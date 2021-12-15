Владимир-Волынский переименовали во Владимир

Верховная Рада переименовала город Владимир-Волынский и вернула ему историческое название Владимир.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Громадське".

За переименование проголосовали 348 депутатов.

Инициативу переименования осенью этого года выдвинул горсовет. Так, 1 октября большинство местных депутатов проголосовали за, отправив решение в Верховную Раду на утверждение.

Местные власти объяснили, что так городу возвращают историческое название Владимир, которое оно имело до 1911 года. Часть "Волынский", которую начали использовать во времена Российской империи, чтобы не путать с другим городом в России, сейчас решили убрать.

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Первое летописное упоминание о городе Владимире датируется 988 годом. В царское время Владимир получил приставку "Волынский", чтобы отличать его от русского Владимира. Во время пребывания города в составе Польши его называли Włodzimierz, а после прихода советской власти вернулись к названию Владимир-Волынский.