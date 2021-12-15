Зустріч Зеленського з Макроном і Шольцом - важливий політичний сигнал, - Кулеба
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що відбулася у Брюсселі, важливим політичним сигналом.
Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Зеленський чітко довів нашу позицію і наголосив: Україна за будь-яких обставин боротиметься за свої інтереси. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію та блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів", - вказав Кулеба.
Ця зустріч — важливий політичний сигнал. @ZelenskyyUa чітко довів нашу позицію і наголосив: Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів. https://t.co/yqGoQZSDuV— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 15, 2021
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