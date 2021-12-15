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Волинь (650) ВР (11730) перейменування (504)

Володимир-Волинський переіменували на Володимир

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Володимир-Волинський переіменували на Володимир

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський Волинської області та повернула йому історичну назву Володимир.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Громадське".

За перейменування проголосували 348 депутатів.

Ініціативу перейменування восени цього року висунула міськрада. Так, 1 жовтня більшість місцевих депутатів проголосували за, надіславши рішення до Верховної Ради на затвердження.

Місцева влада пояснила, що так місту повертають історичну назву Володимир, яку воно мало до 1911 року. Частину "Волинський", яку почали використовувати за часів Російської імперії, щоб не плутати з іншим містом у Росії, тепер вирішили відкинути.

Дивіться: Не Росія, а Московія: львівські депутати намагалися перейменувати країну-окупанта. ВIДЕО

Перша літописна згадка про місто Володимир датується 988 роком. У царські часи Володимир отримав приставку "Волинський", щоб відрізняти його від російського Владимира. Під час перебування міста у складі Польщі його називали Włodzimierz, а після приходу радянської влади повернулись до назви Володимир-Волинський.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
а кривой рог - в кривой володымыр ))
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15.12.2021 17:22
+23
Хрипорог.)
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15.12.2021 17:31
+19
Добре хоч не в Володимир Зеленський...
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15.12.2021 17:22
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15.12.2021 17:21 Відповісти
Ща кацапы по ошибке будут всю свою секретную инфу сливать...
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15.12.2021 17:23 Відповісти
Порадьте Олександре, а куди написати та з ким об'єднатись, щоб мати змогу не читати на жодному шматку сиру- КАКЦАБСЬКИЙ аль сруссський..?
Ніхто не заперечує, що сир із молока кАзлів- це ьіськонно сруськая мАлочка, а як жити іншим, що не набуханими вилазять с утробища матьии?
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15.12.2021 18:46 Відповісти
а кривой рог - в кривой володымыр ))
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15.12.2021 17:22 Відповісти
в Хриплый Владимир
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15.12.2021 17:25 Відповісти
в белые дороги)
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15.12.2021 17:26 Відповісти
белые дорожки ))
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15.12.2021 17:45 Відповісти
Хриповлад
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15.12.2021 17:27 Відповісти
Хрипорог.)
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15.12.2021 17:31 Відповісти
а що вам не так? Жодного кума Вави на держ і уявних посадах; чемпіони по боротьбі з усього (над глуздом); дороги- найдорожчі за всю історію країни, а значить ПОБУДОВАНІ НА СОВІСТЬ, бо євреями із лопатами.
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15.12.2021 18:01 Відповісти
кумів немаэ, але виключно ЗЕбеніни однополчани по косяку від воєнкомату
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15.12.2021 19:57 Відповісти
дякую Dust, промили мені пам'ять...
Геть забув за ті фото із здоровенними (205см.) чорними кептуриками та омана-віслюківського... Дивно, а як Вава, приховує такий зріст на фоні Меркель (165см.).
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15.12.2021 20:12 Відповісти
Справедливо!
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15.12.2021 17:22 Відповісти
Добре хоч не в Володимир Зеленський...
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15.12.2021 17:22 Відповісти
не пишите с ошибками.
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15.12.2021 17:24 Відповісти
Ты то куда лезешь мешканец миста с названием придуманным кацапами?
Своё переименуй а потом приходи.
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15.12.2021 18:14 Відповісти
Еще один из той же серии, бо правильно не володимир - а ВАВА ЗЕБИЛЬСКИЙ.
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15.12.2021 18:23 Відповісти
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15.12.2021 19:58 Відповісти
Лучше бы не ВР, а жители города это сделали. Надо уважать горожан. У нас также сделали - будто бы и нет нас(г. Днепр).
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15.12.2021 17:23 Відповісти
Если начать уважать это население, то п##да всему придет. Пусть лучше декларируют с 95 года кто где какие заначки завёл.
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15.12.2021 17:26 Відповісти
На каазлабад - посамовольничать громадой, я потом с вас обхохочусь...
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15.12.2021 17:26 Відповісти
А якщо містяни захочуть Гітлерівськ, то теж з ними потрібно рахуватися?

Хочете увіковічувати комуняк і фашистів - переїжджайте в кацапстан.
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15.12.2021 17:38 Відповісти
Вы не путайте свои идеи с предложенным мною. Пусть бы сами горожане или на крайний случай миська рада проголосовали бы за тот же Владимир, думаю никто это оспаривать не стал бы. А свои идеи фашизма и коммунизма оставьте при себе.
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15.12.2021 17:42 Відповісти
На моє питання ви так і не відповіли.
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15.12.2021 17:45 Відповісти
А у вас не было питання, а была пропаганда фашизма и коммунизма. Я это отметил и сделал вам замечание. Надеюсь и редакция уважаемого издания обратит на это внимание.
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15.12.2021 17:58 Відповісти
Тобто замість відповіді - сам дурак? В дусі скабєєвої.
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15.12.2021 18:05 Відповісти
Опорожнився дибіл? Полегчало?
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15.12.2021 17:59 Відповісти
Що, тебе вспучило від повернення українському місту його давньої назви? Обтікай, кацаполюбе.
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15.12.2021 18:04 Відповісти
Це не мене вспучило а вас ідіотів увесь час пучить. Вам важко зрозуміти що назву міста мають обирати жителі того самого міста а не ідіоти з верховної ради, яким насрати і на саме місто і на його жителів, які голосують за гроші і все ніяк не нажеруться? Навіщо ви пишете що жителі виберуть або фашистську або комуняцьку назву? Навіщо ви свідомо ображаєте людей та провокуєте їх на суперечки та образи? Ви бл-кий троль за гроші чи просто ідіот?
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16.12.2021 09:42 Відповісти
Із статті: "Ініціативу перейменування восени цього року висунула міськрада." Міськраду обрали жителі міста, чи ідіоти з Верховної Ради?

"Навіщо ви пишете що жителі виберуть або фашистську або комуняцьку назву?" Чому ви по-ідіотськи робите вигляд, що не знаєте, як жителі вже перейменованих міст хочуть повернути комуняцькі назви? Проспект Жукова в Харкові жителі міста захотіли. То чому ви тут дурником прикидуєтеся?
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16.12.2021 17:06 Відповісти
При виборі назви міська рада то обкурені курви - вони не звітують виборцям і роблять що хочуть. Потрібне у кожному випадку якесь голосування чи референдум.
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16.12.2021 18:27 Відповісти
Вы, Михаил Сомов, внимательно новость читали?
Инициативу переименования осенью этого года выдвинул горсовет. Так, 1 октября большинство местных депутатов проголосовали за, отправив решение в Верховную Раду на утверждение.
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15.12.2021 18:22 Відповісти
Прочитал до конца. Действительно инициативу подал горсовет. Приношу извинения. Но Днепр у нас переименовала ВР, что на мой взгляд неправильно. И жители города и горсовет вполне могли это сделать без ВР. Иначе зачем они нужны...
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15.12.2021 19:40 Відповісти
Не могли они сделать єто сами. Такие переименования делает ТОЛЬКО Верховная Рада.
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15.12.2021 20:39 Відповісти
Это плохо. На мой взгляд ВР и Верховный Суд или Конституционный Суд должны только визировать такие решения, а право решать должно быть у местных жителей.
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15.12.2021 20:43 Відповісти
С учетом понаехов вы бы его тогда в Нью-Донецк переименовали вместо Днепра
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16.12.2021 00:28 Відповісти
Вы не из Днепра - не надо нести чушь.
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16.12.2021 10:57 Відповісти
"Инициативу переименования осенью этого года выдвинул горсовет. Так, 1 октября большинство местных депутатов проголосовали за, отправив решение в Верховную Раду на утверждение. " Вы читать умеете или как?
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15.12.2021 18:24 Відповісти
Так міська рада и проголосовала и написали в ВР, вы читали вообще вышеописанное?
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15.12.2021 19:06 Відповісти
Так міськрада перед цим і проголосувала, але перейменування має прийняти ще й Верховна Рада!
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15.12.2021 19:19 Відповісти
Интересно, кстати, а в при совке, когда к древнему Владимиру присобачили приставку Волынский, спрашивали жителей?
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15.12.2021 18:31 Відповісти
Там цікава історія - був Володимир, в 1911 при царі став Володимир-Волинський, потім при поляках Володимир і в 1939 совєти, як не дивно, повернули царську назву...
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15.12.2021 19:17 Відповісти
А когда поделили Польшу с Гитлером, то спрашивали жителей Бреста и всей Берестейщины о том чтоб вместо возвращения в Украину, присоединять к Беларуси?
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17.12.2021 00:15 Відповісти
Так якраз саме жителі міста і просили це - там навіть петиція набрала голоси і було звернення мерії... Якщо ви не в темі, то може краще помовчати?

P.S. Всі мої знайомі і родичі з Дніпра НІКОЛИ у розмові не називали місто Дніпропетровськом, а лише Дніпром...
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15.12.2021 19:16 Відповісти
Давно пора було ліквідувати касабську приставку
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15.12.2021 17:25 Відповісти
Навпаки нашу прибрали.
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15.12.2021 17:32 Відповісти
Аргументуйте.
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15.12.2021 17:39 Відповісти
А и Б сидели на трубе, Б убрали, что осталось на трубе?
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15.12.2021 17:41 Відповісти
Потужний аргумент, чо.
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15.12.2021 17:43 Відповісти
Наш Володимир на 300 років старший касабського
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15.12.2021 17:44 Відповісти
Очень ценное решение
Нечем больше заняться
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15.12.2021 17:36 Відповісти
"Какая разніца" сплила.
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15.12.2021 17:40 Відповісти
Ну, на бутылку тебя насадили - чем еще заниматься?
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16.12.2021 00:29 Відповісти
Нарешті! Вітаю!
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15.12.2021 17:41 Відповісти
Не путай коцапсько шльондро древнє місто ВОЛОДИМИР! засноване князем Володимиром !!!хрестителем Русі колишню столицю Галицько Волинського князівства з хрипатим збоченцем.
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15.12.2021 18:10 Відповісти
Тепер час повернути місту Первомайську (Миколаївської) давню історичну назву - Богополь.
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15.12.2021 18:07 Відповісти
вобще это козлины должны были переименовать свой город на Владимир-Кацапский либо Владимир-Козлячий.
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15.12.2021 18:08 Відповісти
Владимир-на-Клизьме
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15.12.2021 18:29 Відповісти
Владімір на швабрє.
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15.12.2021 18:35 Відповісти
Владимир - кацап

Надежда - кацапка

Валентин - малолетний кацап, сын Надежды

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16.12.2021 00:30 Відповісти
Добре, що ці тупі наркомани із слуг не поміняли Волинський на Зеленський, а оставили просто Володимир))))
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15.12.2021 18:43 Відповісти
Предлагаю Швабростану Путлера переименовать Санктъ-Питирьбюргер в чЛенинград,поскоку блокада чЛенинграда оставила глубокий след на судьбах великороссов всея РАБссии... дремучей...
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15.12.2021 18:56 Відповісти
Санктъ-Петербург названий на честь першого Папи Римського.

Назван в честь Святого Петра, небесного покровителя царя-основателя,
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16.12.2021 00:22 Відповісти
Pravilno vostonovili istinoje nazvanyja>Vladimir Svetoslavic byl velikim kniazem Kijevskoj rusi i etot gorod v te vremna byl odin iz vaznix po torgovle i izvesnen.Vot u kacapov takze jest Vladimir,no realno s kniazem Vladimirom neimejet nicego obcego.
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15.12.2021 19:03 Відповісти
Правильно! Коли його заснували, він так і називався. Перша згадка у 988 році.
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15.12.2021 19:37 Відповісти
Володимир Великий місто не засновував у 988 році,а переназвав на свою честь.До того місто називалося Ладомир і існувало вже більше ніж століття. В діалектах заходу України ім'я "Володимир",як такого, нема.А є Владик,Ладик,Владзьо,Ладзьо.Це може і бути зв'язано з тим,що колись Ладомир став Володимир.
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15.12.2021 20:52 Відповісти
Можу посперечатись- повість врємєнних літ каже що Бужани /Волиняни жили в містечку Волинь, яке Володимир зруйнував а жителів переселив на східний берег річки Бог (Буг) де навпроти зрунованого племінного центру Волинь заснував нове місто, назвавши його на свою честь.

Але місто Волинь в Польщі там і зараз є- точніше за ********* мірками, село
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17.12.2021 00:09 Відповісти
"Зі слів літописця Нестора "доблесний князь Олег покорив в 885 году славянские племена". Ці слов'янські племена жили у верхів'ях рік Західний Буг і правого притоку Прип'яті,центром яких було місто Ладомир.За угорськими хроніками,так званими "Нотаріями короля Бели",місто існувало вже в 884 році під назвою Ладомир.А перша літописна згадка про місто під назвою Ладомир відноситься до 866,а Володимира-до 988 року.Вона збереглась у "Повісті временних літ"-найдревнішому київському літописі,укладеному у 12ст.на основі попередніх літописних записів та у давніх літописах під 988 роком..."

Володимир-Волинський.
Офіційний сайт міста.
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17.12.2021 01:36 Відповісти
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15.12.2021 20:15 Відповісти
почему Цензор пишет город Владимир, названия городов не переводятся
этот город и по русски должен писаться Володимир
он так издавна и назывался Володимѣрь
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15.12.2021 20:17 Відповісти
бо переводить гугл
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16.12.2021 00:18 Відповісти
Вы все будете смеяться,но в москальской госдуре какой- то поц уже получил разрыв пердака от этой новости.Сказал,что город Владимир может быть только один,и он в мокшандии.Существование города Сент Питерсберг в Штатах его не смущает,и города Москва где-то во Флориде тоже.
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15.12.2021 21:11 Відповісти
Це була хотелка москви про цю приставку "Волинський", так як історично номером один є і завжди буде саме Володимир який знаходиться в Україні,а не російський тезка,звісно їх це дратує бо вони все прагнуть привласнити і чужу історію також,такі вони касапи від природи.
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15.12.2021 22:02 Відповісти
Після приєднання до Російської імперії у 1795 році місто називалось Владимиръ,

Приставки до міст як правило вносились в імперії при будівництві залізниць. Так залізнична станція відкрита 1908 року при будівництві залізничної лінії Ковель - Володимир.

В 1911 році почало іменуватися Владимиръ-Волынскій, щоб відрізнити його від російського Владимира-над-Клязьмою (рос. Владимир),
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16.12.2021 00:18 Відповісти
А в Москві у Флориді є мавзолей з мумією?
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16.12.2021 00:13 Відповісти
Дивуюсь чому не зробили це відразу ще у 1991 році. І місто і людина має мати свою власну назву яку йому дали батьки.
Поверніть нарешті вже назви Аккерману і Бірзулі , а то що це за Бєлгород_Дністровський і Подольск. Взагалі ніяк не звучить.
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15.12.2021 22:30 Відповісти
у 1991 році ще совкодрочерів було багато
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16.12.2021 00:11 Відповісти
А чому замість Чорновола мудрий нарід вибрав комуняку Кравчука?
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17.12.2021 00:05 Відповісти
Тема розкрита не повністю
Перейменували на Володимира Володимировича чи Володимира Александровича?
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15.12.2021 22:34 Відповісти
Следующий Белгород-Днестровский
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15.12.2021 22:58 Відповісти
Кстати да
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16.12.2021 00:32 Відповісти
Вітаю володимирців
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16.12.2021 00:10 Відповісти
тю ..ленин иили путлир а вы не у курсе ктотакой вовка( гавняшки
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16.12.2021 01:05 Відповісти
1911 - это не декоммунизация.
это уничтожение наследия проклятого царизьма!
уряяяяя.
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16.12.2021 03:23 Відповісти
Одеса - Коцюбіїв
Дніпро- Кам'янка/Старі Кодаки/Новий Кодак/Самар
Маріуполь- Домаха
Біла Церква- Юр'їв
Харків- Шарукань
Черкаси- Родня або Арса/Арта. Колись це був острів Русів (старе гирло Дніпра тепер пересохло).
Нова Каховка- Кизи кермен.
Нікополь- Микитинська Січ
Вознесенськ- Соколи
Голта- Первомайськ
Кіровоград- Лелеківка/Завадівка/Кущівка/Міщанська слобода.
Дніпродзержинськ- Кам'янське/Романкове.
Кривий ріг- Рога
Новомосковсь- Новоселиця/Самарчик
Павлоград- Матвіївка.
Донецьк- Мандрики
Соледар- Брянцівка
Горлівка- Сухий яр/Жований ліс
Торез- Олексіївка
Луганськ- Вергунка/Кам'яний брід
Брянка- Яр Кам'яний/Лозова
Лисичанськ- Лисичий Байрак
Первомайськ (луганськ.обл) - Петро-Мар'ївка
Миколаїв- Кіммерія
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17.12.2021 00:02 Відповісти
 
 