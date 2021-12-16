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Совместная пресс-конференция Зеленского и Столтенберга. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе проводит совместную пресс-конференцию с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, прямую трансляцию пресс-конференции ведет Офис Президента.
Топ комментарии
+8 dd13
показать весь комментарий16.12.2021 11:50
+7 Александр Иванов 29ff5b68
показать весь комментарий16.12.2021 11:41
+5 5 копійок
показать весь комментарий16.12.2021 11:43
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Пожалуйста, подождите...
Колись вони навіть з Януковича за кілька місяців зробили прийнятну телекартинку.
А що таке з молодим та енергійним Зеленським? Якісь ужимки обличчя, зморшки лоба, бігаючі очі, щось там на трибунці колупає, спішить промовляти слова...
Це неподобство, почніть, нарешті, з цим працювати!