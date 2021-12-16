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На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку, - Зеленський

Україна здобула повну підтримку всіх країн, присутніх на шостому саміті Східного партнерства у Брюсселі.

 Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях саміту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Для нас дуже важливо, щоб у Спільній декларації було зазначено декілька принципових речей – це щодо "Асоційованого тріо" (Грузія, Молдова, Україна), а також щодо питань безпеки – стосовно нашого регіону і взагалі Європи. Щоб питання безпеки було відображене в декларації. Саме це й буде", – розповів глава держави.

Президент України зазначив, що під час перемовин з усіма партнерами акцентував увагу на небезпеці ескалації з боку РФ і необхідності відповідної реакції, якщо така ескалація буде.

"Розглядається п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що в нашої держави немає п’яти реакцій – у нас буде тільки одна реакція, і ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Але ми ще раз наголошуємо, що ми саме за мирне врегулювання війни на сході нашої держави", – зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський закликав Захід вводити жорсткі санкції проти Росії до ескалації ситуації: "Санкційна політика "після" вже нікого не цікавить"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
а хто саме ті "Ми"?
Ми, українці , у 2014 році чинили і чиним досі опір агресору,
а "Ми" квартал, давав крнцерти Безлеру і у москві.
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16.12.2021 09:23
+4
Що там з Азовським морем? Що з "тишею" на фронті і не відведеними ворогом важкої техніки? Що з "кторами" у владі? Як там проходить слідство по "вагнерівцях" "ізоляції", "татарову"? Що там з призначенням спецпрокурора НАБУ?
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16.12.2021 09:20
+4
І все завдяки наполеглевій та невгамовній праці генітальнішего геополітика ********** ,великобудівельника Бубочки Оманського !!!)))
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16.12.2021 09:25
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Що там з Азовським морем? Що з "тишею" на фронті і не відведеними ворогом важкої техніки? Що з "кторами" у владі? Як там проходить слідство по "вагнерівцях" "ізоляції", "татарову"? Що там з призначенням спецпрокурора НАБУ?
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16.12.2021 09:20 Відповісти
ЗЕпабєда, ура!
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16.12.2021 09:22 Відповісти
а хто саме ті "Ми"?
Ми, українці , у 2014 році чинили і чиним досі опір агресору,
а "Ми" квартал, давав крнцерти Безлеру і у москві.
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16.12.2021 09:23 Відповісти
І в Горлівці в той день, коли катували і вбивали депутата Рибака за український прапор.
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16.12.2021 09:30 Відповісти
І все завдяки наполеглевій та невгамовній праці генітальнішего геополітика ********** ,великобудівельника Бубочки Оманського !!!)))
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16.12.2021 09:25 Відповісти
- Куме! Я ніяк зрозуміть не можу - в чому ж все-таки полягає така нестримна і всеохоплююча ненависть Зеленського до Порошенка?! Прямо «фобія» якась!!!

- То в нього з дитинства! Від нестачі цукру! Мама Римма цукерки «Рошен» їсти не дозволяла , а це вплинуло на розумові здібності - при вуглеводневому голодуванні мозок погано розвивається!
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16.12.2021 09:27 Відповісти
А вот от переизбытка сахара может развиться диабет.
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16.12.2021 09:58 Відповісти
Кум, ты - дурак! Разницу между "куклой" и "кукловодом" понимаешь? Как может "кукла" кого-то ненавидеть?
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16.12.2021 10:10 Відповісти
а де стопіцотмульйонов інвестицій після османського турне?)
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16.12.2021 09:33 Відповісти
І в яке місце цю підтримку можна тепер засунути, так щоб вона не муляла і не натерала?
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16.12.2021 09:55 Відповісти
Отримала підтримку піпец.
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16.12.2021 10:05 Відповісти

Саміт.
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16.12.2021 10:27 Відповісти
блазня ніхто не приймає всерйоз , всі знають . що то блазень та що будь які таємниці негайно стануть відомі путлеру. А Україну -підтримують.
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16.12.2021 10:54 Відповісти
Короче опять лоху по ушам поездили.
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16.12.2021 11:01 Відповісти
і навіщо нам шикуватись з якимось "трiами"? нам своє робить, а з тих місцин ще й стріляти почнуть в наш бік, як оті скажені "браття", не можна вірити нікому
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16.12.2021 20:43 Відповісти
 
 