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333 млн витратять не на житло для військовослужбовців, а на зброю

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

333 млн витратять не на житло для військовослужбовців, а на зброю

Кабінет міністрів перерозподілив 333,2 млн. грн., які раніше було виділено на будівництво житла для військовослужбовців Збройних сил України. Тепер ці гроші підуть на закупівлю озброєння та військової техніки.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Згідно з розпорядженням №1655 від 15 грудня, уряд перерозподілив 333 млн 188 тис. грн із програми "будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних сил України" на програму "розвиток, закупівля, модернізація та ремонт озброєння, військової техніки, засобів та обладнання".

У розпорядженні наголошується, що Міноборони не змогло звести заплановане житло через те, що забудовник не здатен виконати умови договору.

Читайте: У 2022 році всі ветерани АТО/ООС, що стоять у черзі, отримають квартири, – Зеленський

У зв'язку з цим, беручи до уваги пріоритетність заходів держави щодо оснащення ЗСУ, уряд перерозподілив кошти між програмами для закупівлі озброєння та військової техніки, зокрема, на аванс для закупівлі берегового ракетного комплексу 360МЦ "Нептун".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+34
Вчергове зелені наплювали на військових.
Економити на утриманні Зєлі, Єрмака, Татарова, багаточисельних Гогі їм в голову не приходить.
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15.12.2021 17:55
+34
А из того, что Бени собираются подарить, нельзя выделить?
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15.12.2021 17:55
+29
_Вот как антиукраинские суки хитро завернули: рассорить военных без жилья с теми, кто требует вооружить ВСУ.
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15.12.2021 17:58
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Вчергове зелені наплювали на військових.
Економити на утриманні Зєлі, Єрмака, Татарова, багаточисельних Гогі їм в голову не приходить.
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15.12.2021 17:55 Відповісти
333 млн то фигня, шмыгаль та зеЛох деребанят значительно большими объемами..

15.12.21 17:03
Кабмін виділив "Укравтодору" з держбюджету ще 20 мільярдів (оновлено)
Кабінет міністрів прийняв постанову про перерозподіл 20 млрд грн на ремонт та утримання автошляхів.
Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду у середу, 15 грудня.

Джерело: https://biz.censor.net/n3305387
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15.12.2021 18:03 Відповісти
зеУБЛЮДОК неделю назад обещал обеспечить всех нуждающихся !Сбрехал гнида ,как всегда ! Почему не взял , со своих хотелок "университет " ремонты гос резиденций ,самолетов ……
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15.12.2021 18:08 Відповісти
Ватний ТВ канал Дом , де тільки на одне шоу Палчьковского з податків виділили 12 млн грн . 1 однокімнатна і одна двокімнаттна ,наприклад, в Житомирі.
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15.12.2021 19:25 Відповісти
ЗеИУДУ ГЕТЬ ! Брехун ничтожный
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15.12.2021 18:11 Відповісти
Урізавше "Велике годівництво", хотелкі нелоха,тільки обмеживши утриманя ОПи президента,до розміру утриманя Адміністрації Президанта Порошенка - отримаємо майже ДВА МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ!
Якщо ще урізати зарплати/ пенсії держчиновників до країн ЄС і додати до попередніх вилучень - можна КУПИТИ два комплекса "Петріот" ,або (більш реально) закрити ВСІ міста - мільйоники "залізним куполом" як мінімум!
Не говорячи про 40 мільярдів $ які кожного року крадуть і виводять у офшори зелені мародери!
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15.12.2021 19:09 Відповісти
А из того, что Бени собираются подарить, нельзя выделить?
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15.12.2021 17:55 Відповісти
Дійсно, Бєні, Фірташу Зєля та Ко дарують мільярди. На них точно можна було побудувати або купити житло для всіх військових України.
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15.12.2021 17:59 Відповісти
то нельзя , святое не трогать !!!.... а " зброя " наверняка секретная , ее всем показывать нельзя !
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15.12.2021 18:09 Відповісти
_Вот как антиукраинские суки хитро завернули: рассорить военных без жилья с теми, кто требует вооружить ВСУ.
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15.12.2021 17:58 Відповісти
Все, что надо знать про "обисцянки" зеленых рулевых
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15.12.2021 17:59 Відповісти
кстати, да.. 2 недели назад зеЛох из портков выпрыгивал, клявшись на пресс-"я-президент аж 74 раза!", что "обеспечим в 2022 году всех военных жильем"
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15.12.2021 18:05 Відповісти
Так він і забезпечить. Землянки та бліндажі також вважається за житло!
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15.12.2021 18:27 Відповісти
Лучше бы 8 млрд "зеленой тысячи" потратили бы на вооружение.
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15.12.2021 17:59 Відповісти
низя.. те 8 млрд.грн уже обещаны кварталу95..

но самым скромным прикидкам - квартал95 будет "выступать 36 часов в сутки, 15 дней в неделю на протяжении 500+ дней в году" и на каждом концерте будет не меньше 1 млн. зрителей..

во всяком случаи, именно из такого рассчета им достанутся средства из бюджета))
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15.12.2021 18:08 Відповісти
А не порядніше було б "перерозподілити" кошти за рахунок "Великого крадівництва"? Може, вже досить військових ігнорувати? Обіцяв житло,- будь ласкавий! Вони більше за інших заслуговують обіцяного.
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15.12.2021 18:01 Відповісти
Почему все так запутано в Украине ? Даже первоочередные потребности понимаются под сомнениями. Олигархи продолжают вздымать ил со дна.
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15.12.2021 18:05 Відповісти
А что тут запутанного...обычная зелёная схема,за 2,5года пора бы ее уже понять -вылезает зекрыса и брешет ,что кому то выделит бабло -идиоты счастливы,а через две недели эти деньги ,под благовидным предлогом,зекрыса забирает себе -надо платить Бене и покупать рейтинг,раздавая по 500тыщ баксов- тоже не карманные деньги и т д
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15.12.2021 18:39 Відповісти
Дать жилье и купить вооружения не получается, а хоронить ковидные деньги в показуху с "великим крадівництвом" - без проблем....
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15.12.2021 18:07 Відповісти
Той хто не буде годувати свою армію-буде годувати чужу...
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15.12.2021 18:07 Відповісти
А кто тебе сказал что ВСУ - это их армия? Вот кто?
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15.12.2021 18:11 Відповісти
Кстати да, резонный вопрос.
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15.12.2021 18:20 Відповісти
Нормальная Бенина схема: военнослужащие без жилья отдали деньги на закупку ОіВТ.
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15.12.2021 18:09 Відповісти
а почему нельзя было изъять эти миллионы с депутанских денег на оплату аренды жилья????
вот твари
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15.12.2021 18:19 Відповісти
ЗЕ проявил заботу в очередной раз. А стесняюсь спросить, сколько бабл уходит на содержание все й той ЗЕшоблы в ОПе?
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15.12.2021 18:30 Відповісти
Мдаа. Все было бы смешно, если бы не было так грустно. Это один из дзвоночков, что время собирать тревожный чемоданчик. Я рекомендую рюкзачек, меньше нагрузка на позвоночник. Обязательно просмотрите серии Бушкрафт, ночь в лесу на морозе, правила выживания.
Не,ну че вы?.... это все просто...общеразвивающее....
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15.12.2021 18:36 Відповісти
плять может лучше пусть возьмут у 'великого крадивныства' бабки?!!!
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15.12.2021 18:36 Відповісти
Та й взагалі ,віддайте їх Бєні . Йому потрібніше . .
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15.12.2021 18:42 Відповісти
головне що з великого крадівництьсва ні копійки не взяли....та й з утриманя ОП теж....
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15.12.2021 18:43 Відповісти
10млн долларов, это 10 джавелинов или паладинов. Или одна треть ф35.
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15.12.2021 18:44 Відповісти
8 лет...
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15.12.2021 18:46 Відповісти
Кончена "верхівка" міряє і завжди міряла не Джавелінами, а Майбахами і Теслами.
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16.12.2021 10:46 Відповісти
м-Даки. А себе они не хотят зарплаты и содержание на аппарат ВР, Кабмина и ВР уменьшить. Г-Доны
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15.12.2021 18:49 Відповісти
Бени разрешили не платить 4,5 млрда податков, этих средств хватило бы на оснащение всей армии "нептунами". а так всего дадут аванс на один комплекс..
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15.12.2021 19:04 Відповісти
Будет дежурная отговорка - "кто в окопах живет тому квартиры не нужны"
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15.12.2021 19:06 Відповісти
Банду - ГЕТЬ!!!!!
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15.12.2021 19:06 Відповісти
Урізавше "Велике годівництво", хотелкі нелоха,тільки обмеживши утриманя ОПи президента,до розміру утриманя Адміністрації Президанта Порошенка - отримаємо майже ДВА МІЛЬЯРДА ГРИВЕНЬ!
Якщо ще урізати зарплати/ пенсії держчиновників до країн ЄС і додати до попередніх вилучень - можна КУПИТИ два комплекса "Петріот" ,або (більш реально) закрити ВСІ міста - мільйоники "залізним куполом" як мінімум!
Не говорячи про 40 мільярдів $ які кожного року крадуть і виводять у офшори зелені мародери!
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15.12.2021 19:08 Відповісти
Де ще у світі є військові, зарплати яких не вистачає на елементарні житлові умови? Звідки взяти військовим гроші на придбання квартири? Перш, ніж щось п...нути, думай. Може хочеш піти до арміі та великі гроші гребти, я можу посприяти з контрактом.
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15.12.2021 19:18 Відповісти
У світі існують програми знижок та інших заходів на придбання пільгового житла для потрібних країні категорій працівників. Це тільки в совкі були черги на житло. Хоча чому лише були?
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16.12.2021 04:35 Відповісти
А кто вернул 11млрд. кубов газа государству, отняв у Фирташа? А Криворожь сталь? Ферросплавный был?
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15.12.2021 19:09 Відповісти
Мій син чекає квартиру 32 роки. При таких президентах, яких мала і має Украіна, іі захисники будуть залишатись найнезахищеними членами суспільства. Найбільше мне непокоіть майбутнє моіх внуків, як ім далі бути без житла, коли син піде у відставку.
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15.12.2021 19:13 Відповісти
Шмігаль це зробив спеціально, щоб був конфлікт інтересів. Розділяй і володарюй. Тільки так можна зберегти владу цій банді в країні
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15.12.2021 19:23 Відповісти
Кідараси !!!!!!!!!

хай живе Хунта !!!!!!
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15.12.2021 19:36 Відповісти
Это что же получается. Вояки жопы ихние должны защищать, а с жильем подождите. У нас козляндия на пороге пляшет, а нам нажраться нечем, вот и подождите, идите еще постреляйте. Солдат любят, только когда жопа дымится..
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15.12.2021 19:41 Відповісти
При Порохе хватало и на оружие и на жильё. При Зеле хватает только на Беню...
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15.12.2021 20:10 Відповісти
Вот и решили вопрос с очередью на жилье... Даже раньше времени. А потом примут ещё один какой-нибудь закон, к примеру ,переименуют войска с ВСУ на Войска Альянса и вопрос выдачи жилья воинам ВСУ сам снимется с повестки дня... Уже это проходили.
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15.12.2021 20:37 Відповісти
всё равно зрада-зрада.
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16.12.2021 03:17 Відповісти
Нет, провокатор ты хренов, очередная победа! Военнослужащим вместо квартир показали хрен с маслом, а ты, гнида, юродствуешь
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16.12.2021 10:13 Відповісти
Якщо потрусити суддівсько-прокурворську банду, то можна забезпечити житлом не тільки усіх військових.
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16.12.2021 10:43 Відповісти
 
 