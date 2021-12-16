На саміті Східного партнерства Україна здобула повну підтримку, - Зеленський
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Україна здобула повну підтримку всіх країн, присутніх на шостому саміті Східного партнерства у Брюсселі.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спілкування з представниками ЗМІ на полях саміту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
"Для нас дуже важливо, щоб у Спільній декларації було зазначено декілька принципових речей – це щодо "Асоційованого тріо" (Грузія, Молдова, Україна), а також щодо питань безпеки – стосовно нашого регіону і взагалі Європи. Щоб питання безпеки було відображене в декларації. Саме це й буде", – розповів глава держави.
Президент України зазначив, що під час перемовин з усіма партнерами акцентував увагу на небезпеці ескалації з боку РФ і необхідності відповідної реакції, якщо така ескалація буде.
"Розглядається п'ять шляхів реакції на ймовірну ескалацію. Ми сказали, що в нашої держави немає п’яти реакцій – у нас буде тільки одна реакція, і ми її продемонстрували у 2014 році, коли захищали свою територію зі зброєю в руках. Але ми ще раз наголошуємо, що ми саме за мирне врегулювання війни на сході нашої держави", – зазначив Зеленський.
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Ми, українці , у 2014 році чинили і чиним досі опір агресору,
а "Ми" квартал, давав крнцерти Безлеру і у москві.
- То в нього з дитинства! Від нестачі цукру! Мама Римма цукерки «Рошен» їсти не дозволяла , а це вплинуло на розумові здібності - при вуглеводневому голодуванні мозок погано розвивається!
Саміт.