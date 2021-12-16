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Зеленський запропонував Бельгії підтримати декларацією європерспективу України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський запропонував Бельгії підтримати декларацією європерспективу України

Під час візиту до Брюсселя президент України Володимир Зеленський провів робочу зустріч з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Александром Де Кроо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Глава Української держави ознайомив співрозмовника з актуальною безпековою ситуацією на сході України та в тимчасово окупованому Криму, а також висловив подяку за незмінну підтримку з боку Бельгії суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

Зазначається, що Зеленський запропонував голові уряду Бельгії розглянути можливість підтримки європейських прагнень України шляхом укладення двосторонньої Декларації про підтримку європейської перспективи нашої держави.

"Було відзначено позитивну динаміку розвитку двостороннього товарообігу попри виклики глобальної пандемії. Володимир Зеленський запропонував розглянути можливість участі бельгійських інвесторів та ділових кіл у конкретних інфраструктурних та інших проектах в Україні", - йдеться у повідомленні. 

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Автор: Ірина Дашківська
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Сам найгенітальніший запропонував, яка честь !!!)))
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16.12.2021 11:23 Відповісти
Запропонував, шобы все ему были должны(инвесторно). Зебил еще за зелену энергетику не розрахувався и туда же.
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16.12.2021 11:34 Відповісти
Вот этА уровень!!!!! Он предложил!!!!! Всяким там бельгиям, германиям , штатам, да и всем остальным!!!!!! А собственно говоря, кто это чмо вообще в Мире знает и уважает!!!!! Ему впору на Рождество совершить турне по Европе с роялью!!!!!!!!!!!!!!!
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16.12.2021 11:37 Відповісти
Та тю на вас, там его за плагиат прикроют... Пусть лучше идет навсегда в таЙОжные епеня (гастролировать).
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16.12.2021 11:41 Відповісти
Тепер цей Сашко де Кроо тиждень руки мити не буде,все буде згадувати про зустріч з найгенітальнішим !!!)))
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16.12.2021 11:42 Відповісти
цитаты величайшего
https://www.facebook.com/100014210653255/videos/245826520840224
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16.12.2021 11:56 Відповісти
 
 