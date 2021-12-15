Литва - переконаний прихильник європейської перспективи України, - Науседа

Литва є переконаною прихильницею надання європейської перспективи для України, Грузії та Молдови.

Про це у Twitter повідомив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Брюсселі організовано зустріч лідерів Асоційованого тріо - України, Грузії, Молдови. Прогрес, досягнутий ними за останні 12 років, величезний. Ми маємо продовжувати реформи. Литва - переконаний прихильник європейської перспективи для партнерів "трійки" на сході", - йдеться в повідомленні.

За його словами, принцип більше за більше є ключовим.

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