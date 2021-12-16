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Зеленский предложил Бельгии поддержать декларацией европерспективу Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский предложил Бельгии поддержать декларацией европерспективу Украины

В ходе визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава Украинского государства ознакомил собеседника с актуальной ситуацией в сфере безопасности на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, а также выразил благодарность за неизменную поддержку со стороны Бельгии суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Отмечается, что Зеленский предложил главе правительства Бельгии рассмотреть возможность поддержки европейских стремлений Украины путем заключения двусторонней Декларации о поддержке европейской перспективы нашего государства.

"Была отмечена положительная динамика развития двустороннего товарооборота, несмотря на вызовы глобальной пандемии. Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность участия бельгийских инвесторов и деловых кругов в конкретных инфраструктурных и других проектах в Украине", - говорится в сообщении.

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Автор: Наталя Джума
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Сам найгенітальніший запропонував, яка честь !!!)))
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16.12.2021 11:23 Ответить
Запропонував, шобы все ему были должны(инвесторно). Зебил еще за зелену энергетику не розрахувався и туда же.
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16.12.2021 11:34 Ответить
Вот этА уровень!!!!! Он предложил!!!!! Всяким там бельгиям, германиям , штатам, да и всем остальным!!!!!! А собственно говоря, кто это чмо вообще в Мире знает и уважает!!!!! Ему впору на Рождество совершить турне по Европе с роялью!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2021 11:37 Ответить
Та тю на вас, там его за плагиат прикроют... Пусть лучше идет навсегда в таЙОжные епеня (гастролировать).
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16.12.2021 11:41 Ответить
Тепер цей Сашко де Кроо тиждень руки мити не буде,все буде згадувати про зустріч з найгенітальнішим !!!)))
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16.12.2021 11:42 Ответить
цитаты величайшего
https://www.facebook.com/100014210653255/videos/245826520840224
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16.12.2021 11:56 Ответить
 
 