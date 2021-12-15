Владимир-Волынский переименовали во Владимир
Новости Цензор.НЕТ Общество
Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский и вернула ему историческое название Владимир.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".
За переименование проголосовали 348 депутатов.
Инициативу переименования осенью этого года выдвинул горсовет. Так, 1 октября большинство местных депутатов проголосовали за, отправив решение в Верховную Раду на утверждение.
Местные власти объяснили, что так городу возвращают историческое название Владимир, которое оно имело до 1911 года. Часть "Волынский", которую начали использовать во времена Российской империи, чтобы не путать с другим городом в России, сейчас решили убрать.
Первое летописное упоминание о городе Владимире датируется 988 годом. В царское время Владимир получил приставку "Волынский", чтобы отличать его от русского Владимира. Во время пребывания города в составе Польши его называли Włodzimierz, а после прихода советской власти вернулись к названию Владимир-Волынский.
Пожалуйста, подождите...
Ніхто не заперечує, що сир із молока кАзлів- це ьіськонно сруськая мАлочка, а як жити іншим, що не набуханими вилазять с утробища матьии?
Геть забув за ті фото із здоровенними (205см.) чорними кептуриками та омана-віслюківського... Дивно, а як Вава, приховує такий зріст на фоні Меркель (165см.).
Своё переименуй а потом приходи.
Хочете увіковічувати комуняк і фашистів - переїжджайте в кацапстан.
"Навіщо ви пишете що жителі виберуть або фашистську або комуняцьку назву?" Чому ви по-ідіотськи робите вигляд, що не знаєте, як жителі вже перейменованих міст хочуть повернути комуняцькі назви? Проспект Жукова в Харкові жителі міста захотіли. То чому ви тут дурником прикидуєтеся?
Инициативу переименования осенью этого года выдвинул горсовет. Так, 1 октября большинство местных депутатов проголосовали за, отправив решение в Верховную Раду на утверждение.
P.S. Всі мої знайомі і родичі з Дніпра НІКОЛИ у розмові не називали місто Дніпропетровськом, а лише Дніпром...
Нечем больше заняться
Надежда - кацапка
Валентин - малолетний кацап, сын Надежды
Назван в честь Святого Петра, небесного покровителя царя-основателя,
Але місто Волинь в Польщі там і зараз є- точніше за ********* мірками, село
Володимир-Волинський.
Офіційний сайт міста.
этот город и по русски должен писаться Володимир
он так издавна и назывался Володимѣрь
Приставки до міст як правило вносились в імперії при будівництві залізниць. Так залізнична станція відкрита 1908 року при будівництві залізничної лінії Ковель - Володимир.
В 1911 році почало іменуватися Владимиръ-Волынскій, щоб відрізнити його від російського Владимира-над-Клязьмою (рос. Владимир),
Поверніть нарешті вже назви Аккерману і Бірзулі , а то що це за Бєлгород_Дністровський і Подольск. Взагалі ніяк не звучить.
Перейменували на Володимира Володимировича чи Володимира Александровича?
это уничтожение наследия проклятого царизьма!
уряяяяя.
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Харків- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Нова Каховка- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколи
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія