12.2021 11:51 Ответить
Що за маячня? На Цензорі журналісти не розуміють різницю між будівництвом і ремонтом?

То може надати їм словники, най штудіюють їх?
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15.12.2021 11:35 Ответить
знову повна жопа. З 2011 року мусолили Київ - Б.Церква, спочатку Борька Колесников зі своїм Альткомом, потім турки, зараз азери знову будують 2 роз'вязки. 15-20 км їдеш годину-півтори. Воно то б начебто і потрібно, але 10 років!!! 10 років, Карл!!!! за цей час будують з нуля і значно більші масштаби, а тут тільки гроші дурних европейців пиляють...
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15.12.2021 11:38 Ответить
Якась біда коїться з цими будівництвами та ремонтами. Залізнодорожній переїзд довжиною 10 метрів на трасі Н-03 вже більше двох років будують.
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15.12.2021 11:45 Ответить
Точно будівництво? Може реконструкція або ремонт?
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15.12.2021 11:47 Ответить
хочь позамітайте за ці гроші
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15.12.2021 11:48 Ответить
Самая пора для ремонта дорог, как раз снегопады начинаются.
Пытаются повторить бесконечные и бессмысленные подвиги рабсиян?
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15.12.2021 11:56 Ответить
Как в Союзе еще зимой и теплотрассы ремонтируют
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15.12.2021 12:15 Ответить
До Евро 2012 эту трассу бомбил министр- Червонец , а потом каждый,. кто приходил к корыту. А всё как, по-крылову- " А воз и ныне там!"
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15.12.2021 13:21 Ответить
"Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже за 2 года" Источник: https://censor.net/ru/n3305327"

Просто гигантские тепмы!
За ДВА года улитка проползет этот участок...
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15.12.2021 13:31 Ответить
 
 