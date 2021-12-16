На саммите Восточного партнерства Украина получила полную поддержку, - Зеленский

Украина получила полную поддержку всех стран, присутствовавших на шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ на полях саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Для нас очень важно, чтобы в Совместной декларации было указано несколько принципиальных вещей – это по "Ассоциированному трио" (Грузия, Молдова, Украина), а также по вопросам безопасности – по отношению к нашему региону и вообще Европе. Чтобы вопрос безопасности был отражен в декларации. Именно это и будет", - рассказал глава государства.

Президент Украины отметил, что во время переговоров со всеми партнерами акцентировал внимание на опасности эскалации со стороны РФ и необходимости ответной реакции, если такая эскалация будет.

"Рассматривается пять путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций – у нас будет только одна реакция, и мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы как раз за мирное урегулирование войны на востоке нашего государства", – отметил Зеленский.

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