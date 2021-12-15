Володимир-Волинський переіменували на Володимир
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський Волинської області та повернула йому історичну назву Володимир.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".
За перейменування проголосували 348 депутатів.
Ініціативу перейменування восени цього року висунула міськрада. Так, 1 жовтня більшість місцевих депутатів проголосували за, надіславши рішення до Верховної Ради на затвердження.
Місцева влада пояснила, що так місту повертають історичну назву Володимир, яку воно мало до 1911 року. Частину "Волинський", яку почали використовувати за часів Російської імперії, щоб не плутати з іншим містом у Росії, тепер вирішили відкинути.
Перша літописна згадка про місто Володимир датується 988 роком. У царські часи Володимир отримав приставку "Волинський", щоб відрізняти його від російського Владимира. Під час перебування міста у складі Польщі його називали Włodzimierz, а після приходу радянської влади повернулись до назви Володимир-Волинський.
Будь ласка, зачекайте...
Ніхто не заперечує, що сир із молока кАзлів- це ьіськонно сруськая мАлочка, а як жити іншим, що не набуханими вилазять с утробища матьии?
Геть забув за ті фото із здоровенними (205см.) чорними кептуриками та омана-віслюківського... Дивно, а як Вава, приховує такий зріст на фоні Меркель (165см.).
Своё переименуй а потом приходи.
Хочете увіковічувати комуняк і фашистів - переїжджайте в кацапстан.
"Навіщо ви пишете що жителі виберуть або фашистську або комуняцьку назву?" Чому ви по-ідіотськи робите вигляд, що не знаєте, як жителі вже перейменованих міст хочуть повернути комуняцькі назви? Проспект Жукова в Харкові жителі міста захотіли. То чому ви тут дурником прикидуєтеся?
Инициативу переименования осенью этого года выдвинул горсовет. Так, 1 октября большинство местных депутатов проголосовали за, отправив решение в Верховную Раду на утверждение.
P.S. Всі мої знайомі і родичі з Дніпра НІКОЛИ у розмові не називали місто Дніпропетровськом, а лише Дніпром...
Нечем больше заняться
Надежда - кацапка
Валентин - малолетний кацап, сын Надежды
Назван в честь Святого Петра, небесного покровителя царя-основателя,
Але місто Волинь в Польщі там і зараз є- точніше за ********* мірками, село
Володимир-Волинський.
Офіційний сайт міста.
этот город и по русски должен писаться Володимир
он так издавна и назывался Володимѣрь
Приставки до міст як правило вносились в імперії при будівництві залізниць. Так залізнична станція відкрита 1908 року при будівництві залізничної лінії Ковель - Володимир.
В 1911 році почало іменуватися Владимиръ-Волынскій, щоб відрізнити його від російського Владимира-над-Клязьмою (рос. Владимир),
Поверніть нарешті вже назви Аккерману і Бірзулі , а то що це за Бєлгород_Дністровський і Подольск. Взагалі ніяк не звучить.
Перейменували на Володимира Володимировича чи Володимира Александровича?
это уничтожение наследия проклятого царизьма!
уряяяяя.
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Харків- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Нова Каховка- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколи
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія