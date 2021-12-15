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Встреча Зеленского с Макроном и Шольцем – важный политический сигнал, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Встреча Зеленского с Макроном и Шольцем – важный политический сигнал, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает состоявшуюся в Брюсселе встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем важным политическим сигналом.

Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.

"Зеленский четко доказал нашу позицию и подчеркнул: Украина в любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы. Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует урегулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", - отметил Кулеба.
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Оманський хоч щось зрозумів із зустрічі))
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15.12.2021 20:17 Ответить
Он не с теми встречается. Не с озабоченными надо встречаться, а с Китаем. РФ для Китая враг. Земля от дальнего Востока до Урала китайская по мнению китайцев. Эта земля фактически пустая, там живет до 7 млн человек на все то пространство - эти ничего, торричелева пустота. Границу нечем обозначить, нет пограничников, граница пустая, территория пустая. Вот что нужно китайцам, у которых крайне тяжелая ситуация с землей и вот что надо украинцам, чтобы рос. спесь сбить и освободить свои земли. Не могут зеленые клоуны заниматься внешней политикой, не могут находить единомышленников с одинаковыми интересами, не могут стратегически мыслить.
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15.12.2021 21:48 Ответить
Зрозумів, що треба навідатись в Оман.
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15.12.2021 20:35 Ответить
Тот путину в очко заглядывал в поисках мира, этот сигналит кому то!
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15.12.2021 21:04 Ответить
Каким местом же зеледент так отчаянно сигналил? Из его природного источника звуков всегда исходит хрипловатый звук бессвязных слов, которые ну никак не похожи на отчаянные сигналы...
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15.12.2021 21:11 Ответить
Роман Цимбалюк... Джо Байден и Борис Джонсон должны поклясться на крови,что не нападут на дремучую РАБссию....https://youtu.be/x_FptPcRDxc угораюс быдла КГБшного...
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15.12.2021 21:21 Ответить
Вопрос один...а куда делось вяличие РАБссии? Кот Матроскин сожрал?
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15.12.2021 21:23 Ответить
Зеля мабуть скаже їм що він згоден на все.
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15.12.2021 21:35 Ответить
рашист дав команду своїм німецько- французьським васалам починати діяти ,що би не допустити США до врегулювання війни в Україні і тримати шлагбаум НАТО ,та постачання зброї до України закритими
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15.12.2021 21:36 Ответить
зе продемонстрировал вялый си-бемоль...
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15.12.2021 22:37 Ответить
всё верно.
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16.12.2021 03:14 Ответить
...Кулеба наверное пьёт валериану от возбуждения от встречи оманского вислюка с Титанами, держащими небесный свод.
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16.12.2021 04:42 Ответить
 
 