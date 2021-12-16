Зеленский предложил Бельгии поддержать декларацией европерспективу Украины

В ходе визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский провел рабочую встречу с премьер-министром Королевства Бельгия Александром Де Кроо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава Украинского государства ознакомил собеседника с актуальной ситуацией в сфере безопасности на востоке Украины и во временно оккупированном Крыму, а также выразил благодарность за неизменную поддержку со стороны Бельгии суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Отмечается, что Зеленский предложил главе правительства Бельгии рассмотреть возможность поддержки европейских стремлений Украины путем заключения двусторонней Декларации о поддержке европейской перспективы нашего государства.

"Была отмечена положительная динамика развития двустороннего товарооборота, несмотря на вызовы глобальной пандемии. Владимир Зеленский предложил рассмотреть возможность участия бельгийских инвесторов и деловых кругов в конкретных инфраструктурных и других проектах в Украине", - говорится в сообщении.

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