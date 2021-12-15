Встреча Зеленского с Макроном и Шольцем – важный политический сигнал, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает состоявшуюся в Брюсселе встречу президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем важным политическим сигналом.
Об этом он написал в твиттере, сообщает Цензор.НЕТ.
"Зеленский четко доказал нашу позицию и подчеркнул: Украина в любых обстоятельствах будет бороться за свои интересы. Партнеры видят, что именно РФ обостряет ситуацию и блокирует урегулирование. Совместными усилиями возвращаем РФ за стол переговоров", - отметил Кулеба.
Ця зустріч — важливий політичний сигнал. @ZelenskyyUa чітко довів нашу позицію і наголосив: Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів. https://t.co/yqGoQZSDuV— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 15, 2021
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