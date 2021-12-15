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дороги (1505) Черкащина (646) Мінінфраструктури (691) Велике будівництво (718)

Будівництво траси М-05 Київ - Одеса стартувало на Черкащині

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Будівництво траси М-05 Київ - Одеса стартувало на Черкащині

Міністерство інфраструктури завершило всі необхідні процедури для того, щоб почати наступний етап оновлення траси М-05 Київ - Одеса.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства деться про ремонт 85 км у Черкаській області.

Відновлення однієї з головних трас країни відбувається за програмою "Велике будівництво". Минулого року відремонтували 25 км дороги в Київській та Черкаській областях, на черзі - три ділянки загальною протяжністю 85 км на Черкащині.

Фінансуватимуть ремонт за рахунок кредитних коштів від Європейського банку реконструкції та розвитку і Європейського інвестиційного банку.

"У рамках кредитних угод з ЄБРР та ЄІБ йдеться про оновлення близько 300 км дороги в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Це дозволить забезпечити якісне покриття на всій протяжності одного з найважливіших для України маршрутів. Завершити роботи на 85-кілометровій ділянці плануємо вже за 2 роки" - розповів міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Закупівля проводитиметься шляхом міжнародних конкурентних торгів з використанням Порталу електронних закупівель клієнта ЄБРР (ECEPP).

Нагадаємо, цього року за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відновлять 6,5 тисяч км доріг державного і місцевого значення.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+6
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15.12.2021 11:34
+5
Що за маячня? На Цензорі журналісти не розуміють різницю між будівництвом і ремонтом?

То може надати їм словники, най штудіюють їх?
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15.12.2021 11:35
+5
Точно будівництво? Може реконструкція або ремонт?
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15.12.2021 11:47
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Собаки гавкають, а караван іде!!!
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15.12.2021 11:32 Відповісти
та які ж вони собаки?то щури
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15.12.2021 11:36 Відповісти
...а Ваван крадЕ...
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15.12.2021 11:49 Відповісти
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15.12.2021 11:34 Відповісти
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15.12.2021 11:51 Відповісти
Що за маячня? На Цензорі журналісти не розуміють різницю між будівництвом і ремонтом?

То може надати їм словники, най штудіюють їх?
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15.12.2021 11:35 Відповісти
знову повна жопа. З 2011 року мусолили Київ - Б.Церква, спочатку Борька Колесников зі своїм Альткомом, потім турки, зараз азери знову будують 2 роз'вязки. 15-20 км їдеш годину-півтори. Воно то б начебто і потрібно, але 10 років!!! 10 років, Карл!!!! за цей час будують з нуля і значно більші масштаби, а тут тільки гроші дурних европейців пиляють...
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15.12.2021 11:38 Відповісти
Якась біда коїться з цими будівництвами та ремонтами. Залізнодорожній переїзд довжиною 10 метрів на трасі Н-03 вже більше двох років будують.
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15.12.2021 11:45 Відповісти
Точно будівництво? Може реконструкція або ремонт?
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15.12.2021 11:47 Відповісти
хочь позамітайте за ці гроші
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15.12.2021 11:48 Відповісти
Самая пора для ремонта дорог, как раз снегопады начинаются.
Пытаются повторить бесконечные и бессмысленные подвиги рабсиян?
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15.12.2021 11:56 Відповісти
Как в Союзе еще зимой и теплотрассы ремонтируют
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15.12.2021 12:15 Відповісти
До Евро 2012 эту трассу бомбил министр- Червонец , а потом каждый,. кто приходил к корыту. А всё как, по-крылову- " А воз и ныне там!"
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15.12.2021 13:21 Відповісти
"Завершить работы на 85-километровом участке планируем уже за 2 года" Источник: https://censor.net/ru/n3305327"

Просто гигантские тепмы!
За ДВА года улитка проползет этот участок...
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15.12.2021 13:31 Відповісти
 
 