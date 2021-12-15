РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11442 посетителя онлайн
Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 014 4
Денисова (994) плен (2354) Донбасс (26945) пленные (1833) ОРДЛО (246)

Заключенный в ОРДЛО Матюшенко находится в критическом состоянии, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Состояние здоровья гражданина Украины Валерия Матюшенко, незаконно удерживаемого органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, критическое.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Цензор.НЕТ.

Омбудсмен отметила, что согласно медицинскому заключению по протоколу ультразвуковой диагностики щитовидной железы Валерий имеет признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы и глубокую шейную лимфаденопатию с обеих сторон. Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию.

Согласно рекомендациям врача, медобследование с привлечением квалифицированных специалистов должно проходить каждые три месяца. Валерий нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.

Заключенный в ОРДЛО Матюшенко находится в критическом состоянии, - Денисова 01
Валерий Матюшенко

Также Валерий Матюшенко имеет врожденное генетическое заболевание – синдром Туретта, характеризующийся подсознательными постоянными сокращениями мышц. После перенесенной пытки, его состояние ухудшилось, интервал между нервными тиками составляет всего несколько секунд, что приводит к моральному и физическому истощению.

По полученной информации, у Валерия Матюшенко произошло нападение: узел, образовавшийся в паховой зоне вследствие тяжелых работ в течение 10 месяцев в печально известной тюрьме "Изоляция", оказался паховой грыжей, что повлекло защемление кишечника. Без оперативного вмешательства ущемление может привести к летальному исходу. В условиях исправительной колонии вовремя оказать нужную медпомощь невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В тюрьмах и СИЗО в ОРДЛО незаконно содержат 30 женщин, подвергающихся пыткам, - Денисова

Валерий находится в плену с 15 июля 2017 года. После задержания пережил сильные побои, ему сломали ребра. 28 августа 2018 года был приговорен оккупантами за "шпионаж в пользу Украины" к 10 годам лишения свободы.

Четыре года Валерия Матюшенко исключают из списков на обмен и не допускают к нему представителей Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН.

"Все вышеназванные действия в отношении Валерия являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Валерия Матюшенко, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи и поднятия вопроса о его увольнении по состоянию здоровья", - написала Денисова.

Заключенный в ОРДЛО Матюшенко находится в критическом состоянии, - Денисова 02
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, поможи
показать весь комментарий
15.12.2021 13:24 Ответить
А Солженицын казав : ГУЛАГ Сралина закончился в 1953 году, 5 марта...когда сдох этот Мудак...
показать весь комментарий
15.12.2021 13:40 Ответить
Що сталось із затриманим катом?
показать весь комментарий
15.12.2021 13:40 Ответить
нашо нам Матюшенко?! давай больше трэша про присмертного Карлсона!
показать весь комментарий
15.12.2021 13:49 Ответить
 
 