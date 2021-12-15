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У четвер Рада може провести позачергове засідання, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У четвер Рада може провести позачергове засідання, - Корнієнко

Перший віце-спікер Олександр Корнієнко повідомив, що Верховна Рада може у четвер, 16 грудня, провести позачергове засідання.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав в інтерв’ю журналістам в середу.

За словами Корнієнка, він не впевнений, що депутати зібрали необхідні підписи для проведення позачергового засідання по ФОПам, додавши, що він ще не бачив підписний лист.

"Я не впевнений, що у ФОП буде 150 підписів, ми їх поки що не бачили. Тому давайте, коли вони стануть реальними, їх тоді верифікує апарат Верховної Ради і запуститься процес", - повідомив він.

Перший віцеспікер також повідомив, що завтра відбудеться позачергове засідання: "По шахтарям процес запущено. Стефанчук, скоріше за все, буде призначати на завтра після закінчення основного засідання".

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Якби про підвищення податків, комунальних тарифів, штрафів тоді зібрались б і сьогодні. А ФОПи? та хер його знає, що з них "поимеешь"
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15.12.2021 11:43 Відповісти
На фото Корниенко под кайфом.
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15.12.2021 12:12 Відповісти
 
 