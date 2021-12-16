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Новости Политика Украины
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На саммите Восточного партнерства Украина получила полную поддержку, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На саммите Восточного партнерства Украина получила полную поддержку, - Зеленский

Украина получила полную поддержку всех стран, присутствовавших на шестом саммите Восточного партнерства в Брюсселе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ на полях саммита, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Для нас очень важно, чтобы в Совместной декларации было указано несколько принципиальных вещей – это по "Ассоциированному трио" (Грузия, Молдова, Украина), а также по вопросам безопасности – по отношению к нашему региону и вообще Европе. Чтобы вопрос безопасности был отражен в декларации. Именно это и будет", - рассказал глава государства.

Президент Украины отметил, что во время переговоров со всеми партнерами акцентировал внимание на опасности эскалации со стороны РФ и необходимости ответной реакции, если такая эскалация будет.

"Рассматривается пять путей реакции на вероятную эскалацию. Мы сказали, что у нашего государства нет пяти реакций – у нас будет только одна реакция, и мы ее продемонстрировали в 2014 году, когда защищали свою территорию с оружием в руках. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы как раз за мирное урегулирование войны на востоке нашего государства", – отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский встретился с президентом Евросовета Мишелем: наша цель – полноправное членство Украины в ЕС

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
а хто саме ті "Ми"?
Ми, українці , у 2014 році чинили і чиним досі опір агресору,
а "Ми" квартал, давав крнцерти Безлеру і у москві.
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16.12.2021 09:23
+4
Що там з Азовським морем? Що з "тишею" на фронті і не відведеними ворогом важкої техніки? Що з "кторами" у владі? Як там проходить слідство по "вагнерівцях" "ізоляції", "татарову"? Що там з призначенням спецпрокурора НАБУ?
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16.12.2021 09:20
+4
І все завдяки наполеглевій та невгамовній праці генітальнішего геополітика ********** ,великобудівельника Бубочки Оманського !!!)))
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16.12.2021 09:25
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Що там з Азовським морем? Що з "тишею" на фронті і не відведеними ворогом важкої техніки? Що з "кторами" у владі? Як там проходить слідство по "вагнерівцях" "ізоляції", "татарову"? Що там з призначенням спецпрокурора НАБУ?
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16.12.2021 09:20 Ответить
ЗЕпабєда, ура!
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16.12.2021 09:22 Ответить
а хто саме ті "Ми"?
Ми, українці , у 2014 році чинили і чиним досі опір агресору,
а "Ми" квартал, давав крнцерти Безлеру і у москві.
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16.12.2021 09:23 Ответить
І в Горлівці в той день, коли катували і вбивали депутата Рибака за український прапор.
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16.12.2021 09:30 Ответить
І все завдяки наполеглевій та невгамовній праці генітальнішего геополітика ********** ,великобудівельника Бубочки Оманського !!!)))
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16.12.2021 09:25 Ответить
- Куме! Я ніяк зрозуміть не можу - в чому ж все-таки полягає така нестримна і всеохоплююча ненависть Зеленського до Порошенка?! Прямо «фобія» якась!!!

- То в нього з дитинства! Від нестачі цукру! Мама Римма цукерки «Рошен» їсти не дозволяла , а це вплинуло на розумові здібності - при вуглеводневому голодуванні мозок погано розвивається!
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16.12.2021 09:27 Ответить
А вот от переизбытка сахара может развиться диабет.
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16.12.2021 09:58 Ответить
Кум, ты - дурак! Разницу между "куклой" и "кукловодом" понимаешь? Как может "кукла" кого-то ненавидеть?
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16.12.2021 10:10 Ответить
а де стопіцотмульйонов інвестицій після османського турне?)
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16.12.2021 09:33 Ответить
І в яке місце цю підтримку можна тепер засунути, так щоб вона не муляла і не натерала?
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16.12.2021 09:55 Ответить
Отримала підтримку піпец.
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16.12.2021 10:05 Ответить

Саміт.
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16.12.2021 10:27 Ответить
блазня ніхто не приймає всерйоз , всі знають . що то блазень та що будь які таємниці негайно стануть відомі путлеру. А Україну -підтримують.
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16.12.2021 10:54 Ответить
Короче опять лоху по ушам поездили.
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16.12.2021 11:01 Ответить
і навіщо нам шикуватись з якимось "трiами"? нам своє робить, а з тих місцин ще й стріляти почнуть в наш бік, як оті скажені "браття", не можна вірити нікому
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16.12.2021 20:43 Ответить
 
 