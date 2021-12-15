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Литва – убежденный сторонник европейской перспективы Украины, - Науседа

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Литва – убежденный сторонник европейской перспективы Украины, - Науседа

Литва - убежденная сторонница предоставления европейской перспективы для Украины, Грузии и Молдовы.

Об этом в Twitter сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в Брюсселе организована встреча лидеров Ассоциированного трио - Украины, Грузии, Молдовы. Прогресс, достигнутый ими за последние 12 лет, огромен. Мы должны продолжать реформы. Литва - убежденный сторонник европейской перспективы для партнеров "тройки" на востоке", - говорится в сообщении.

По его словам, принцип больше является ключевым.

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Литовцям-черговий респект...
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15.12.2021 17:03 Ответить
Респект,Лієтуве !!! Респект лісовим братам !!!)))
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15.12.2021 17:05 Ответить
Дякуємо.
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15.12.2021 17:28 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

2 ч



Литва термінового евакуювала всіх працівників свого посольства у Пекіні, в тому числі членів їх родин.
Джерела повідомляють, що комуністи почали погрожувати життю, здоров'ю та безпеці литовських дипломатів у КНР.
19 литовських побратимів уже на шляху до Парижа.
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15.12.2021 17:43 Ответить
 
 