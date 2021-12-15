333 млн витратять не на житло для військовослужбовців, а на зброю

Кабінет міністрів перерозподілив 333,2 млн. грн., які раніше було виділено на будівництво житла для військовослужбовців Збройних сил України. Тепер ці гроші підуть на закупівлю озброєння та військової техніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розпорядженням №1655 від 15 грудня, уряд перерозподілив 333 млн 188 тис. грн із програми "будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України" на програму "розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання".

У розпорядженні наголошується, що Міноборони не змогло звести заплановане житло через те, що забудовник не здатен виконати умови договору.

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У зв'язку з цим, беручи до уваги пріоритетність заходів держави щодо оснащення ЗСУ, уряд перерозподілив кошти між програмами для закупівлі озброєння та військової техніки, зокрема, на аванс для закупівлі берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".