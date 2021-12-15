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Зустріч Зеленського з Макроном і Шольцом - важливий політичний сигнал, - Кулеба

Зустріч Зеленського з Макроном і Шольцом - важливий політичний сигнал, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, що відбулася у Брюсселі, важливим політичним сигналом.

Про це він написав у твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Зеленський чітко довів нашу позицію і наголосив: Україна за будь-яких обставин боротиметься за свої інтереси. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію та блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів", - вказав Кулеба.

Ця зустріч — важливий політичний сигнал. @ZelenskyyUa чітко довів нашу позицію і наголосив: Україна за будь-яких обставин буде боротися за свої інтереси. Партнери бачать, що саме РФ загострює ситуацію і блокує врегулювання. Спільними зусиллями повертаємо РФ за стіл переговорів. https://t.co/yqGoQZSDuV

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 15, 2021

Також читайте: Зеленський, Макрон і Шольц закликають РФ відновити роботу в "нормандському форматі"

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Кулеба Дмитро (3604) Макрон Емманюель (1450) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+5
Оманський хоч щось зрозумів із зустрічі))
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15.12.2021 20:17
+2
Зрозумів, що треба навідатись в Оман.
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15.12.2021 20:35
+2
Каким местом же зеледент так отчаянно сигналил? Из его природного источника звуков всегда исходит хрипловатый звук бессвязных слов, которые ну никак не похожи на отчаянные сигналы...
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15.12.2021 21:11
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Оманський хоч щось зрозумів із зустрічі))
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15.12.2021 20:17 Відповісти
Он не с теми встречается. Не с озабоченными надо встречаться, а с Китаем. РФ для Китая враг. Земля от дальнего Востока до Урала китайская по мнению китайцев. Эта земля фактически пустая, там живет до 7 млн человек на все то пространство - эти ничего, торричелева пустота. Границу нечем обозначить, нет пограничников, граница пустая, территория пустая. Вот что нужно китайцам, у которых крайне тяжелая ситуация с землей и вот что надо украинцам, чтобы рос. спесь сбить и освободить свои земли. Не могут зеленые клоуны заниматься внешней политикой, не могут находить единомышленников с одинаковыми интересами, не могут стратегически мыслить.
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15.12.2021 21:48 Відповісти
Зрозумів, що треба навідатись в Оман.
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15.12.2021 20:35 Відповісти
Тот путину в очко заглядывал в поисках мира, этот сигналит кому то!
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15.12.2021 21:04 Відповісти
Каким местом же зеледент так отчаянно сигналил? Из его природного источника звуков всегда исходит хрипловатый звук бессвязных слов, которые ну никак не похожи на отчаянные сигналы...
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15.12.2021 21:11 Відповісти
Роман Цимбалюк... Джо Байден и Борис Джонсон должны поклясться на крови,что не нападут на дремучую РАБссию....https://youtu.be/x_FptPcRDxc https://youtu.be/x_FptPcRDxc угораюс быдла КГБшного...
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15.12.2021 21:21 Відповісти
Вопрос один...а куда делось вяличие РАБссии? Кот Матроскин сожрал?
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15.12.2021 21:23 Відповісти
Зеля мабуть скаже їм що він згоден на все.
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15.12.2021 21:35 Відповісти
рашист дав команду своїм німецько- французьським васалам починати діяти ,що би не допустити США до врегулювання війни в Україні і тримати шлагбаум НАТО ,та постачання зброї до України закритими
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15.12.2021 21:36 Відповісти
зе продемонстрировал вялый си-бемоль...
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15.12.2021 22:37 Відповісти
всё верно.
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16.12.2021 03:14 Відповісти
...Кулеба наверное пьёт валериану от возбуждения от встречи оманского вислюка с Титанами, держащими небесный свод.
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16.12.2021 04:42 Відповісти
 
 