Строительство трассы М-05 Киев – Одесса стартовало в Черкасской области.

Министерство инфраструктуры завершило все необходимые процедуры для того, чтобы начать следующий этап обновления трассы М-05 Киев – Одесса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства, речь идет о ремонте 85 км в Черкасской области.

Восстановление одной из главных трасс страны происходит по программе "Большая стройка". В прошлом году отремонтировали 25 км дороги в Киевской и Черкасской областях, на очереди – три участка общей протяженностью 85 км в Черкасской области.

Будут финансировать ремонт за счет кредитных средств от Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка.

"В рамках кредитных соглашений с ЕБРР и ЕИБ идет речь об обновлении около 300 км дороги в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Это позволит обеспечить качественное покрытие на всей протяженности одного из важнейших для Украины маршрутов. Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже за 2 года" – рассказал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Закупка будет производиться путем международных конкурентных торгов с использованием Портала электронных закупок клиента ЕБРР (ECEPP).

Напомним, в этом году по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" восстановят 6,5 тысяч км дорог государственного и местного значения.

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