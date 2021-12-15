333 млн вместо жилья для военнослужащих потратят на оружие
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Кабинет министров перераспределил 333,2 млн грн, ранее выделенных на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Теперь эти деньги пойдут на покупку вооружения и военной техники.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Согласно распоряжению №1655 от 15 декабря, правительство перераспределило 333 млн 188 тыс. грн из программы "строительство (покупка) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины" на программу "развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" .
В распоряжении отмечается, что Минобороны не смогло построить запланированное жилье из-за того, что застройщик не способен выполнить условия договора.
В связи з этим, принимая во внимание приоритетность мер государства по оснащению ВСУ, правительство перераспределило средства между программами по закупке вооружения и военной техники, в частности, на аванс для закупки берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".
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15.12.21 17:03
Кабмін виділив "Укравтодору" з держбюджету ще 20 мільярдів (оновлено)
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Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, 15 грудня.
Джерело: https://biz.censor.net/n3305387
Якщо ще урізати зарплати/ пенсії держчиновників до країн ЄС і додати до попередніх вилучень - можна КУПИТИ два комплекса "Петріот" ,або (більш реально) закрити ВСІ міста - мільйоники "залізним куполом" як мінімум!
Не говорячи про 40 мільярдів $ які кожного року крадуть і виводять у офшори зелені мародери!
но самым скромным прикидкам - квартал95 будет "выступать 36 часов в сутки, 15 дней в неделю на протяжении 500+ дней в году" и на каждом концерте будет не меньше 1 млн. зрителей..
во всяком случаи, именно из такого рассчета им достанутся средства из бюджета))
вот твари
Не,ну че вы?.... это все просто...общеразвивающее....
Якщо ще урізати зарплати/ пенсії держчиновників до країн ЄС і додати до попередніх вилучень - можна КУПИТИ два комплекса "Петріот" ,або (більш реально) закрити ВСІ міста - мільйоники "залізним куполом" як мінімум!
Не говорячи про 40 мільярдів $ які кожного року крадуть і виводять у офшори зелені мародери!
хай живе Хунта !!!!!!