В четверг Рада может провести внеочередное заседание, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко сообщил, что Верховная Рада может в четверг, 16 декабря, провести внеочередное заседание.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в среду.

По словам Корниенко, он не уверен, что депутаты собрали необходимые подписи для проведения внеочередного заседания по ФЛП, добавив, что он еще не видел подписное письмо.

"Я не уверен, что у ФЛП будет 150 подписей, мы их пока не видели. Поэтому давайте, когда они станут реальными, их тогда верифицирует аппарат Верховной Рады и запустится процесс", - сообщил он.

Первый вице-спикер также сообщил, что завтра состоится внеочередное заседание: "По шахтерам процесс запущен. Стефанчук, скорее всего, будет назначаться на завтра после окончания основного заседания".

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