В законопроект №5719 снова внесли отклоненную парламентариями табачную поправку, - Лямец

В законопроект №5719 снова внесли лоббистскую поправку, которую ранее парламентарии уже отклонили. По мнению блогера, правка подана параллельно в два законопроекта, потому что очень важна для сохранения и усиления табачной монополии.

Об этом сообщил журналист Сергей Лямец. По мнению блогера, правка представлена ​​параллельно в два законопроекта, поскольку очень важна для сохранения и усиления табачной монополии.

30 ноября 2021 года, во время голосования за законопроект №5600 в Верховной Раде народные депутаты не поддержали правку №144. Отклоненная поправка практически без изменений была внесена новой правкой под № 105 в "Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины о зачислении акцизного налога по реализации субъектами розничной торговли табачных изделий" № 5719, который запланирован на голосование в ближайший четверг.

"Правка не только усилила бы, но и узаконила монополию Тедиса на табачном рынке. Например, депутаты сделали вид, будто хотят изменить лицензионные требования к оптовым операторам и повысить стоимость лицензий. На самом деле Гетманцев и Арахамия решили заставить табачные фабрики блокировать поставки своим покупателям, если те, например, заказывают товара на 20% больше, чем в среднем в течение предыдущих двух недель. На практике это означает, что ни один из конкурентов Тедиса не смог бы получить больше товара, чем на прошлой неделе. Следовательно, он не смог бы конкурировать с "Тедисом". Большинство покупателей по-прежнему досталось бы монополии. Монопольная правка №144 содержала и другие не менее дикие механизмы, которые должны блокировать конкуренцию на табачном рынке. Монополия на 70-80% рынка грозит превратиться во все 100%", - утверждает Лямец.

Кроме того, эту правку не поддерживает конкурирующее с монополией бизнес-сообщество. По словам журналиста из-за возможных принудительных блокировок производителями поставок такие компании потеряют бизнес, а тысячи работников – работу.

Журналист также сообщил, что правку №144 активно лоббировал налоговый комитет ВР во главе с Данилом Гетьманцевым и руководитель фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия, но документ при голосовании в зале необходимого количества голосов не набрал. Теперь аналогичный текст вносится под другой правкой в ​​другой закон и, по словам журналиста, может узаконить монополию Тедиса на табачном рынке общим объемом более 100 миллиардов гривен в год.

Также, по информации журналиста, несколько недель назад Арахамия и глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк встречались в Одессе со связанным с "Тедисом" бизнесменом Борисом Кауфманом.