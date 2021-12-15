Литва – убежденный сторонник европейской перспективы Украины, - Науседа
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Литва - убежденная сторонница предоставления европейской перспективы для Украины, Грузии и Молдовы.
Об этом в Twitter сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня в Брюсселе организована встреча лидеров Ассоциированного трио - Украины, Грузии, Молдовы. Прогресс, достигнутый ими за последние 12 лет, огромен. Мы должны продолжать реформы. Литва - убежденный сторонник европейской перспективы для партнеров "тройки" на востоке", - говорится в сообщении.
По его словам, принцип больше является ключевым.
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