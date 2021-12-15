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333 млн вместо жилья для военнослужащих потратят на оружие

Новости Цензор.НЕТ Общество

333 млн вместо жилья для военнослужащих потратят на оружие

Кабинет министров перераспределил 333,2 млн грн, ранее выделенных на строительство жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Теперь эти деньги пойдут на покупку вооружения и военной техники.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Согласно распоряжению №1655 от 15 декабря, правительство перераспределило 333 млн 188 тыс. грн из программы "строительство (покупка) жилья для военнослужащих Вооруженных сил Украины" на программу "развитие, закупка, модернизация и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования" .

В распоряжении отмечается, что Минобороны не смогло построить запланированное жилье из-за того, что застройщик не способен выполнить условия договора.

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В связи з этим, принимая во внимание приоритетность мер государства по оснащению ВСУ, правительство перераспределило средства между программами по закупке вооружения и военной техники, в частности, на аванс для закупки берегового ракетного комплекса 360МЦ "Нептун".
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Топ комментарии
+34
Вчергове зелені наплювали на військових.
Економити на утриманні Зєлі, Єрмака, Татарова, багаточисельних Гогі їм в голову не приходить.
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15.12.2021 17:55
+34
А из того, что Бени собираются подарить, нельзя выделить?
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15.12.2021 17:55
+29
_Вот как антиукраинские суки хитро завернули: рассорить военных без жилья с теми, кто требует вооружить ВСУ.
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15.12.2021 17:58
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Вчергове зелені наплювали на військових.
Економити на утриманні Зєлі, Єрмака, Татарова, багаточисельних Гогі їм в голову не приходить.
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15.12.2021 17:55 Ответить
333 млн то фигня, шмыгаль та зеЛох деребанят значительно большими объемами..

15.12.21 17:03
Кабмін виділив "Укравтодору" з держбюджету ще 20 мільярдів (оновлено)
Кабінет міністрів прийняв постанову про перерозподіл 20 млрд грн на ремонт та утримання автошляхів.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, 15 грудня.

Джерело: https://biz.censor.net/n3305387
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15.12.2021 18:03 Ответить
зеУБЛЮДОК неделю назад обещал обеспечить всех нуждающихся !Сбрехал гнида ,как всегда ! Почему не взял , со своих хотелок "университет " ремонты гос резиденций ,самолетов ……
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15.12.2021 18:08 Ответить
Ватний ТВ канал Дом , де тільки на одне шоу Палчьковского з податків виділили 12 млн грн . 1 однокімнатна і одна двокімнаттна ,наприклад, в Житомирі.
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15.12.2021 19:25 Ответить
ЗеИУДУ ГЕТЬ ! Брехун ничтожный
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15.12.2021 18:11 Ответить
Урізавше "Велике годівництво", хотелкі нелоха,тільки обмеживши утриманя ОПи президента,до розміру утриманя Адміністрації Президанта Порошенка - отримаємо майже ДВА МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ!
Якщо ще урізати зарплати/ пенсії держчиновників до країн ЄС і додати до попередніх вилучень - можна КУПИТИ два комплекса "Петріот" ,або (більш реально) закрити ВСІ міста - мільйоники "залізним куполом" як мінімум!
Не говорячи про 40 мільярдів $ які кожного року крадуть і виводять у офшори зелені мародери!
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15.12.2021 19:09 Ответить
А из того, что Бени собираются подарить, нельзя выделить?
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15.12.2021 17:55 Ответить
Дійсно, Бєні, Фірташу Зєля та Ко дарують мільярди. На них точно можна було побудувати або купити житло для всіх військових України.
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15.12.2021 17:59 Ответить
то нельзя , святое не трогать !!!.... а " зброя " наверняка секретная , ее всем показывать нельзя !
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15.12.2021 18:09 Ответить
_Вот как антиукраинские суки хитро завернули: рассорить военных без жилья с теми, кто требует вооружить ВСУ.
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15.12.2021 17:58 Ответить
Все, что надо знать про "обисцянки" зеленых рулевых
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15.12.2021 17:59 Ответить
кстати, да.. 2 недели назад зеЛох из портков выпрыгивал, клявшись на пресс-"я-президент аж 74 раза!", что "обеспечим в 2022 году всех военных жильем"
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15.12.2021 18:05 Ответить
Так він і забезпечить. Землянки та бліндажі також вважається за житло!
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15.12.2021 18:27 Ответить
Лучше бы 8 млрд "зеленой тысячи" потратили бы на вооружение.
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15.12.2021 17:59 Ответить
низя.. те 8 млрд.грн уже обещаны кварталу95..

но самым скромным прикидкам - квартал95 будет "выступать 36 часов в сутки, 15 дней в неделю на протяжении 500+ дней в году" и на каждом концерте будет не меньше 1 млн. зрителей..

во всяком случаи, именно из такого рассчета им достанутся средства из бюджета))
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15.12.2021 18:08 Ответить
А не порядніше було б "перерозподілити" кошти за рахунок "Великого крадівництва"? Може, вже досить військових ігнорувати? Обіцяв житло,- будь ласкавий! Вони більше за інших заслуговують обіцяного.
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15.12.2021 18:01 Ответить
Почему все так запутано в Украине ? Даже первоочередные потребности понимаются под сомнениями. Олигархи продолжают вздымать ил со дна.
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15.12.2021 18:05 Ответить
А что тут запутанного...обычная зелёная схема,за 2,5года пора бы ее уже понять -вылезает зекрыса и брешет ,что кому то выделит бабло -идиоты счастливы,а через две недели эти деньги ,под благовидным предлогом,зекрыса забирает себе -надо платить Бене и покупать рейтинг,раздавая по 500тыщ баксов- тоже не карманные деньги и т д
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15.12.2021 18:39 Ответить
Дать жилье и купить вооружения не получается, а хоронить ковидные деньги в показуху с "великим крадівництвом" - без проблем....
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15.12.2021 18:07 Ответить
Той хто не буде годувати свою армію-буде годувати чужу...
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15.12.2021 18:07 Ответить
А кто тебе сказал что ВСУ - это их армия? Вот кто?
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15.12.2021 18:11 Ответить
Кстати да, резонный вопрос.
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15.12.2021 18:20 Ответить
Нормальная Бенина схема: военнослужащие без жилья отдали деньги на закупку ОіВТ.
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15.12.2021 18:09 Ответить
а почему нельзя было изъять эти миллионы с депутанских денег на оплату аренды жилья????
вот твари
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15.12.2021 18:19 Ответить
ЗЕ проявил заботу в очередной раз. А стесняюсь спросить, сколько бабл уходит на содержание все й той ЗЕшоблы в ОПе?
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15.12.2021 18:30 Ответить
Мдаа. Все было бы смешно, если бы не было так грустно. Это один из дзвоночков, что время собирать тревожный чемоданчик. Я рекомендую рюкзачек, меньше нагрузка на позвоночник. Обязательно просмотрите серии Бушкрафт, ночь в лесу на морозе, правила выживания.
Не,ну че вы?.... это все просто...общеразвивающее....
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15.12.2021 18:36 Ответить
плять может лучше пусть возьмут у 'великого крадивныства' бабки?!!!
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15.12.2021 18:36 Ответить
Та й взагалі ,віддайте їх Бєні . Йому потрібніше . .
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15.12.2021 18:42 Ответить
головне що з великого крадівництьсва ні копійки не взяли....та й з утриманя ОП теж....
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15.12.2021 18:43 Ответить
10млн долларов, это 10 джавелинов или паладинов. Или одна треть ф35.
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15.12.2021 18:44 Ответить
8 лет...
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15.12.2021 18:46 Ответить
Кончена "верхівка" міряє і завжди міряла не Джавелінами, а Майбахами і Теслами.
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16.12.2021 10:46 Ответить
м-Даки. А себе они не хотят зарплаты и содержание на аппарат ВР, Кабмина и ВР уменьшить. Г-Доны
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15.12.2021 18:49 Ответить
Бени разрешили не платить 4,5 млрда податков, этих средств хватило бы на оснащение всей армии "нептунами". а так всего дадут аванс на один комплекс..
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15.12.2021 19:04 Ответить
Будет дежурная отговорка - "кто в окопах живет тому квартиры не нужны"
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15.12.2021 19:06 Ответить
Банду - ГЕТЬ!!!!!
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15.12.2021 19:06 Ответить
Урізавше "Велике годівництво", хотелкі нелоха,тільки обмеживши утриманя ОПи президента,до розміру утриманя Адміністрації Президанта Порошенка - отримаємо майже ДВА МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ!
Якщо ще урізати зарплати/ пенсії держчиновників до країн ЄС і додати до попередніх вилучень - можна КУПИТИ два комплекса "Петріот" ,або (більш реально) закрити ВСІ міста - мільйоники "залізним куполом" як мінімум!
Не говорячи про 40 мільярдів $ які кожного року крадуть і виводять у офшори зелені мародери!
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15.12.2021 19:08 Ответить
Де ще у світі є військові, зарплати яких не вистачає на елементарні житлові умови? Звідки взяти військовим гроші на придбання квартири? Перш, ніж щось п...нути, думай. Може хочеш піти до арміі та великі гроші гребти, я можу посприяти з контрактом.
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15.12.2021 19:18 Ответить
У світі існують програми знижок та інших заходів на придбання пільгового житла для потрібних країні категорій працівників. Це тільки в совкі були черги на житло. Хоча чому лише були?
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16.12.2021 04:35 Ответить
А кто вернул 11млрд. кубов газа государству, отняв у Фирташа? А Криворожь сталь? Ферросплавный был?
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15.12.2021 19:09 Ответить
Мій син чекає квартиру 32 роки. При таких президентах, яких мала і має Украіна, іі захисники будуть залишатись найнезахищеними членами суспільства. Найбільше мне непокоіть майбутнє моіх внуків, як ім далі бути без житла, коли син піде у відставку.
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15.12.2021 19:13 Ответить
Шмігаль це зробив спеціально, щоб був конфлікт інтересів. Розділяй і володарюй. Тільки так можна зберегти владу цій банді в країні
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15.12.2021 19:23 Ответить
Кідараси !!!!!!!!!

хай живе Хунта !!!!!!
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15.12.2021 19:36 Ответить
Это что же получается. Вояки жопы ихние должны защищать, а с жильем подождите. У нас козляндия на пороге пляшет, а нам нажраться нечем, вот и подождите, идите еще постреляйте. Солдат любят, только когда жопа дымится..
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15.12.2021 19:41 Ответить
При Порохе хватало и на оружие и на жильё. При Зеле хватает только на Беню...
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15.12.2021 20:10 Ответить
Вот и решили вопрос с очередью на жилье... Даже раньше времени. А потом примут ещё один какой-нибудь закон, к примеру ,переименуют войска с ВСУ на Войска Альянса и вопрос выдачи жилья воинам ВСУ сам снимется с повестки дня... Уже это проходили.
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15.12.2021 20:37 Ответить
всё равно зрада-зрада.
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16.12.2021 03:17 Ответить
Нет, провокатор ты хренов, очередная победа! Военнослужащим вместо квартир показали хрен с маслом, а ты, гнида, юродствуешь
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16.12.2021 10:13 Ответить
Якщо потрусити суддівсько-прокурворську банду, то можна забезпечити житлом не тільки усіх військових.
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16.12.2021 10:43 Ответить
 
 