До законопроєкту №5719 знову внесли відхилену парламентаріями тютюнову поправку, - Лямець

До законопроекту №5719 знову внесли лобістську поправку, яку раніше парламентарії вже відхилили. На думку, блогера, правка подана паралельно у два законопроєкти, бо є дуже важливою для збереження та посилення тютюнової монополії.

Про це повідомив журналіст Сергій Лямець. На думку блогера, правка подана паралельно у два законопроєкти, бо є дуже важливою для збереження та посилення тютюнової монополії.

30 листопада 2021 року, під час голосування за законопроєкт №5600 у Верховній Раді народні депутати не підтримали правку №144. Відхилена поправка практично без змін була внесена новою правкою під № 105 до "Проєкту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів" № 5719, що запланований до голосування в найближчий четвер.

"Правка не тільки посилила б, а й узаконила монополію "Тедісу" на тютюновому ринку. Наприклад, депутати вдали, ніби хочуть змінити ліцензійні вимоги до оптових операторів та підвищити вартість ліцензій. Насправді, Гетманцев та Арахамія вирішили змусити тютюнові фабрики блокувати постачання своїм покупцям, якщо ті, наприклад, замовляють товару на 20% більше, ніж у середньому протягом попередніх двох тижнів. На практиці це означає, що жоден із конкурентів "Тедіса" не зміг би отримати більше товару, ніж минулого тижня. Отже, він не зміг би конкурувати з "Тедісом". Більшість покупців, як і раніше, дісталося б монополії. Монопольна правка №144 містила й інші не менш дикі механізми, які мали блокувати конкуренцію на тютюновому ринку. Монополія на 70-80% ринку загрожує перетворитися на всі 100%", - стверджує Лямець.

Крім того, цю правку не підтримує бізнес-спільнота, що конкурує з монополією. За словами журналіста через можливі примусові блокування виробниками поставок такі компанії втратять бізнес, а тисячі працівників – роботу.

Журналіст також повідомив, що правку №144 активно лобіював податковий комітет ВР на чолі з Данилом Гетманцевим та керівник фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія, але документ під час голосування в залі необхідної кількості голосів не набрав. Тепер аналогічний текст вноситься під іншою правкою до іншого закону і, за словами журналіста, може узаконити монополію Тедіса на тютюновому ринку загальним обсягом понад 100 мільярдів гривень на рік.

Також за інформацією журналіста, кілька тижнів тому Арахамія та голова партії "Слуга народу", Олена Шуляк зустрічались в Одесі із пов’язаним із "Тедіс" бізнесменом Борисом Кауфманом.