333 млн витратять не на житло для військовослужбовців, а на зброю
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Кабінет міністрів перерозподілив 333,2 млн. грн., які раніше було виділено на будівництво житла для військовослужбовців Збройних сил України. Тепер ці гроші підуть на закупівлю озброєння та військової техніки.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Згідно з розпорядженням №1655 від 15 грудня, уряд перерозподілив 333 млн 188 тис. грн із програми "будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України" на програму "розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання".
У розпорядженні наголошується, що Міноборони не змогло звести заплановане житло через те, що забудовник не здатен виконати умови договору.
У зв'язку з цим, беручи до уваги пріоритетність заходів держави щодо оснащення ЗСУ, уряд перерозподілив кошти між програмами для закупівлі озброєння та військової техніки, зокрема, на аванс для закупівлі берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".
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Економити на утриманні Зєлі, Єрмака, Татарова, багаточисельних Гогі їм в голову не приходить.
15.12.21 17:03
Кабмін виділив "Укравтодору" з держбюджету ще 20 мільярдів (оновлено)
Кабінет міністрів прийняв постанову про перерозподіл 20 млрд грн на ремонт та утримання автошляхів.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, 15 грудня.
Джерело: https://biz.censor.net/n3305387
Якщо ще урізати зарплати/ пенсії держчиновників до країн ЄС і додати до попередніх вилучень - можна КУПИТИ два комплекса "Петріот" ,або (більш реально) закрити ВСІ міста - мільйоники "залізним куполом" як мінімум!
Не говорячи про 40 мільярдів $ які кожного року крадуть і виводять у офшори зелені мародери!
но самым скромным прикидкам - квартал95 будет "выступать 36 часов в сутки, 15 дней в неделю на протяжении 500+ дней в году" и на каждом концерте будет не меньше 1 млн. зрителей..
во всяком случаи, именно из такого рассчета им достанутся средства из бюджета))
вот твари
Не,ну че вы?.... это все просто...общеразвивающее....
Якщо ще урізати зарплати/ пенсії держчиновників до країн ЄС і додати до попередніх вилучень - можна КУПИТИ два комплекса "Петріот" ,або (більш реально) закрити ВСІ міста - мільйоники "залізним куполом" як мінімум!
Не говорячи про 40 мільярдів $ які кожного року крадуть і виводять у офшори зелені мародери!
хай живе Хунта !!!!!!