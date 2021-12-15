Заключенный в ОРДЛО Матюшенко находится в критическом состоянии, - Денисова

Состояние здоровья гражданина Украины Валерия Матюшенко, незаконно удерживаемого органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории Донецкой области в Макеевской исправительной колонии №32, критическое.

Об этом на своей странице в фейсбуке сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова. Цензор.НЕТ.

Омбудсмен отметила, что согласно медицинскому заключению по протоколу ультразвуковой диагностики щитовидной железы Валерий имеет признаки диффузно-очаговых изменений щитовидной железы и глубокую шейную лимфаденопатию с обеих сторон. Промедление с квалифицированным лечением может привести к онкологическому новообразованию.

Согласно рекомендациям врача, медобследование с привлечением квалифицированных специалистов должно проходить каждые три месяца. Валерий нуждается в постоянном медикаментозном обеспечении.



Валерий Матюшенко

Также Валерий Матюшенко имеет врожденное генетическое заболевание – синдром Туретта, характеризующийся подсознательными постоянными сокращениями мышц. После перенесенной пытки, его состояние ухудшилось, интервал между нервными тиками составляет всего несколько секунд, что приводит к моральному и физическому истощению.

По полученной информации, у Валерия Матюшенко произошло нападение: узел, образовавшийся в паховой зоне вследствие тяжелых работ в течение 10 месяцев в печально известной тюрьме "Изоляция", оказался паховой грыжей, что повлекло защемление кишечника. Без оперативного вмешательства ущемление может привести к летальному исходу. В условиях исправительной колонии вовремя оказать нужную медпомощь невозможно.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В тюрьмах и СИЗО в ОРДЛО незаконно содержат 30 женщин, подвергающихся пыткам, - Денисова

Валерий находится в плену с 15 июля 2017 года. После задержания пережил сильные побои, ему сломали ребра. 28 августа 2018 года был приговорен оккупантами за "шпионаж в пользу Украины" к 10 годам лишения свободы.

Четыре года Валерия Матюшенко исключают из списков на обмен и не допускают к нему представителей Международного Комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН.

"Все вышеназванные действия в отношении Валерия являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевским Конвенциям от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года.

Обращаюсь к руководству МККК в Украине срочно посетить Валерия Матюшенко, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для предоставления соответствующей помощи и поднятия вопроса о его увольнении по состоянию здоровья", - написала Денисова.