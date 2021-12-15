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Литва (1537) Євросоюз (7020) Науседа Гітанас (256)

Литва - переконаний прихильник європейської перспективи України, - Науседа

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Литва - переконаний прихильник європейської перспективи України, - Науседа

Литва є переконаною прихильницею надання європейської перспективи для України, Грузії та Молдови.

Про це у Twitter повідомив президент Литви Гітанас Науседа, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в Брюсселі організовано зустріч лідерів Асоційованого тріо - України, Грузії, Молдови. Прогрес, досягнутий ними за останні 12 років, величезний. Ми маємо продовжувати реформи. Литва - переконаний прихильник європейської перспективи для партнерів "трійки" на сході", - йдеться в повідомленні.

За його словами, принцип більше за більше є ключовим.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Литовцям-черговий респект...
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15.12.2021 17:03 Відповісти
Респект,Лієтуве !!! Респект лісовим братам !!!)))
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15.12.2021 17:05 Відповісти
Дякуємо.
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15.12.2021 17:28 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

2 ч



Литва термінового евакуювала всіх працівників свого посольства у Пекіні, в тому числі членів їх родин.
Джерела повідомляють, що комуністи почали погрожувати життю, здоров'ю та безпеці литовських дипломатів у КНР.
19 литовських побратимів уже на шляху до Парижа.
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15.12.2021 17:43 Відповісти
 
 